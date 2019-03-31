【港足日與夜．哈利/馬特史密夫】兩個年代的袋鼠精神

「一代不如一代」這句批評，部份香港人愛掛在口邊，認為下一代未夠經驗，動輒便輕易放棄、「唔捱得」，「我後生嗰陣⋯⋯」；同時又覺得上一代太守舊，過於依賴經驗，「今時今日呢套行唔通喇」。 馬特史密夫，36歲，傑志中堅，於英格蘭成長，30歲入籍澳洲；哈利，22歲，和富大埔前鋒，澳洲土生土長。兩人年紀相差14載，命運卻安排他們在香港相遇，嚴格一點，可說是重逢。 兩代澳洲球員的故事，代表着兩個年代不一樣的奮鬥精神，他們又如何看待分屬「上一代」及「下一代」的對方？

哈利與馬特史密夫（Matt）的故事，緣自澳職球隊布里斯班獅吼。

於布里斯班出生的哈利，自小因兄長而接觸足球，逐漸成為當地球隊布里斯班獅吼的支持者；Matt則於2010年加盟這支澳職勁旅，更於翌年起擔任隊長。

哈利家住獅吼訓練場地旁，年青時他總愛旁觀球隊練習，每逢假日更入場觀看球隊比賽，愛隊領袖Matt自然成為他心中的英雄人物。即使哈利20歲加入獅吼青年軍時，Matt已離隊，他卻一直視對方為目標，「雖然那時我私下不認識他，但作為一位球迷及年青球員，他場內的領袖風範，場外的專業態度，都是我學習的方向。」

兩人有對方的聯絡方法，私下卻少有相約聚會，誰知一見面便有各種談不完的話題。（余俊亮攝）

本是球迷與偶像的關係，在今年起了變化：哈利由菲律賓球會達沃鷹外借大埔，Matt在季中從泰國曼谷玻璃轉投傑志，雙方以「敵人」身份在香港重遇。訪問當日兩人甫見面便說個不停，對於小球迷在賽場遇上偶像的故事，Matt稱自己預計過，卻又意想不到，「作為有資歷的獅吼球員，我很留意新一代，希望認識更多他們的文化及發展。我相信獅吼的年青人定能有出頭天，有日可跟我遇上，可是沒想過地點是在香港。」

兩位在港的澳洲球員，有着差天共地的足球路，原籍英格蘭的Matt大器晚成，完成學業後於27歲才開展職業生涯，至30歲入籍澳洲且獲國家隊徵召；在澳洲土生土長的哈利，成長過程則「正規」得多，由青年軍走入職業球隊，22歲決定外闖尋覓足球夢。兩代球員在兩種環境下，遇上不同難題，他們如何成就今日自己？

攝影師希望兩人做出各種動作拍照，哈利不明所以，Matt便教導說：「你一直引球推前，我一直往後退吧。」他總是擔起照顧別人的角色。（余俊亮攝）

馬特史密夫17歲遭青年軍放棄 認清不足暫緩足球夢

我總是害怕失誤，在場上只會揀最易的選擇，那時我已在錯誤中上了一課。 馬特史密夫

誕於英格蘭東南部城市奇切斯特（Chichester）的Matt，10歲起加入樸茨茅夫青年軍，惟至17歲遭球隊放棄，他決定繼續學業，只因在英格蘭，成功登陸頂級聯賽的球員只屬極少數，「成功的球員可能佔整體的1%都沒有，那時我在錯誤中學到很多，相信自己在心理上仍未夠強。例如我總是很害怕失誤，在場上只會揀最易的選擇，踢得很『安全』。」在英格蘭機會多，但球員更多，有夢想亦需有實力，不自量力只會跌得更痛，Matt小時候上了寶貴一課。

往後6年，Matt在英格蘭完成市場及管理學學士，與體育管理及商業碩士學位，雖無法躋身成頂尖球員，但仍盡可能在最高舞台測試自己，期間他為大學校隊出戰聯賽，亦曾效力英格蘭第7級別的非聯賽球隊，實行雙線發展。直至2007年隨家人移民澳洲，Matt兩年間在半職業球隊打拚，曾因未有澳洲公民身份而遭球隊拒簽，更試過球隊突然退出聯賽。經歷種種打擊，他終在2010年贏得布里斯班獅吼的一紙職業合同。

在1999年曼聯成為三冠王那年代長大的他，職業夢遲了10年才圓，他說，簽下獅吼的合約，是人生至今最容易的決定，「足球就是英格蘭根深柢固的文化，那個年代的堅尼、史高斯及舒米高，成就了我童年的美好回憶，每個小孩的夢想都是成為職業球員。之前只是我沒有方法去達成，但這個夢沒從我腦中離開過。」

由英格蘭到澳洲，再在泰國及香港生活過，Matt坦言亞洲足球仍有很大進步空間，他透露在澳職聯賽，榜首跟榜尾球隊的差距沒有如香港般大。（余俊亮攝）

自律嚴謹力臻完美 為己承諾為隊犧牲

在這個普通足球員的「黃金年齡」才踏入職業球壇，等待着Matt的卻是一個接一個挑戰，無論體能、狀態及轉數，隊友皆將他比下去，不過Matt的性格助他戰勝了這重重難關。還記得訪問當日約了4點，Matt卻提早近一小時到達鄰近的咖啡店，慢慢看書消磨時間；他笑言來港前已做好資料搜集，清楚了解本地聯賽的人和事，閒談間腰骨亦總是坐得直直的；臨近4時他更主動指指手錶，提醒記者需起行前往拍攝場地，避免遲到，看着就是一位生活相當有規律，且自我控制能力極高的人。

所以對Matt來說，27歲才開始，只是一個較大的數字而已，現今足球世界有不少「大器晚成」的例子，如英超李斯特城的占美華迪，便同樣曾在低組別聯賽打滾多年，直至25歲才轉戰英超。「30頭」不再是退役指標，球員生涯在科學協助下大大延長，他認為讓自己更添優勢，「我不像那些由細到大每日踢足球的人，就如買二手車，我的好處是雙腳沒有太多勞損。我的身心及競爭力，仍跟自己17歲時一樣。」這位「袋鼠兵」的格言，是願意對自己作出承諾，為球隊作出犧牲，「我很喜歡在場內外搜集資訊，足球在科學、戰術及心理上都有很多研究，我很熱衷去學習，希望在操練及比賽時都做到最好。」

Matt於2012年以隊長身份帶領布里斯班獅吼，於澳職總決賽擊敗珀斯光輝奪冠，當年球隊以全新的踢法為澳洲足球帶來衝擊。（Getty Images）

踢法改變澳洲足球文化 實踐年代的信念

希望球迷會記得我是個誠實的球員（Honest player），總是將球隊放在首位，不再是當初那位只害怕犯錯的球員。 馬特史密夫

在獅吼那4個球季，Matt協助球隊3奪聯賽錦標，除寫下自己及球會史上最光輝一頁，更為澳洲足球帶來新定義，「以往澳洲足球很體力化，但我們以控球為主，高強度逼搶、短傳及走位等稱王；那時候陣中雖然沒有球星，但我們更專注於計劃及準備，每位球員對球隊的投入及參與，才是最重要，徹底改變了澳洲足球的踢法。」

球會的成功讓Matt引起國家隊注意，他終在2012年取得澳洲護照，並首度入選國家隊，可惜只曾代表3次後便受傷，自此未獲徵召。兩年後他以32歲之齡轉到泰國發展，再於今年投效傑志，他笑言感覺還未時候退役，「我真的認為這不會是我最後一份合約，若有一天起床，我只想留在舒適圈，我便會退下來，但現在仍跟那一日相差很遠，我仍很專注在每日的訓練及準備中。」

這一切代表的，正是Matt那一代澳洲球員，「永遠努力」的信念，他認為若要成為一位更好的球員，必需從心態出發，「我知道自己技術上未必是球隊中最出色的，但我希望球迷未來回顧我的足球生涯，會記得我是個誠實的球員（Honest player），總是將球隊放在首位，不再是當初那位只害怕犯錯的球員，而能在場上表現成熟且勇敢的一面。」

亞冠盃外圍賽對霹靂半場被逐，是Matt來港後的一大遺憾，惟他仍相信還未時候退下來，繼續當個honest player。（資料圖片）

哈利21歲展職業生涯 「缺乏機會是最大危機」

另一邊廂，年僅22歲的大埔中鋒哈利，在澳洲土生土長，在他成長的年代，足球的地位並非如英格蘭般強勢，澳洲國內由欖球、澳式足球（Australian rules football）與足球三強並立，而哈利的父親本身更是位欖球員。不過哈利自少便跟隨哥哥到公園踢足球，培養出對足球的興趣，16歲起便效力過多間次級聯賽球會，兩年後加入布里斯班獅吼預備組，再於2017年簽約紐卡素噴射機，21歲便踏足職業舞台。

可是澳洲的足球生態還未算成熟，現時只得澳職10支球隊屬職業球會，雖然兩年內有望增至12支，但機會對當地年輕球員來說還是太少，哈利稱：「這就是年輕球員在澳洲遇到的最大危機，足球只是項發展中的運動，還需跟另外兩項運動去爭取資源。年青人要若要達到夢想，必需有成功的自信。」前澳洲中鋒維度卡（Mark Viduka）年僅23歲便已外流蘇格蘭些路迪，往後更在列斯聯及米杜士堡大放異彩，位置相同的哈利受對方啟發，漸萌生離開澳洲發展的想法，「有了前人經驗，我知道就算不在澳洲，仍可以在其他地方實現夢想，發展足球事業，所以我股起勇氣出走，保持着每日奮鬥。」

哈利沒有前輩那種穩重，陽光的笑容中卻帶點純真，他笑言自己是粉嶺圖書館會員，不時閱讀有關昔日球星事跡的書籍，從中學習；更享受香港獨有的人情味，「雖然我不懂廣東話，但每次買餸只要走到同一間店舖，他們便會知道我想買甚麼，這種人與人的關係很奇妙。」（余俊亮攝）

遠離親朋 外援身份 一切都是挑戰

如果將我控制範圍內的事都做好，即使未來發生甚麼，起碼我不會後悔。 哈利

予人感覺陽光、親切的哈利，比上一代更勇於跳出框框，親手為自己爭取更遼闊的未來，可是年紀輕輕要遠離好友及家人，跨越近6,000公里，到一個語言不熟悉的地方為職業打拼，他坦言「思鄉病」時常發作，場外更容易因此影響思緒，是足球生涯至今的最艱難的挑戰，「需要自己煮飯、照顧自己，生活中突然缺少了家人在身邊支持，沒有朋友跟你吹水放鬆，這讓我心理上遇到很大困難。」但他認為凡事總有另一面，種種困境反讓鍛鍊自己變得更硬淨，有助場內表現，「所以我很享受。」

來到港超聯，哈利不再是本地球員，作為少數的「外援」，壓力更甚，「你必需不斷交出表現，向教練及球迷證明，你值得留在球隊、值得在香港落班。」不過哈利相信，假若沒有這股壓力，難以逼使自己進步，「即使是吃甚麼都會影響發揮，所以我無論在訓練、健身房，或是在飲食上，都付出100%。若我將控制範圍內的事都做好，即使未來發生甚麼，起碼我不會後悔。」

走着正規足球路的哈利，吸取上一代的經驗，加上自信及勇氣，決意出外闖一回，正代表新一代的價值觀。（余俊亮攝）

「黃金一代」已過 新時代更需展示自我能力

澳洲國家隊曾於2006年歷史性殺入世界盃16強，當年由維度卡、卡希爾及基維爾率領的一代球員，曾被國民稱為「黃金一代」，哈利認為當年的成功，在於澳職的前身NSL（國家足球聯賽 National Soccer League），最多曾有24支球隊於頂級聯賽角逐，即使在改制後仍有近15支球隊參加，讓年青球員早在16歲起便已接觸職業足球，到達20歲之齡便已準備好外闖，踏足更高的舞台，出產更多高水平的球員。

不過自從引入澳職後，球隊數目限制了年青球員的成長，說到自己這一代所代表的價值，哈利指：「這代球員在局限中生存下來，不停地被逼向外界證明自己，所以更有一種為夢想打拚的堅持。」雖未知自己的下一站會是何地，但哈利希望足球可將他帶往高處，或可如昔日偶像Matt一樣，穿起那件黃色戰衣，代表自己家鄉爭逐榮譽。

訪問完結後，Matt再次伸出友誼之手，雙方合照時他更一度欲站在椅上，笑言要追上對方的高度。（余俊亮攝）

新舊兩代袋鼠兵 香港相遇各為其主

現今足球世界，教練很快便會對球員失去信心，但球員若有足夠能力，最終必然獲得機會，所以要永遠相信自己。 馬特史密夫

兩年球員最終在港相遇，是機會亦是緣份，看到新一代茁壯成長，Matt有感而發，讚揚哈利肯為前途去賭博及捉緊機會，沒有輕易放棄理想。「現今足球更容易出現一種情況，教練及球隊很快便對球員失去信心及興趣，但我相信若球員有足夠能力，最終必然會獲得機會，所以要永遠相信自己，以及努力向前。」他誠懇地向哈利的新一代，提出個人建議，「不要害怕犯錯，否則你不會成為一位好球員，這句說話很易說，但很難做到。」

部份香港球迷對入籍兵「又愛又恨」，一方面希望球員為港足帶來成績，一方面卻擔心華人球員機會大減。不過哈利卻感激「入籍兵」Matt的經驗及貢獻，種下樹蔭，讓後人得以乘涼，「他們為國家及足球文化投資了很多，入籍代表他們願意關心及照顧這個地方，值得披起國家隊戰衣。很高興可以得到他的建議，相信對我往後的生涯有很大幫助。」

兩個人在高級組銀牌決賽曾交手，當時哈利未能為大埔貢獻入球，結果先輸一仗。（資料圖片／羅君豪攝）

亞協盃分組賽周三（4月3日）揭開戰幔，傑志及和富大埔將在旺角大球場合演歷史上首場「香港打吡」，Matt因在亞冠盃外圍賽領紅而停賽，未能親自上陣看管哈利，但兩人曾於高級組銀牌賽決賽交手，他坦言將向隊友傳達經驗，「我有位朋友在澳洲是曾指導哈利，他告訴我高大的球員正常雙腳移動得較慢，但哈利沒有這個問題，而且制空力不錯。他很有潛質，將來可到泰國或其他聯賽發展。」

哈利卻一直對失落高級組銀牌賽錦標耿耿於懷，揚言這次再要從對方手中拿下3分，「我們一季中遇上很多次，傑志總是個強勁的對手，很期待在亞協盃上擊敗他們。大埔時隔近10年再重返亞洲賽，我自己更是首次踢亞協，無論對球員及球隊，都希望在亞協舞台上表現自己。」



兩位球員的年齡相差14年，Matt的一代球員以踏實與自律為中心，強調緊守本份；哈利的新一輩在大環境局限下，吸取前人經驗，勇敢跳出舒暢圈尋求未知的挑戰，兩者同樣代表「袋鼠兵」，為圓足球夢的那份堅持。

「一代不如一代」？其實只是人類壓低別人抬高自己的藉口，吸取教訓互補不足，才可攜手進步。（余俊亮攝）

2019亞協盃分組賽I組（東亞區） 傑志 對 和富大埔 日期：4月3日（星期三） 地點：旺角大球場 時間：晚上8時正 門票：$180 （成人）；$60（特惠） Now 633台 晚上7時45分直播