香港DSE是什麼？能考內地大學？一文看清升學率、課程及考試時間

撰文：凌雯靜
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香港DSE（中學文憑考試）是一個由香港考評局主辦的考試，考生可以該成績報考大學，地位類似內地高考。近年愈來愈多非本地人士對報考DSE有興趣，當中包括內地學生，「01教育」在下文將從非本地考生的角度出發，為各位解釋報考香港DSE的優勢、香港DSE可以申請的學校、以至是擁有香港身份與否對報考DSE的分別。

香港DSE是什麼？

香港DSE全名是「Hong Kong Diploma of Secondary Education Exam」（香港中學文憑考試），舉辦機構是香港考評局。香港DSE的首屆考試於2012年舉行，以配合當時新的「334學制」，取代原有的香港中學會考（HKCEE）及香港高級程度考試（HKALE）。香港DSE於每年3至5月間舉行，並於7月放榜，合資格的考生可以使用香港DSE成績透過大學聯合招生辦法（JUPAS）報讀香港的大學。

香港DSE的考生數字已經由最初的超過7萬人，下跌至近年約5萬人。一般而言，考生會報考中文、英文、數學、公民與社會發展科及2至3個選修科，其中選修科選擇包括物理、化學、經濟、中國文學及中國歷史等。考生最多可以報考8科及數學科延伸部份。

以下是與DSE有關的有用文章：

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香港DSE的優勢

提供中文試卷

香港DSE相對其他國際考試如英國A-Level或IB，特點在於幾乎所有科目都有提供中文試卷，如考生對中文較為熟悉，將有助取得較佳成績。

考試季節較長

相比內地高考在數天內完成所有考試，香港DSE考試在3月至5月期間進行，節奏較慢。另外，內地高考於6月進行，考生可以在同一個年度內應考兩個考試。

國際認受性

香港DSE除了可以用於申請香港院校之外，亦可以用於申請外國院校，有關資訊已經詳列於考評局官方網站。

香港DSE可以申請的學校

香港DSE獲得多個國家的認可，資歷上等同多個國家或地方的中學畢業學歷，例如德國中學畢業資歷（Abitur）、荷蘭高中教育文憑（HAVO）等。

多間外國院校亦列明接受香港DSE為入學成績，例如英國劍橋大學、英國倫敦政治經濟學院、英國倫敦國王學院、美國耶魯大學、美國南加州大學、美國紐約大學、澳洲悉尼大學、澳洲墨爾本大學、澳洲新南威爾斯大學、日本京都大學、日本早稻田大學、新加坡國立大學及新加坡南洋理工學院等。

沒有香港身份（非本地生）可以用香港DSE成績申請入讀香港的大學嗎？

可以，但只能使用非大學聯招方法（Non-JUPAS）逐一向大學報名，大學聯招（JUPAS）列明參加考必須擁有香港居留權。

現時受香港政府資助院校的非本地生上限為本地生的40%，自資院校則為20%。世界各地的學生均會透過非大學聯招方法以不同考試成績報名，非本地生如以DSE成績申請入讀同一個學科，所需入學分數可能較大學聯招方法高。

某些學科因應人力要求而設有其他入學條件，例如香港大學內外全科醫學士（醫科）及中文大學內外全科醫學士課程（醫科）均要求申請人能夠說良好廣東話。

以下是各大學公布的過去收生分數：

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沒有香港身份（非本地生）可以用香港DSE成績申請入讀內地的大學嗎？

不可以，「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」訂明申請者必須擁有香港永久居民身份證或香港非永久居民身份證，以及《港澳居民來往內地通行證》或《港澳居民居住證》，所以非本地生即使持有香港DSE成績，亦不可以透過計劃以DSE成績入讀內地的大學。

如何報考香港DSE？

如果有香港身份：

1）到香港升學，並透過學校以「學校考生」名義報考香港DSE。
2）在內地入讀提供香港DSE課程的學校，例如港人子弟學校，以「與考學校」的港澳籍考生身份報考DSE。近年考評局已經於內地開設香港DSE試場，考生無須到香港考試。
3) 以自修生身份報考

如果沒有香港身份：

只能以自修生身份報考，條件包括：
1）曾應考香港中學文憑考試，或相等考試
2）於考年度的1月1日已滿19歲
3）非修讀香港中學文憑課程，但已修畢或正在修讀由考評局決定為等同中六程度之課程

考生如果以第 3 項資格報名，需要於報考前向考評局提交「特殊申請」的申請表格及證明文件，以供考評局審批報考資格，考生通過審批後可以於報名期限內完成報名程序。

以下是由「01教育」走訪香港多間大學後推出的非本地生入學攻略：

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DSE報名條件是什麼？

視乎考生有沒有香港身份。如果有香港身份，可以考慮到香港升學然後以「學校考生」名義報考香港DSE；在內地入讀提供香港DSE課程的學校，並以「與考學校」的港澳籍考生身份報考DSE；以自修生身份報考。如果沒有香港身份，就只能以自修生身份報考。

DSE多少分可以上香港的大學？

視乎不同大學及學系而定，具體收生分數可以點擊閱讀以下文章。
香港大學中文大學科技大學理工大學城市大學浸會大學嶺南大學教育大學都大收分

01教育