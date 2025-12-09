為何長者要跑步？　教練駱雪儀：完全唔郁肌肉只會愈來愈少和萎縮

長者一樣可以玩田徑，既是教練，亦是先進運動員的駱雪儀分享，長者跑步和做運動「最緊要安全」，她建議老人家也要做適量和不同種類的運動，「如果完全唔郁，肌肉只會愈來愈少和萎縮。」



駱雪儀是香港先進田徑代表，同時是殘疾人田徑——智障人士的教練。（資料圖片）

長者做運動never too late 最緊要「踏出第一步」

駱雪儀身型修長苗條，昔日是前香港田徑代表，年輕時為學校體育老師及田徑隊教練，之後轉職放下運動多年，直到10多年前擔任香港智障人士體育協會梯隊教練，重拾田徑運動懷抱。如果她不是參加60歲以上組別的田徑賽事，根本無可能知道她已經62歲。

她建議大家最緊要的是「踏出第一步」，做運動當然愈年輕愈好，同時表示「never too late」（永遠不會太遲），又大讚今年5月與她一起到台北參加世界壯年運動會（World Masters Games）的91歲藍楊佩芳、89歲楊智堅、83歲溫麗城，駱教練解釋，長者手腳僵硬，做運動不像年輕人般輕易，「真係好勁，呢個年紀仲肯行。」

駱雪儀大讚今年5月與她一起到台北參加世界壯年運動會的91歲藍楊佩芳（右二）、89歲楊智堅（右三）、83歲溫麗城（左），「真係好勁，呢個年紀仲肯行。」（吳慕兒攝）

長者跑步可訓練身體協調性和力量

她憶述一次在運動場遇到的經歷，「有年輕人看到長者在跑步，便說：『阿婆跑步得唔得㗎？跑得咁慢嘅？』」駱教練反駁：「你唔好笑人哋慢，試想想當你90多歲那時仲跑唔跑得郁？」

由此可見部分人對長者做運動存在成見，駱雪儀指出，跑步可訓練身體的協調性和力量——大家都知道，長者最怕的就是跌倒，而身體協調和肌肉力量正是防止跌倒的重要元素。她認為，不少長者在跌倒受傷後，為怕再次跌倒便避免郁動，可是「唔郁肌肉會萎縮，肌肉只會愈來愈少。」

81歲的演員劉丹（左2）精神奕奕，他在活動上大談長年做運動心得。（公關提供）

為什麼長者要跑步？當中要注意什麼？

站在教練角度，駱雪儀指出長者跑步最重要一環當然是注意安全，至於為何要選擇跑步？她解釋：「力從地起，力量由腳開始，帶上上半身。站得穩，再逐步增強肌肉。」

她強調，每個長者的情況都不同，要先留意他們肌肉流失狀況，骨骼有沒有痛，或者有沒有「三高」（即高血壓、高血糖和高血脂），清楚了解他們的健康狀況如何，才展開運動，並由輕鬆運動量開始。

駱雪儀長年運動，外表遠較實際年紀年輕。（資料圖片）

長年運動不能放下戒備 駱教練曾「3條心血管塞咗兩條」

不過就算是駱教練那樣從小已經長年做運動的人士，亦不能百分百保證身體健康。她因為家族遺傳關係，意識到心臟病風險較高，於是去做身體檢查，發現心臟其中一條血管嚴重堵塞，要立即進行俗稱「通波仔」的冠狀動脈介入治療手術，「結果做手術時，發現原來3條血管塞咗兩條，而且堵塞程度去到80%。」

幸好長年運動習慣，幫助她復元得較快，去年做手術後不久已重新跑步。從駱教練的例子可見運動的重要性之餘，亦要定時進行身體檢查，了解體內不經不覺間的變化。

見證香港先進運動發展 「只要玩到都會繼續玩」

駱雪儀見證着本地先進運動的發展，鼓勵長者多參與運動，「香港先進田徑錦標賽由10年前的500多人參加，到今年已經增加至1200人、有10個外地國家參與」，而香港不同年齡組別的代表隊亦由最初的「志在參與」，水平漸漸提升為「有級數的團隊」，實力能跟其他國家競爭。

參與田徑與各項運動多年，現在的心態已經改變，駱教練年輕時為成績而戰，現在只為開心與健康，「只要玩到都會繼續玩，保持身體健康，避免成為家人的負擔。」