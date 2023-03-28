最性感車手Lindsay Brewer視咸美頓為偶像　盼有天能出戰Indy 500

美國賽車手Lindsay Brewer美貌與身材出眾，自出道以來一直備受傳媒和網民關注，名氣不算響亮的她，Instagram坐擁210萬粉絲。她在訪問中表示非常熱愛賽車，並視7屆F1（一級方程式）世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）為偶像。



今年25歲的Lindsay Brewer，目前在美國方程式賽事USF Pro 2000 Championship中比賽，去年最佳成績為第15名，總排名僅為20人中的第19位。雖然成績不算出色，但這亦無礙她的高人氣。

身為賽車手的她，並不吝嗇美貌與大好身材，經常在Instagram貼出泳衣和性感生活照「大派福利」，被傳媒稱為「最性感賽車手」。

蓮西葆華在Instagram的部分照片：

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她11歲時在朋友的生日派對上第一次接觸高卡車，自此愛上賽車，一發不可收拾。2009至2014年間，也就是她12歲到17歲時，到美國各地參加高卡車錦標賽。

Lindsay Brewer11歲時因接觸高卡車而對賽車產生興趣。（Instagram圖片）

近日她接受女子賽車資訊網站Racers Behind The Helmet訪問，談及對這項運動的熱愛，以及社交網站對自己的意義。

握着軚盤的感覺、感受車輛的流動，感受自己正在做喜歡的事情。 Lindsay Brewer談及為何喜歡賽車

「我享受向大眾展示，嘗試去突破界限這件事是有可能的，而擁有眾多追隨者對這件事有幫助，特別是在賽車這項運動當中」，她說道，「我在各個社交平台加起來大約有350萬追隨者，我盡我所能地向這些關注我的人帶來激勵與鼓舞。」

Lindsay Brewer希望自己能為跟隨者帶來激勵與鼓舞。（Instagram圖片）

她承認在社交平台擁有如此多粉絲是把雙面刃，「事情的另一面是，對很多專注賽車的人來說，這會帶來負面影響。不過那些質疑我動機的人，如果你真的是一名賽車迷，我希望你們能明白我作為一名職業賽車手，對這項運動的熱情，我也希望能因此吸引更多人喜愛這項運動。」

被問到誰是她的偶像時，Lindsay毫不意外地回答是著名F1車手、七屆世界冠軍咸美頓，「至今我依然是咸美頓的忠實粉絲。」

Lindsay Brewer表示自己是咸美頓的忠實粉絲。（Getty Image）

「我希望有朝一日能參加Indy 500（美國賽車的最高級別），這是我還是小孩子時便想做的事。」她說道。