跑步︱90+長者一樣能短跑衝刺　有心唔怕遲完美演繹年齡只是數字

老人家跌倒，後果可以很嚴重，大家都知道運動的重要，在香港卻普遍不認為長者適合參與短跑這種看似較為劇烈的運動，心中可能有同一疑問：「萬一跌倒點算呀？」

91歲的藍楊佩芳、她89歲的弟弟楊智堅、83歲的弟婦溫麗城，今年5月一起到台北世界壯年運動會（World Masters Games）而且還「穿金戴銀」，他們昔日並非運動健將，大約10年前才開始跑步，不禁問他們：「不怕跌倒嗎？」麗城姨一句：「就係跑咗先至唔會跌」，完美回應所有人的疑慮。



91歲的藍楊佩芳（中）、她89歲的弟弟楊智堅（右）、83歲的弟婦溫麗城（左）一起到台北世界壯年運動會並獲得獎牌。（Facebook＠崔錦棠）

退休長者女兒鼓勵下起跑

根據2021年香港人口普查，全港共有145萬65歲或以上長者，佔總人口19.6%，而且數字會持續增長，預計至2046年長者人數將增加至274萬，佔總人口36%。趨勢不可逆轉，可以改變的是生活習慣和態度。

楊智堅昔日為公務員，年輕時無甚運動，閒時會跟朋友打乒乓球耍樂，惟從未受系統訓練。兩個女兒從小已經相當好動，各項運動和喜好他一直「課金」支持，「作為家長，都係畀錢佢去玩」，他與太太均無參與。直到10年前左右，他不明白女兒們為何這麼熱愛跑步，好奇一問下，女兒建議：「不如帶你們落運動場看看？」

芳婆婆與弟弟、弟婦在曹星如指導下學習拳擊動作。（吳慕兒攝）

毋懼年紀大8旬才起步 因為開心，所以跑步

於是乎，堅叔帶同太太溫麗城、姐姐藍楊佩芳「踩場」，時隔10年那一幕仍歷歷在目：「去到運動場見到好多年輕人，他們都玩得好開心；然後其他人見到我哋老人家都跑步，又係好開心。」

就是這份開心的感覺，讓三位老人家踏上田徑之路，藍楊佩芳開始跑步的時候已經年過八旬，為什麼咁遲先做運動？精靈的她反問：「時間都已經遲咗，仲唔郁？」

91歲的藍楊佩芳（右）精神奕奕，中氣十足。（吳慕兒攝）

91歲的藍楊佩芳：「時間都已經遲咗，仲唔郁？」

芳婆婆認為，香港人以長壽見稱，在此之上，「應該要加埋健康」才對。運動使人年輕，她外表完全不似已經91歲，她與弟弟、弟婦一起參與「華懋荃運會」活動時，更在香港著名拳擊選手曹星如指導下學習拳擊動作，三人之後再嘗試玩保齡球、射箭等全齡互動遊戲，非常活躍。

芳婆婆分享，出席活動前一天不慎跌倒，令她深深體會長年運動的好處——她在跌倒時，身體及時反應過來，卸力保護自己，因此沒有骨折或更嚴重受傷，只是大腿輕微拉傷，「如果平日唔係做開運動，都唔知點算。」

楊智堅與太太溫麗城一起玩保齡球互動遊戲。（吳慕兒攝）

89歲楊智堅：「當玩就唔會怯，比賽都係當玩」

較她小兩歲的弟弟、89歲的堅叔一樣老當益壯，毋懼年紀大才起跑，「當玩就唔會怯，比賽都當玩，好彩就有獎牌，無都要參與。」他說每星期一至兩次由九龍塘的家前往將軍澳練跑，每次兩小時，同時強調練習「很隨意」，「我們跟不到大隊，一班70+跑者在教練帶領下，頭一個鐘頭做熱身、拉筋，由頭做到腳，休息一會，然後慢跑100米，來回2至3次。」

除此之外他與姊姊和太太平日亦會練習健身氣功八段錦，就算不去運動場也會落街閒逛，待在家中的時候又會做點伸展和拉筋，相當活躍，因為肌肉「唔郁就會緊」。堅持練跑10年，繼續練下去的最強動力是開心，「開心最緊要，唔開心邊有興趣繼續玩？」他笑稱：「我們常常開玩笑說，練習一個鐘，食飯三個鐘」。跑步對他們的好處，遠遠不止強身健體，認識同齡朋友維持活躍社交生活，長年保持愉快心境，或許就是這三位老人家外表看來遠較實際年紀輕的關鍵之匙。

5月到台灣世界壯年運動會，當中有不少前世界級選手參與，讓堅叔增廣見聞，看到全場最大年紀的泰國選手，在105歲的高齡下參加4項賽事，他直言：「no excuse」（沒有藉口）不去運動。

溫麗城參與射箭全齡互動遊戲。（吳慕兒攝）

83歲溫麗城：「行快啲當短跑，慢慢行，行晒佢」

芳婆婆在世界壯年運動會女子90歲以上（W90）組別獲得100米跑銀牌，堅叔是男子85歲以上（M85）組別的100米跑銀牌得主，想不到堅叔斯文溫婉的太太溫麗城，是女子80歲以上（W80）組別的標槍金牌及100米跑銀牌得主。說起跑步，她自言「唔夠氣」，又坦白得可愛地說，身為一把年紀的長者，步速當然及不上年輕人，「行快啲咪當短跑，慢慢行，行晒佢」，強調：「最緊要堅持」。

麗城姨亦希望，能夠鼓勵更多子女帶父母一起做運動，充滿智慧地問道：「你想帶佢哋去醫院，還是公園？」並再次指出，別怕長者因為做運動而跌倒，「就是因為不跑步，才容易會跌。」

左起：83歲的溫麗城、89歲的楊智堅、91歲的藍楊佩芳與62歲的駱雪儀外表均遠較實際年齡年輕。（吳慕兒攝）

「唔好搵藉口畀自己」 愈早開始運動愈好

三位長者很感謝赤道跑會一班教練充滿愛心和耐心的指導，指出教練林威強（林Sir）「要求好高」的同時，亦都「好疼錫我哋」，分享教練教路長者做運動「最緊要安全，姿態要靚和正確」。

三人曾兩度到海外參賽世界壯年運動會，對他們而言只是「當去旅行咯」，明年賽事在韓國舉行，堅叔卻未決定是否參賽，「正所謂，今日唔知聽日事」，同時鼓勵筆者就算只是急步行也好，「唔好搵藉口畀自己」，愈早開始運動愈好，至於心態方面：「一定唔好諗負面，生活得要開心。」