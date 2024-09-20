香港DSE是什麼？能考內地大學？一文看清升學率、課程及考試時間

香港DSE（中學文憑考試）是一個由香港考評局主辦的考試，考生可以該成績報考大學，地位類似內地高考。近年愈來愈多非本地人士對報考DSE有興趣，當中包括內地學生，「01教育」在下文將從非本地考生的角度出發，為各位解釋報考香港DSE的優勢、香港DSE可以申請的學校、以至是擁有香港身份與否對報考DSE的分別。



香港DSE是什麼？

香港DSE全名是「Hong Kong Diploma of Secondary Education Exam」（香港中學文憑考試），舉辦機構是香港考評局。香港DSE的首屆考試於2012年舉行，以配合當時新的「334學制」，取代原有的香港中學會考（HKCEE）及香港高級程度考試（HKALE）。香港DSE於每年3至5月間舉行，並於7月放榜，合資格的考生可以使用香港DSE成績透過大學聯合招生辦法（JUPAS）報讀香港的大學。

香港DSE的考生數字已經由最初的超過7萬人，下跌至近年約5萬人。一般而言，考生會報考中文、英文、數學、公民與社會發展科及2至3個選修科，其中選修科選擇包括物理、化學、經濟、中國文學及中國歷史等。考生最多可以報考8科及數學科延伸部份。

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香港DSE的優勢

提供中文試卷

香港DSE相對其他國際考試如英國A-Level或IB，特點在於幾乎所有科目都有提供中文試卷，如考生對中文較為熟悉，將有助取得較佳成績。

考試季節較長

相比內地高考在數天內完成所有考試，香港DSE考試在3月至5月期間進行，節奏較慢。另外，內地高考於6月進行，考生可以在同一個年度內應考兩個考試。

國際認受性

香港DSE除了可以用於申請香港院校之外，亦可以用於申請外國院校，有關資訊已經詳列於考評局官方網站。

香港DSE可以申請的學校

香港DSE獲得多個國家的認可，資歷上等同多個國家或地方的中學畢業學歷，例如德國中學畢業資歷（Abitur）、荷蘭高中教育文憑（HAVO）等。

多間外國院校亦列明接受香港DSE為入學成績，例如英國劍橋大學、英國倫敦政治經濟學院、英國倫敦國王學院、美國耶魯大學、美國南加州大學、美國紐約大學、澳洲悉尼大學、澳洲墨爾本大學、澳洲新南威爾斯大學、日本京都大學、日本早稻田大學、新加坡國立大學及新加坡南洋理工學院等。

沒有香港身份（非本地生）可以用香港DSE成績申請入讀香港的大學嗎？

可以，但只能使用非大學聯招方法（Non-JUPAS）逐一向大學報名，大學聯招（JUPAS）列明參加考必須擁有香港居留權。

現時受香港政府資助院校的非本地生上限為本地生的40%，自資院校則為20%。世界各地的學生均會透過非大學聯招方法以不同考試成績報名，非本地生如以DSE成績申請入讀同一個學科，所需入學分數可能較大學聯招方法高。

某些學科因應人力要求而設有其他入學條件，例如香港大學內外全科醫學士（醫科）及中文大學內外全科醫學士課程（醫科）均要求申請人能夠說良好廣東話。

以下是各大學公布的過去收生分數：

沒有香港身份（非本地生）可以用香港DSE成績申請入讀內地的大學嗎？

不可以，「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」訂明申請者必須擁有香港永久居民身份證或香港非永久居民身份證，以及《港澳居民來往內地通行證》或《港澳居民居住證》，所以非本地生即使持有香港DSE成績，亦不可以透過計劃以DSE成績入讀內地的大學。

如何報考香港DSE？

如果有香港身份：

1）到香港升學，並透過學校以「學校考生」名義報考香港DSE。

2）在內地入讀提供香港DSE課程的學校，例如港人子弟學校，以「與考學校」的港澳籍考生身份報考DSE。近年考評局已經於內地開設香港DSE試場，考生無須到香港考試。

3) 以自修生身份報考

如果沒有香港身份：

只能以自修生身份報考，條件包括：

1）曾應考香港中學文憑考試，或相等考試

2）於考年度的1月1日已滿19歲

3）非修讀香港中學文憑課程，但已修畢或正在修讀由考評局決定為等同中六程度之課程

考生如果以第 3 項資格報名，需要於報考前向考評局提交「特殊申請」的申請表格及證明文件，以供考評局審批報考資格，考生通過審批後可以於報名期限內完成報名程序。

以下是由「01教育」走訪香港多間大學後推出的非本地生入學攻略：