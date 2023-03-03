F1．人物誌｜艾朗素雄心不滅　F1最資深麻煩友的求勝之道

撰文：陳智深
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F1（一級方程式）車壇近年人才輩出，年輕車手要上位，可謂「連位都唔夠分」。不過今年賽道上，仍然有一頭難纏的老獅子在整裝待發，準備成為歷史性出戰第20季F1的第一人。

雖然F1新人不斷湧現，不過冠軍級人馬近季陸績淡出，前季有拉高倫（Kimi Räikkönen）退休，上季過後華迪爾（Sebastian Vettel）亦悄然離去，剩下來最老資格的人，當然是41歲高齡的西班牙「年輕車手」艾朗素（Fernando Alonso）。當他成為兩屆世界冠軍之時，現存另外兩位冠軍人馬咸美頓（Lewis Hamilton）及韋斯達賓（Max Verstappen）甚至未出現在F1賽場上。

艾朗素今季轉投Aston Martin，爭取心無減。（Getty Images）

說艾朗素是年輕車手，源自他在2021年回歸F1前，參加了2020季後的「年輕車手」測試，成為車迷對他的戲稱，但這不僅沒有任何貶意，反而是最符合其人物性格，他從來沒有將與其他車手的年齡差距放在眼內。這名西班牙人在2021年經歷兩季暫別後回歸F1以來，他的「搞事」能力和那些年少輕狂的車手可謂不遑多讓；他的毒舌和尖酸也從來沒停止過。

艾朗素手車有幾厲害？：

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艾朗素愛搞事之名由來已久，一切亦與其競技水平無關。在賽道上，人人都公認艾朗素「手車好」、有經驗亦有膽識，加上一股狠勁，是少數能夠在不利環境和賽車本身實力不足下能「揸凸架車」的好車手。不過私底下要和他相處，又是另一回事。

這些年來，艾朗素一直背負着「麻煩友」之名。（Getty Images）

如果要說臨退休前的都華迪爾是一個好好先生代表、時常「四萬咁口」的列卡度是誰都喜歡的多啦A夢，艾朗素應該是年輕車手們眼中生人勿近的「老屎忽」；這個「老」，不是指年紀，而是老練和老辣，而這種性格，在他年輕時已是如此。前F1總冠軍羅斯保（Nico Rosberg）曾經講過：「艾朗素有多厲害大家都知，但他太沉迷在車隊內部玩政治遊戲，恐怕已經沒有大車隊想要他。」

F1官方亦向歷史性第20季落場的艾朗素致意。（F1官方facebook圖片）

誠然，艾朗素在F1無論與雷諾、麥拿侖、法拉利，以至剛離開的Alpine，都出現與車隊和隊友不和的經歷；今季亦正正是他乘着華迪爾離去加盟Aston Martin，才引發出一輪車手執位。這些年來，外界一直將他標籤為「麻煩友、自我中心、要世界圍住佢轉」，甚至有車壇中人指他毫無團隊精神，去到那裏都要令車隊成為Team Alonso，意即只為他一人服務。

艾朗素捲入去季轉會狂潮：

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艾朗素加入Aston Martin，雙方能否合作愉快？（Getty Images）

到底這些標籤是否正確呢？艾朗素本人從來都不太理會，他根本不想花時間去解釋，他只在乎他的車能否開快一點，更在乎自己能否取得勝利，而非他的個人形象。這種對別人觀感的放任，久而久之就讓媒體選擇了娛樂性豐富的寫法，艾朗素就成了人們眼中自我中心、難相處的代表。

華迪爾決定退休，艾朗素把握機會轉會，啟動了新一輪車手市場音樂椅遊戲。（Getty Images）

曾經被指與艾朗素不和的法拉利前主席迪蒙蒂斯莫路（Luca Di Montezemolo）認為，艾朗素的個性令他在法拉利年代未能為自己帶來更多榮耀。在2010至14年間，在賽車戰力不足下仍三度取得車手全年總亞軍，足以證明他技術一流，但卻未能在法拉利取得如舒密加和羅達等傳奇人物的成就，迪蒙蒂斯莫路認為：「因為他就是艾朗素，和車隊的關係不是『艾朗素與法拉利』，當他取勝時當然會開心，但當他贏不了的時候，總是會抱怨是車隊的問題，令大家都開不了心。」

Team Alonso這負面形容正正在那時起出現，車迷總是取笑阿朗素在無線電中不斷指揮車隊；車隊中人則覺得，艾朗素在困境時未能和車隊共渡時艱。

艾朗素對上一次登上頒獎台已是2021年卡塔爾站。（Getty Images）

與艾朗素糾纏不清的人、事和人事：

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麥拿侖話事人布朗（中）曾為艾朗素解畫，指他其實並非如外界所言般難相處。（Getty Images）

現時已成為麥拿侖話事人的布朗（Zak Brown）在艾朗素的麥拿侖生涯後期與他合作過，他曾為艾朗素解畫：「外界說艾朗素難相處，其實他不是個壞人，只是對勝利太執着。」正因為艾朗素沉醉在追求勝利的世界，這種執着令他不斷催迫自己，同時亦催迫隊友，為的只是要讓自己的車再快一點。

艾朗素由始至終過於執着取勝，最外界認為他只為自己而戰，難以合作。（Getty Images）

生於7月29日的艾朗素，確實帶點獅子座男子的特質，有點執着，亦有點自我中心，但他其實是為了勝利，才把自己和身邊人催迫得這樣緊，同時亦不懂花言巧語去令人聽得舒服。作為天生的領導者，千帆過後，他會希望別人明白他的好，但不會花時間去和你爭辯。

今年Aston Martin的AMR23戰車，在季前測試有驚喜。（Getty Images）

艾朗素這頭雄獅今季加盟新車隊，充滿鬥心要再闖高峰。隊友史杜爾（Lance Stroll）不諱言，能在艾朗素催迫下成長對自己絕對有幫助。經過季前春測後，外界指今年Aston Martin的AMR23戰車有驚喜，且看這架被認為糅合了紅牛和平治特點的戰車，能否讓他，爭取繼2021年卡塔爾站後再上頒獎台。

F1 2023年賽程：

F1 2023年全季賽程。（01美術製圖）
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