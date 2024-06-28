綠白苦瓜功效｜抗炎助防癌10益處凡糖尿病都啱？維他命C=蘋果14倍

苦瓜功效｜苦瓜苦苦聲不好聽，所以也叫涼瓜，與「良」同音。苦瓜功效雖多，但味苦，不少人為之抗拒，聽說年紀大了會漸漸愛吃，才會懂得欣賞，所以又叫半生瓜。不過，其實苦瓜分很多種，有些苦味較淡，有些可生食，可醃可涼拌，以下6款苦瓜各具特色，或許能讓你一試愛上，「覺得苦也不太差」？



苦瓜/涼瓜當造：5月至10月

苦瓜（學名：Momordica charantia）又名涼瓜、半生瓜、錦荔枝，是葫蘆科的熱帶和亞熱帶藤本植物，原產地來自非洲，5月至10月當造。由於味道先苦後甜，故經常被賦予苦盡甘來的象徵意義。苦瓜價錢便宜，綠苦瓜一斤約$8；白苦瓜一斤約$11不等，因此經常出現在港人的飯桌上，苦瓜排骨、苦瓜炒蛋、苦瓜湯......你總會吃過。

苦瓜有6種 綠苦瓜偏苦、白苦瓜可生吃

據台灣農業部資料，苦瓜可分為白皮苦瓜：白玉苦瓜、蘋果苦瓜；綠皮苦瓜：大青苦瓜（或稱翠玉苦瓜）、粉青苦瓜、山苦瓜。至於廣東特產的杜杬苦瓜（或稱雷公鑿），則同屬於綠皮苦瓜。

綠苦瓜普遍偏苦；白苦瓜苦味較輕可生吃。營養價值方面，兩種苦瓜也富含膳食纖維及維他命B6。以每100克計算，膳食纖維方面，綠皮苦瓜有10.9毫克，白皮苦瓜稍低有8.5毫克；白皮苦瓜比綠皮苦瓜維他命B6稍高2.3毫克，分別為6.9毫克及4.6毫克。而熱量、蛋白質、鐵及維他命B2大致相若。膳食纖維有助刺激腸道，有利排便，而維他命B6可幫助入睡、維持好心情。維他命B｜缺B6易肥免疫差B7多頭皮 OL必攝5營養防頭痛失眠多吃蕉

綠皮苦瓜和白皮苦瓜均有較高的維他命和膳食纖維。（台灣農業部）

4大綠皮苦瓜

大青苦瓜

外型：綠皮苦瓜最常見的品種，外型翠綠光澤，表皮有肋條突起，肉厚細嫩。口感較脆，但味道較苦。

烹調：適合炒菜，如苦瓜炒蛋，是餐廳常見的食材。

大青苦瓜又稱翠玉苦瓜，是餐廳常見的食材。（網上圖片）

粉青苦瓜

外型：淡綠色，果型有很多種，普遍為圓錐形或紡錘形。

烹調：適合炒菜或煮湯。

粉青苦瓜普遍為圓錐形或紡錘形。（網上圖片）

山苦瓜

外型：體積小、呈卵形，表皮有瘤狀突起物，苦味重。

烹調：不適合烹煮，主要為泡茶或藥廠製藥的原材料。

山苦瓜苦味重，主要為泡茶或藥廠製藥的原材料。

杜杬苦瓜（雷公鑿）

外型：外形肥矮、上闊下尖像大釘，原產於廣東省江門杜杬，味偏苦，皮薄脆爽。

烹調：適合清炒或燜煮。

杜杬苦瓜又叫雷公鑿，外形像大釘。（網上圖片）

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2大白皮苦瓜

蘋果苦瓜

外型：圓胖像蘋果，苦味較輕，口感脆甜。

烹調：適合涼拌、清炒或榨汁。

白玉苦瓜

外型：色白、肉厚汁多。

烹調：不用浸泡，可直接食用。

苦瓜維他命C比起番茄高3倍，更是蘋果的14倍。（網上圖片）

苦瓜功效｜抗癌降血糖12益處 維他命C=蘋果14倍

在中醫角度，苦瓜性寒、味苦，入心、肝、脾、肺經，具有清熱去暑、明目解毒、利尿涼血、解勞清心的功效，非常適合夏天吃。

在營養學角度，苦瓜含有豐富的維他命C、維他命B6、維他命D、鐵、鎂、鈣等多種營養素，當中維他命C更是瓜類之中最高，故此苦瓜也被稱作「瓜中之王」。據台灣農業部資料，苦瓜每100克就有約42毫克的維他命C，比起番茄還要高3倍，更是蘋果的14倍。維他命C有助抗氧化及增強身體抵抗力。

苦瓜苦得有道理！

苦瓜的苦味來自於它的苦瓜素，除了可降血糖、降血脂、控制糖尿病、對抗炎症外，也是減肥人士的恩物。因每100克的苦瓜僅含19千卡熱量，以及0.02克的脂肪，苦瓜素還可防止脂肪在體內累積。另外，苦瓜亦含有多種胺基酸及無機鹽，具抗氧化作用及抑制癌細胞成長的功效。而現代一些治療糖尿病的藥物也是從苦瓜中提煉出來。

1. 清熱去暑

2. 明目解毒

3. 利尿涼血

4. 解勞清心

5. 降血糖、降血脂

6. 控制糖尿病

7. 對抗炎症

8. 防體內堆積脂肪

9. 抗氧化

10. 抑制癌細胞生長

11. 幫助入睡

12. 刺激腸道幫助排便



苦瓜的苦味可說是令人抗拒的元兇，關於如何消除苦瓜的苦味，可以參考：【入廚貼士】苦瓜去苦簡單3步驟 爽脆回甘最重要呢步！👇👇👇

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苦瓜適合人士

1. 減肥人士：

苦瓜熱量低，脂肪少，適合正在減肥的人士進食。如不太能吃苦，可選擇苦味較淡的白苦瓜。

2. 初期糖尿病或肥胖型的糖尿病患者：

苦瓜屬低升糖指數的食物，可有效控制血糖升幅，對初期糖尿病或肥胖型的糖尿病患者有益。但要注意，如果是正在服用降血糖藥物的嚴重糖尿病人士，食用前應先詢問醫生意見。

3. 有熱氣（上火）症狀人士：

出現熱氣症狀，如眼睛紅腫、咽喉腫痛、大便乾燥等問題的人，可吃苦瓜清熱。

苦瓜不適合人士｜4類人慎食 加熱加薑降寒性

1. 孕婦

苦瓜含有奎寧，奎寧會刺激子宮收縮，因此孕婦不適宜食用，以免增加流產機會。

2. 經期女性

寒性食物容易令子宮收縮，造成經血排不乾淨，加重痛經。

3. 體虛脾胃虛弱人士

苦瓜性寒，體寒、脾胃虛弱者人士進食容易肚瀉。台灣農業部建議，可將苦瓜加熱，或加薑烹煮，讓苦瓜性質變得較溫和。

4. 服用降血糖藥物或低血糖人士：

苦瓜有降血糖作用，可能會導致患者血糖過低，出現集中力變差、抽筋、暈厥、昏迷，嚴重或會昏迷。

苦瓜選購2招

選購優質苦瓜大致可從外觀及質感判斷。

1. 顆粒大而飽滿

表皮亮澤，顆粒大且飽滿，外皮沒有刮花為佳。顆粒小的苦瓜瓜肉較薄，苦味亦會更濃。

可留意果身的珍珠狀顆粒大小判斷是否上品。（網上圖片）

2. 質感不宜太軟或太硬

可輕壓表面應有少許彈性，如太軟代表果實已過熟，太硬則是過早採，苦味會較濃郁，軟硬適中為佳。

苦瓜處理｜常溫下只可存放3天

苦瓜常溫下可儲存3天，如要保存多日，則需以保鮮紙包好或紙袋包覆，放入雪櫃冷藏，可保存14天以上。

中醫推消暑健脾湯

天時暑熱，最啱飲苦瓜湯清熱，註冊中醫師邱穎琳曾推介一款時令湯水：苦瓜黃豆豬骨湯，搭配有健脾功效的黃豆和排骨，可中和苦瓜寒性，不傷脾胃。夏天湯水食譜｜苦瓜黃豆豬骨湯清熱降火去暗瘡 煲過久影響功效？

苦瓜黃豆豬骨湯食譜

材料：黄豆100克、苦瓜1條、豬展骨1斤、水1公升、酒少許

功效：清熱解毒、健脾和胃

做法：

1.浸泡黄豆4至5小時，苦瓜開邊、刮囊，打斜切塊。

2. 豬展骨放入滾水中汆水，加些許酒辟味，盛起。

3. 煲滾一鍋水，放入所有材料後，轉中火煲1小時15分鐘，即成。

參考內容：台灣農業部