施政報告地區諮詢會｜市民不滿去殖化討論　李家超：正面面對歷史

行政長官李家超任內第四份《施政報告》9月發表，公眾諮詢上月16日展開，今日（27日）李家超到紅磡灣馬頭涌官立小學參加首場《施政報告》地區諮詢會，參加者事前獲民政事務總署安排進場。



行政長官李家超表示自己成長在紅磡土瓜灣區，形容再見到街坊心裹面有一種激情。他說，地區諮詢才真正看到狀況，無論甚麼領域都樂意去聽。《香港01》直播。



7月27日，特首李家超到紅磡灣馬頭涌官立小學出席第一場施政報告地區諮詢會。（鄭宇霞攝）

李家超：地區諮詢才真正看到狀況 見到街坊有一種激情

《施政報告2025》諮詢會一開場，行政長官李家超表示，感謝參加者來到諮詢會，笑言來到小學感到特別親切，因為自己成長在紅磡土瓜灣區，形容再見到街坊心裹面有一種激情。他說，施政報告諮詢已差不多一半時間，並已諮詢醫療、教育創科等代表，然而地區諮詢才真正看到狀況。李家超說，今日會少講多聽，希望大家不要保留，又說無論甚麼領域都樂意去聽。

7月27日，特首李家超到紅磡灣馬頭涌官立小學出席第一場施政報告地區諮詢會。（鄭宇霞攝）

王先生提出社區創新的建議，希望短期撥出行人路供街頭藝術者試用，例如唱歌（Busking），並設立活動帳篷等。（直播截圖）

市民盼撥行人路供合法街頭唱歌 派消費券振經濟

參加者王先生提出社區創新的建議，希望短期撥出行人路供街頭藝術者試用，例如唱歌（Busking），並設立活動帳篷等；也可以利用AI向長者解釋社區歷史等。他又建議設立社區創新實驗室，當中放鬆版權、售賣等法規。另一名參加者何先生建議如果簡樸房符合人數、收入限制，可以派發消費券振興經濟。

7月27日，特首李家超到紅磡灣馬頭涌官立小學出席第一場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

李家超表示，意見涉及範圍廣泛，很多涉及地區的場地、青年參與、創新創業等。創新實驗室方面，李家超認為應該在十八區研究，舉例若要釋放場地，需要地區三會、區議會解決，「適用一個地區，未必適用第二啲地方」，地區治理體系要細心、認真推進。

一名少數族裔幼稚園教師表示，香港少數族裔就業問題很多，例如穿頭巾的女士被僱主拒聘，希望僱主重視候選人的能力，只根據外表評價並不公平。（直播截圖）

少數族裔關注就業被歧視

一名少數族裔幼稚園教師表示，香港少數族裔就業問題很多，例如穿頭巾的女士被僱主拒聘，希望僱主重視候選人的能力，只根據外表評價並不公平；因為以上情況令少數族裔人才不足，少數族裔補習班也很少，令學生家庭難以負擔，請問政府如何解決。

7月27日，特首李家超到紅磡灣馬頭涌官立小學出席第一場施政報告地區諮詢會，場外有直播。（鄭宇霞攝）

參加者呂先生表示，建造界青年就業不足，建樓數目大幅減少，主要承建樓宇的建築商轉型為維修保養，引發拖欠工資情況，最終項目爛尾收場，政府能否提供誘因令私人發展商有稅務寬減，或其他解決方法解決問題。

前電台節目主持人瑪姬亦有出席，她表示區內不少非政府組織沒有屬於自己的會址，啟德方艙改建為藝術孵化地，詢問政府能否撥出一個供藝術性非政府組織作為基地。（直播截圖）

李家超關注生育率：以前唔提生率，係自己每人決定

前電台節目主持人瑪姬亦有出席，她表示區內不少非政府組織沒有屬於自己的會址，啟德方艙改建為藝術孵化地，詢問政府能否撥出一個供藝術性非政府組織作為基地。

從事金融的賴先生提到香港生育率低，希望政府考慮免稅額、補貼聘請外傭等刺激生育；他又指，現時新加坡等國家加強穩定幣發展，希望政府也加快區塊鏈和虛擬貨幣資產的發展。

7月27日，特首李家超到紅磡灣馬頭涌官立小學出席第一場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

李家超稱很關注生育率，「以前唔提生率，係自己每人決定」，他希望政策有推動作用，提到本屆政府已推出組合拳，包括托兒服務、免稅、獎勵金、提前上樓的機會等。

一名經民聯南區委員關注古董車，他說向運輸署申請審批的相關手續繁複，限制香港古董車文化發展。（直播截圖）

一名經民聯南區委員關注古董車，他說向運輸署申請審批的相關手續繁複，限制香港古董車文化發展，希望未來開放更多認可組織，舉辦更多相關活動；他又指香港汽車維修行業人口老化嚴重，希望未來有更多優惠政策吸引年輕人入行。

獅子會香港社區服務基金創會主席梁麗琴提出鼓勵60至65歲長者再就業。另一名非政府組織代表黃先生關注青年宿舍單位會否增加，並為居住的青年推出鼓勵方案，例如可以幫助抽白表居屋等。

李家超綜合回應指，相關規則如何鬆綁方面，很多地方都可以盡量簡化程序。

7月27日，特首李家超到紅磡灣馬頭涌官立小學出席第一場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

尼泊爾籍港人關注心理健康 演藝界盼設「文化一條街」

第二節諮詢會參加者包括一名尼泊爾籍港人，他在油尖旺做義工，關注青年心理健康問題。另外有一名從事演藝界的人士，關注非物質文化遺產，提到內地有「文化一條街」，會否考慮在香港設立，令香港非文化業務可更迎合國家及香港文化。

李家超回應說有市民提及地區關愛共融問題，特別提到少數族裔方面，如在語言方面要幫他們有更好的發展，政府會盡量做，舉例目前有少數族裔參與關愛隊等措施。

7月27日，第一場施政報告地區諮詢會。市民朱先生關注生育率問題，提議政府推政策讓年輕人認識另一半，讓他們有活動認識志同道合的朋友，「大家傾到計嘅另一半」。（直播截圖）

市民倡政府推相親活動 李家超：以前政府無大推動生育率

有傷健共融組織人士希望公營機構帶頭設立殘疾人士實習計劃，並透過殘疾人士就業配額，規定大型企業聘用1至2%殘疾人士等。

市民朱先生關注生育率問題，提議政府推政策讓年輕人認識另一半，讓他們有活動認識志同道合的朋友，「大家傾到計嘅另一半」。

李家超回應指香港生育率改變，以前政府無大力推動，現在已大力推動。

7月27日，第一場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

市民關注青年對發展茫然

從事青年文化工作的王小姐表示，參與政府的「共創明Teen計劃」擔任友師兩年。她建議政府此計劃再試行兩年，令友師與學員的了解更深入。余先生說，隨著簡約公屋政策等推進，青年在置業方面看到希望。但在社會流動性上卻顯得茫然，關注政府會否在青年流動性上做去功夫。

有非政府組織負責人關注SEN兒童，希望政府可為SEN兒童及其家庭提供更多資源。他又希望，大維修資助加入創新科技元素，令大廈維修方面提升至新層次。

一名註冊社工說同事花最多時間在不專業的工作上，如找獨居長者住在哪裹，但指政府在這方面擁有大量準確數字，希望政府研究就私隱方面適量地拆牆鬆綁，令獨居與雙老長者資料可與社福機構共享。

7月27日，特首李家超到紅磡灣馬頭涌官立小學出席第一場施政報告地區諮詢會，圖為九龍城區議員李超宇。（直播截圖）

測量界學生擔憂工程量少 促交代北都發展真實時間表

九龍城區議員李超宇關注九龍海濱發展，建議政府有更整全的九龍海濱計劃。同區另一名區議員林德成關注九龍灣海濱發展，他希望推動紅磡站南對出空地及周邊的發展，打通海濱長廊，由紅磡到尖沙咀，土瓜灣到啟德。

7月27日，特首李家超到紅磡灣馬頭涌官立小學出席第一場施政報告地區諮詢會，圖為九龍城區議員林德成。（直播截圖）

有測量界學生指，希望政府就北部都會區發展推出真實時間表，與重建舊區時間表。他指，與前輩發與生談天時，他們對未來感擔憂，又指現時的工程量較少。

李家超綜合回應指，政府在做政策時要照顧宏觀及微觀兩方面，宏觀來說要「搞大個餅，因為個餅大咗，個個都受益」，「每個人個餅裹面佢嗰份都要大返」。

7月27日，特首李家超到紅磡灣馬頭涌官立小學出席第一場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

地區人士倡政府偕地產商低價出租空置率高商場

之後，諮詢會進入「拼經濟、謀發展」主題小組討論。深水埗區少年警訊名譽會長朱建清提出解決高昂租金和人工問題，希望政府和地產商、品牌企業聯手使用空置率高的商場，以低廉租金提供場所給品牌企業、志願機構、初創企業；他又建議政府使用空置街市，設社區長者健康活動；第三，希望政府開放政府聯通網絡，讓社福界和非牟利組織可使用智能遠程安全健康項目系統，造福長者。

7月27日，特首李家超到紅磡灣馬頭涌官立小學出席第一場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

參加者盼商業樓宇轉酒店政策再放寬 李家超研拆牆鬆綁

一名大學二年級學生建議加強文藝創意產業合作，設計本地文化遊地圖、邀請區內婦女長者參加特色旅遊產品和檢驗等。市民蔡先生表示，要刺激消費市場，關注有否政策支持工商市場，令銀行工商借貸放寬，商業樓宇轉酒店的政策再放寬等。

7月27日，特首李家超到紅磡灣馬頭涌官立小學出席第一場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

李家超表示感謝意見，他同意商業樓宇面對壓力和比較緊張，會思考拆牆鬆綁將其轉做宿舍，令規則更靈活。他指，政府政策以大政策為先，小政策也要做，希望在地區治理方面做好政策落地，強調要依靠大家。