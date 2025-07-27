直播・施政報告｜首場地區諮詢會紅磡舉行 李家超盼聽意見
撰文：何夏怡 董素琛
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行政長官李家超任內第四份《施政報告》9月發表，公眾諮詢上月16日展開，今日（27日）李家超到紅磡灣馬頭涌官立小學參加首場《施政報告》地區諮詢會，參加者事前獲安排進場。他昨日曾表示希望藉諮詢會面對面聽取意見，歡迎市民收看直播。
《香港01》直播。
去年《施政報告》公眾諮詢期間，李家超亦出席兩場地區諮詢會，分別在旺角伊利沙伯中學，以及在大埔官立小學舉行。
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