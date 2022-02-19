北京冬奧｜韓將被指丟冰墩墩抗議不公　內媒僅憑一點咬定滑聯除名

北京奧運牽動中韓敵對情緒，韓國短道速滑選手車旼奎再被傳出抗議比賽不公，把頒獎禮領回的冰墩墩紀念公仔丟到垃圾桶。



韓國名將車旼奎日前在短道速滑500米決賽敗予中國高亭宇，僅得銀牌，他在領獎時做出擦拭頒獎台動作，被內地網民抨擊他在抗議比賽不公，內地媒體直指車旼奎或因違規受到處罰，最壞的情況下甚至會被剝奪銀牌，該選手及後接受訪問時，解釋動作並不是抗議，而是出於尊重領獎台。

北京冬奧︱韓國選手輸中國摘銀 領獎被指模仿抗議動作：這是尊重

車旼奎舉動讓人聯想起2018年平昌冬奧，有加拿大選手因抗議裁判不公，在領獎前擦拭頒獎台「示威」。（Getty Images）

近日，內地媒體《獀狐》再針對車旼奎不滿賽果作報道，指他在賽後記者會上，金牌高天宇和銅牌的日本選手森重航，都把自己的「冰墩墩」公仔放在桌子上，惟車旼奎卻沒有這樣做。

該報道稱「這時有一個志願者（工作人員）在垃圾桶裏發現了一個冰墩墩，這很有可能是車旼奎扔的，他的做法相信所有人都看不下去」，直指車旼奎丟了獎牌官方紀念品以表不滿。

內地媒體指車旼奎丟掉了手中的冰墩墩，懼沒有任何證據。（Getty Images）

內媒IG論 唔Tag等於直接除名

根據奧林匹克憲章，運動員禁止在頒獎台作出任何政治抗議手勢，車旼奎或因違規受到處罰，最壞的情況下甚至會被剝奪銀牌。

該報道更指，車旼奎在頒獎台拭冰的疑似抗議不公動作，「連國際滑聯（ISU）都看不下去」，提出ISU在官方社交媒體上載的頒獎禮照片，三人合照唯獨沒有標示車旼奎的帳號名字，指「用這種方式來警告選手」，車旼奎的舉動「丟金又丟人（臉）」，標題更寫車旼奎被ISU「直接除名」。

國際滑聯在官方Instagram上載3人合照，沒有標示車旼奎。（截圖）

然而，經記者在Instagram搜索車旼奎的韓文和英文名字後，車旼奎疑似沒有個人帳號，也有可能他以非名字相關的字母或數字配搭，連ISU都未能找到他的帳號標示，因此也不能一口咬定該韓國好手被ISU警告和「除名」。

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