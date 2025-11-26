郎平獲頒教練終身成就獎　朱婷深情發文祝賀師傅：永遠為您驕傲！

郎平獲國際奧委會（IOC）頒發教練終身成就獎，她前往IOC位於瑞士的總部，在IOC會長高雲蒂（Kirsty Coventry）以及IOC運動員隨行人員委員會主席布卡（Sergii Bubka）手上接過獎項。

她的愛徒朱婷特別發文祝賀師傅，最後加上一句：「恭喜您，我的師傅。愛您，永遠為您驕傲！」再次盡顯二人深厚情誼。



郎平獲國際奧委會頒發教練終身成就獎，愛徒朱婷發文祝賀。（Getty Images）

朱婷領河南女排戰全運獲第6名 已回意大利戰歐聯

30歲的朱婷，自去年巴黎奧運後淡出國家隊，今年她繼續效力意大利球會科內利亞諾（Imoco Volley Conegliano）。早前她為出戰全運會回國，並帶領一直是弱旅的河南晉身8強，最終獲得第6名。全運會後她已回到意大利，並為科內利亞諾出戰歐聯賽事。

不過一知道恩師郎平獲得大獎，忙於比賽和訓練的朱婷亦特別寫下一篇文章祝賀：「剛剛結束訓練打開手機，滿屏都是您榮獲國際奧委會教練員終身成就獎的消息。河南省體育局的賀電也來了，這份心意，真暖。」

朱婷發文賀郎平：這個獎項，是對您把一生獻給中國排球最好的致敬

朱婷感言：「聽您說『拿過很多獎，但這個最特別』，看着鏡頭裏您微微哽咽的樣子，我的眼眶也濕了。那一刻，彷彿讀懂了您這40年走過的路——那些清晨的訓練館，那些深夜還在研究的戰術圖，那些默默咽下的傷病與疲憊。這個獎項，是對您把一生獻給中國排球最好的致敬。

「作為您的弟子，這12年來，我始終以您為榜樣。是您在我最迷茫的時候點醒我，在我最動搖的時候扶住我，把一個個彷徨的時刻變成了成長的契機。這份恩情，我一直記在心裏。」

朱婷早前帶領河南女排出戰全運會獲得第6名，現已回意大利為科內利亞諾出戰歐聯。（全運會）

感恩郎平指導與恩情 朱婷：也請您謝謝自己吧

朱婷了解恩師，向她說：「您總是感謝所有人，但今天，我最想對您說的是：也請您謝謝自己吧。謝謝那個40多年如一日，全心投入、深愛排球的自己。」

「國際奧委會教練員終身成就獎——頒給您，實至名歸。它不僅屬於您個人，更屬於所有被您點燃的排球夢想。」最後朱婷以情深一句作結：「恭喜您，我的師傅。愛您，永遠為您驕傲！」