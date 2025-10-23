國際象棋特級大師Daniel Naroditsky英年早逝　俄羅斯名將遭調查

美國國際象棋特級大師（grandmaster）Daniel Naroditsky突然離世，終年29歲。這位年少成名的一代天才棋士，對推廣國際象棋貢獻良多，英年早逝令人惋惜。

家屬並未交代他的死因，Daniel Naroditsky生前曾遭俄羅斯前世界冠軍Vladimir Kramnik指控作弊，世界國際象棋總會周三發聲明指正調查事件。



美國國際象棋特級大師Daniel Naroditsky突然離世，終年29歲。（Charlotte Chess Center）

12歲成為青少年世界冠軍揚名 深受愛戴的美國天才棋士

Daniel Naroditsky的家人周一通過他的棋會the Charlotte Chess Center發表聲明，「我們帶着重大的傷感，分享Daniel Naroditsky出乎意料地離世的消息。Daniel是個充滿天份的棋手、評述員和教育家，亦是棋藝界所珍視的成員。 」兩星期後便是他的30歲生日，遺憾Daniel的生命終止在29歲，聲明並無交代他的死亡原因。

Daniel Naroditsky 1995年在加州出生，是美國棋藝界最知名的棋士之一。他在6歲那年隨父親學習國際象棋，很快已展露天份，並成為歷來最年輕的北加州K12國際象棋冠軍，獲封為天才棋手。他在2007年初登國際舞台，在世界青少年國際象棋錦標賽贏得12歲以下（U12）金牌，並成為U12的世界排名第一。

Daniel Naroditsky 2007年贏得世界青少年國際象棋錦標賽12歲以下金牌揚名。（Getty Images）

18歲登世界冠軍寶座兼成為特級大師

他的棋藝隨年齡增長漸進，2013年當時年僅18歲的Daniel Naroditsky已當上世界冠軍，同年成為特級大師（grandmaster）。

他是美國最著名棋士之一，亦深受棋藝社群愛戴，他不止棋藝高超，同時亦是一位極受歡迎的棋評家、作家和網上教育家，在Twitch和 YouTube社交平台擁有逾80萬追隨者。

Daniel Naroditsky（前）年少成名，一直深受棋藝界喜愛。 （Getty Images）

生前遭俄羅斯名將指控作弊 上周稱心理健康受影響

可是他生前受到俄羅斯前世界冠軍棋手Vladimir Kramnik的攻擊。近年隨着網上國際象棋的興起，作弊指控亦急升，因為棋手可實時從超級電腦中得到下著的完美建議。2000年擊敗一代棋王卡斯柏羅夫（Garry Kasparov）的Vladimir Kramnik，曾有近7年時間擁有世界冠軍銜頭，亦廣泛獲公認為史上其中一位防守最出色的棋手。Vladimir Kramnik自去年開始在沒有證據下指控Daniel Naroditsky在網上比賽中作弊。

Daniel Naroditsky否認相關指控，並指出事件影響他的心理健康，上周他才在Twitch串流直播中稱，「 自從Kramnik那事情開始，我感覺只要開局順利，人們便會作出最壞意圖的假設，那問題有持續的負面影響。」 Daniel Naroditsky在影片中顯得痛苦，這段影片目前已遭刪除。

俄羅斯前世界冠軍Vladimir Kramnik多次公開指控Daniel Naroditsky作弊，遭受紀律調查。（Getty Images）

世界國際象棋總會調查Vladimir Kramnik指控 或施紀律處分

國際象棋界紛紛對他英年早逝感到痛心，世界國際象棋總會（The world chess federation, Fide）周三發聲明，指出正調查Vladimir Kramnik公開攻擊Daniel Naroditsky一事，FIDE會長Arkady Dvorkovich指出，「我和FIDE管理委員會將正式檢視Vladimir Kramnik所有針對特級大師Daniel Naroditsky生前及悲劇離世後的公開指控，並會交由FIDE道德及紀律委員會獨立考慮。」

Vladimir Kramnik可能會受到FIDE紀律處分，他拒絕回應FIDE的聲明，僅向傳媒表示他「寧願說出完整的故事」。