支聯會案｜鄒幸彤指六四晚會為團結人們　控方反駁是引發仇恨情緒

支聯會涉煽動顛覆國家政權案今（20日）續審。前副主席鄒幸彤出庭自辯，她重申，支聯會的綱領提到「結束一黨專政」和「建設民主中國」，是倡議一個由專政走向民主的過程。她指六四晚會團結起人們，從來不是控方講的仇恨，而是到來的人都把愛帶入場。控方澄清不是指支聯會「掛羊頭賣狗肉」，但認為支聯會想利用事件引發他人的仇視情緒。



鄒幸彤今出庭自辯，她稱大學畢業後在支聯會工作了半年，她在約2013年競選支聯會常委，一直做到2021年。

鄒幸彤自辯時稱，提倡一黨專政只是想還政於民。(資料圖片)

鄒幸彤指六四晚會是想團結人們，但控方卻認為是為激發仇恨情緒。（羅君豪攝）

鄒指支聯會是想還政於民

鄒指，中國是一個「一黨專政」的國家，支聯會提倡「結束一黨專政」的意思，是希望還政於民，讓人民可以向政府問責。她理解的國家政權是「主權在民」，制度是人大作為最高權力機關，憲法雖然提到共產黨領導，但缺乏具體範圍和職責，2018年修憲前沒提到共產黨領導，她強調支聯會只是要求還政於民。法官一度以為鄒指沒主張使用武力，鄒澄清也包括沒鼓吹他人使用非法手段。

六四晚會為團結人們非講仇恨

鄒指五大綱領中的「結束一黨專政」和「建設民主中國」是一個由專政走向民主的過程。她指六四晚會團結起人們，從來不是控方講的仇恨，而是：「來自於每人帶入場嘅嗰份愛。」

控方指支聯會想推翻和破壞根本制度

控方澄清不是指支聯會「掛羊頭賣狗肉」，而是指支聯會的真實目標，是推翻和破壞根本制度，指支聯會利用事件引發他人的仇視情緒。

支聯會支援中國民主運動

鄒稱，支聯會的使命（mandate）是支援中國民主運動，其中六四是長期關注的事件，但不限於此，其他議題包括釋放胡佳和劉曉波、尋找人權律师高智晟，以及支持《零八憲章》等。

法官問及，《零八憲章》多大程度上代表到支聯會，鄒稱他們只是支援角色，大致上支持內容，例如支聯會一直支持的修憲和結社自由。

官質疑是否包括訓練及激發情緒

鄒指，支聯會想結束一黨專政只有透過保存證據，賦權（empower）公眾來達成。法官李運騰請鄒具體解釋該詞，鄒表示包括行動和教育。李官問：「即係裝備佢哋啦？」鄒同意。李官再問，是否包括「訓練」和「激發某啲情緒」？鄒認為未至於訓練那般有系統性，但同意會激勵民眾做某些事，培養公民行動力和教育公民如何行使權利，重申支聯會想以具體的法治方式，並非控方指的非法手段。

3名受審被告：支聯會(已解散)、李卓人（68歲）和鄒幸彤（40歲），被控煽動顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在港煽動他人組織、策劃、實施或參與，以非法手段，旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

聆訊繼續。

案件編號：HCCC155/2022

辯方案情

中段陳詞至表證成立

控方案情