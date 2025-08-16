跑步人誌．蔡寶欣1︱一切由減肥開始　享受辛苦與挑戰的奇女子

認識蔡寶欣（Pony）的契機，相信人不少跟筆者一樣，都是因為VIU TV真人騷節目《公司冇逼我跑馬拉松》。隔着屏幕也感受到這個女生對跑步的熱愛，想不到訪問當日可親身感到那份熱血——訪問當日天氣不穩，跟她商討應否改期，她的回覆是「我們風雨不改」。

到約定時間到達她的主場——天水圍運動場，正值遇上暴雨，由黃雨升級到紅雨警報，就算待雨勢稍緩才到戶外拍照，Pony在濕漉漉的跑道上依然面不改容。她最初跑步的原因可能跟大家一樣都是為了減肥，節目早已完結她仍努力抽時間勤力練習，而在成績低潮中她發現「自己是真的喜歡這個運動」。

跑步人誌．蔡寶欣︱系列之一

攝影：羅國輝



訪問當日天氣不穩，蔡寶欣（Pony）在濕漉漉的跑道上依然面不改容。（羅國輝攝）

老實說，在早已沒有定期看電視的年代，對演藝界人物的認識相當有限，向本組「電視精」同事求教，才後知後覺地發現Pony已出道好一段時間，但當攝影師同事給我看一張她2018年參加香港健美及運動體適能錦標賽的舊照，還是感到很驚訝。

蔡寶欣昔日就讀香港知專設計學院，主修時裝品牌及採購，2015年參加大專校花校草比賽時獲封「知專賈曉晨」，之後卻練成一身肌肉，形象嬌滴滴的她總是教人意想不到。問起她為何會參加健美比賽，Pony說是為了減肥。事實上她運動的開端，也是因為減肥。

蔡寶欣（Pony）參加健美比賽的舊照片，是否很驚訝？（蔡寶欣Facebook）

超級活躍好動的女生 由肥妹仔變健美小姐

「坦白說，一開始跑步只當它是減肥工具」，Pony訴說：「我初中的時候是個肥妹仔，好像是初中的一個暑假，來這個天水圍運動場跑步，跑吓跑吓跑了一個暑假之後就真的變瘦了，所以我第一個參與的運動就是跑步。」她從小在天水圍成長，天水圍運動場便是她的主場。

高中開始學跳舞，兩項運動雙管齊下漸漸變瘦。她也嘗試過玩其他運動，羽毛球、籃球、排球、足球都試過，自言是個「球類白癡」。之後她亦試過攀石和行山，「我超級鍾意行山，不是家樂徑那一種，我喜歡一些要攀爬的、不太容易的路線，例如有條路線叫杯靈雙渡。」

杯靈雙渡被坊間稱為香港行山四大「考牌路線」之一，以高難度著稱，由此可見，Pony不止活躍好動，而且更愛向難度挑戰，她承認：「其實我幾享受辛苦的感覺」，或許正是這項特質，注定她日後與馬拉松一拍即合。

天水圍運動場是蔡寶欣（Pony）的「主場」。（羅國輝攝）

由《公司冇逼我跑馬拉松》出發 為何一開始便挑戰Sub-4？

Pony開始練馬拉松是因為要拍攝《公司冇逼我跑馬拉松》，節目2024年初出街，記錄包括Pony在內8位藝人由訓練到參加「2023年臺北馬拉松」的過程（最終有5位成員出賽）。節目由2023年1月開始拍攝，Pony到2023年4月才開始跟教練正式練習，12月參加比賽，只得8個月時間，卻將目標定在對馬拉松初學者有一定難度的4小時內（Sub-4）完成。

為什麼要如此進取？她認為自己跑馬拉松前已喜歡行帶點難度的山，參加過一個10公里短途越野賽，歷年行山加跳舞結合漸漸累積一點點「帶氧底」，「我覺得可以挑戰一下。」她的自信其實有根有據，事緣她當時正在學結他，結他老師正是紮根天水圍的「330跑會」跑友，遂叫她到跑會跟操，教練Dan為她進行一系列測試之後，「佢覺得我好似都幾捱得，而且有少少體能，仲未去到零，佢就話：『OK，咁我就幫你練個Sub-4返嚟』。」

Pony是個相當勤力的跑者。（羅國輝攝）

心急增訓練量即受傷 堅持下去成功達標

不過當時已經是2023年4月，教練給她訓練課表，開始練習下來才頓覺時間超級緊，於是犯下跑者大忌——短時間內猛增跑量，「4月之前我每周跑50至60K（公里），突然間跑量去到100甚至120K，那時候每周除二、四、六一定跑之外，周一、五我也有跑，一下子就上過百K，結果就受傷了。」

「覺得自己沒有時間，很想快一點，努力一點，所以太心急」，跑量倍增之下，雙腳未能適應，患上足底筋膜炎，惟有每天努力浸冰水、然後碌腳，幸好趕及傷癒，首戰全馬便以3小時57分49秒完成賽事，短短8個月成功達到Sub-4的預定目標，為作紀念她特別在後頸添上「3:57:49」紋身，永遠留住這個時間。她的努力和堅持大家都看得見，相信不少人從此對她刮目相看，她亦感謝節目為她帶來不少新的機遇。

Pony臺北初馬成功Sub-4，在後頸添上完賽時間「3:57:49」紋身。（羅國輝攝）

「如果你說跑步悶，是因為你沒有真正訓練過」

Pony不諱言，「昔日只當跑步是個用來減肥的工具，比較沉悶，沒有特別興趣」，她舉例，「我剛剛喝了一杯珍珠奶茶，於是就去跑步，好像工具一樣」，更直言，「當時我連馬拉松跑幾多K都未知道。」

真正接觸跑步之後，她發現「跑步絕對不悶」，並揚言：「如果你說跑步悶，是因為你沒有真正訓練過」。Pony細數：「如果你有訓練、有目標、有比賽的話，你會看到自己進步」，「你有進步，有成功感，就不會悶」。

Pony矢言：「如果你說跑步悶，是因為你沒有真正訓練過」。（羅國輝攝）

低潮中見真愛：「我應該真係鍾意呢個運動」

跑步雖是規律而重複地做單一動作，「但其實你再細分拆解動作，訓練身體不同組的肌肉，了解自己如何進步，如何變化，我覺得是很有趣的」，馬拉松的大門一開啟，Pony對跑步的看法180度改變，「可能有一段時間訓練，默默地每個星期二、四、六都跑跑跑，你不見有什麼進步，但是你就會在一個比賽裏面，看到自己突然進步了」，她喜歡上這種長期累積而來的進步。

可是說到真的愛上跑步，是再之後的事。臺北馬一戰即Sub-4，之後在2024年3月出戰名古屋女子馬拉松，時間反而慢了11多分鐘，當時一度非常失望，在教練和其他跑友安慰與鼓勵，消化情緒後將那次比賽視作寶貴經驗，她笑言：「就算成績無再進步，我仍然咁熱愛跑步，我想我應該真係鍾意呢個運動。」

+ 9

「節目一開始的時候，我不可以說自己喜歡跑步，因為我連跑步是什麼都不知道……當我真正開始訓練，最開始的時候進步很大，是會有成功感的，但是之後高速進步期過去，到樽頸的時候，我才想起，其實我是真的喜歡跑步」，Pony娓娓道出心路歷程，「進步不到或者停滯期， 我仍想繼續跑，在難關裏面你就發現，自己真的喜歡那件事，因為就算這麼難，我也會想跑下去，那就應該真的喜歡。」

她喜歡跑步的另一點，正是因為夠難，不能一蹴而就，「我喜歡累積。跑步是一個累積的運動，我喜歡慢慢去建立一件事，然後到最後你會看到成個過程。」她以球類運動為例，能否入球是一剎那的事，「而馬拉松是要花好幾個月，才會看到最後成果」，「我喜歡累積，慢慢努力，然後真的得到一個很好的結果，那個成功感很大。」完成比賽可能也是數個小時之間、衝線一刻亦是一剎那的短暫，「同時你已累積很多回憶，臺北馬的成績只是一刻，惟之後可一直回味那8個月，會很感謝那8個月的自己，我喜歡累積的運動。」

她感慨，「這個世界有很多事情都不能控制，反而跑步可以自己掌握到，那個感覺很好。」Pony再舉例，「譬如有時很不想出去跑步，最後戰勝自己不想出去跑步的心，我覺得這個感覺很好，又有一個小成就，或者放工回家已經很累，時間日夜顛倒我都堅持去練習。」

「不要把自己迫得太緊，否則只會好辛苦」

今個月底她會前往澳洲，出戰8月31日上演的悉尼馬拉松，是她繼2023臺北馬，2024名古屋馬、紐約馬之後，第4度出戰全馬賽事。

Pony坦言只是個不算太有經驗的跑者，然而兩年多累積下來，亦有一番體會：「從臺北初馬時的乜都唔識，只有一腔熱血；到名古屋馬好大期望下出現重大落差，繼而沉澱下來，學識放下對PB（個人最佳時間）的執着，在紐約玩得好開心，體會到不要把自己迫得太緊，否則只會好辛苦，享受不到跑步。」

Pony即將出戰悉尼馬拉松。（羅國輝攝）

（跑步人誌．蔡寶欣︱系列之一）

跑步人誌．蔡寶欣1︱一切由減肥開始 享受辛苦與挑戰的奇女子

跑步人誌．蔡寶欣2︱為馬拉松付上健康代價 受失眠困擾曾憂猝死