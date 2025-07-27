直播・施政報告｜首場地區諮詢會紅磡舉行　李家超盼聽意見

行政長官李家超任內第四份《施政報告》9月發表，公眾諮詢上月16日展開，今日（27日）李家超到紅磡灣馬頭涌官立小學參加首場《施政報告》地區諮詢會，參加者事前獲安排進場。他昨日曾表示希望藉諮詢會面對面聽取意見，歡迎市民收看直播。



《香港01》直播。



7月27日，特首李家超到紅磡灣馬頭涌官立小學出席第一場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

7月27日，特首李家超到紅磡灣馬頭涌官立小學出席第一場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

去年《施政報告》公眾諮詢期間，李家超亦出席兩場地區諮詢會，分別在旺角伊利沙伯中學，以及在大埔官立小學舉行。