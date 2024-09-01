防失智食物｜吃對腦齡年輕14歲！5食物防失智　聞香氛入睡增記憶

說過的話一轉眼就忘、總是在找鑰匙、反應遲鈍...年紀越大，是不是常常忘東忘西呢？美國加州大學爾灣分校對年長者進行一項研究，發現睡覺時如果聞着香氛精油，有助於增強認知與記憶能力。該研究目前初步取得結果，將進一步擴大實驗規模，同時針對失智症患者進行研究，進行順利就能知道「睡眠香氛」能否對於認知相關疾病有所幫助。



一項研究發現，睡覺時如果聞着香氛精油，有助於增強認知與記憶能力。（Canva）

英國媒體《每日郵報》報道，美國加州大學爾灣分校的學習與記憶神經科學中心（Neurobiology of Learning and Memory, CNLM）發表一項實驗結果，證明在睡眠時聞着香氛精油入眠，可以增強認知與記憶能力。

這項研究找了43位受試者，年齡介於60至85歲之間，將他們分成兩組，持續六個月都在睡覺時接觸香氛精油，一組是實驗組，他們會拿到7種味道很濃的精油，以及一台香氛機；另一組則是對照組，除了一樣拿到香氛機，搭配的卻是幾乎沒甚麼味道的7種精油。

結果在記憶力測試中發現，聞味道很濃精油的組別，在記憶力測試中表現相較另一組較好。

這7種精油的口味分別是：

．玫瑰

．柳橙

．檸檬

．薄荷

．迷迭香

．薰衣草

．尤加利



研究指出，聞着香氛精油入睡的組別，經過測驗後記憶力表現比對照組勝出226%。；電腦斷層掃描顯示，連續6個月聞着香氛精油入睡的受試者，其腦部的鉤束（uncinate fasciculus）運作較佳，鉤束是一種隨年齡增長而退化的腦部通路，與記憶力有關。而對照組則沒有特別的表現。

CNLM 的副教授 Michael Yassa 提到：嗅覺和腦袋的記憶回路有着密不可分的關係：

聞令人愉悅的氣味可以刺激大腦，從而防止記憶喪失



就好比一段印象深刻的記憶常伴隨着某種鮮明的「氣味」，像突然聞到的香水味、美食的香味，常常會把你拉進某段回憶時光裏。

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研究：嗅覺喪失為失智初期警訊

事實上，在神經退化性疾病患者身上可以發現早期都有嗅覺喪失的症狀，如阿茲海默症、柏金遜症，甚至不少人在認知功能還未被注意到改變時，嗅覺功能就已經變差了。

阿茲海默症可分為兩種：早發型阿茲海默症與晚發型阿茲海默症，而兩者都跟基因具有關聯性。

根據台大醫院相關資訊顯示，阿茲海默症是一種不可逆、進展性的腦部疾病，其特徵為澱粉樣蛋白老化斑(Amyloid plaques)及神經纖維糾結(Neurofibrillary tangles)的形成、腦中神經細胞間連結的喪失，和這些神經細胞的凋亡。

《每日郵報》報道指出，患有阿茲海默症的人初期大部分都會喪失嗅覺，輕度認知障礙和失智症患者的味覺也會比較差。

晚發型阿茲海默症至今還未發現特定的致病基因，但目前研究都認為與基因、環境有高度的關聯性，而每個人第19對染色體的E型載脂肪蛋白基因(APOE, Apolipoprotein E Gene) 被視為影響最大的基因。APOE中包含一段在血液中攜帶膽固醇的蛋白基因序列，APOE基因有不同的對偶基因(Alleles)型態，其中最常見的為：APOE ε2，APOE ε3，和APOE ε4。

每個人從父母親身上各遺傳到一條對偶基因，因此對偶基因分型可分為六種，其發生率以ε3/ε3 最常見，約佔人口數的 55.8%，ε2/ε2(0.7%) 最為罕見。

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據《Heho健康》報道，基因帶有 ε2 者就像拿到好牌，本身可能較能抵抗罹患阿茲海默症，帶有 ε4就會導致罹患阿茲海默的年齡提早，65 歲後每增加 5 歲，風險增加 1 倍，且帶有一個 ε4 與兩個ε4/ε4 者得病機率會增加 3 至 5 倍與 10 至 15 倍.。這也是為甚麼《雷神索爾》男主角克里斯漢斯沃健檢時發現自己有2個ε4，因此暫停拍片的原因。

外國研究將嗅覺測試列入阿茲海默症檢測當中，要求受試者評估自己能聯想到的氣味種類，從0到6分給自己評分。 結果發現擁有至少1個APOE ε4基因者察覺氣味的表現，比不帶此基因者的分數低了37%；有APOE ε4基因者在65歲至69歲區間出現嗅覺減退，能夠察覺平均3.2種氣味，不帶這種基因的人可察覺平均3.9種氣味。

帶有APOE ε4基因者在75歲至79歲區間，甚至開始無法辨別聞到什麼味道，而這種情況一旦發生，嗅覺退化速度比未具此基因者來得快，苦於認知能力喪失程度也更嚴重。

吃5種食物 遠離失智症、大腦退化

「很多東西，既然是飲食所造成的，當然可以藉由食物來修補！」《幸福熟齡》曾報道，美國醫師羅伊仁（MichaelRoizen）在《影響真實年齡的飲食》寫到，單單選擇食物就可以讓人比實際年齡衰老13歲，或者年輕14歲。

大腦需要甚麼養分？哪些養分才對？台灣晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎曾介紹幾種對大腦有益的食物：

1. 藍莓

富含抗氧化劑和維他命C、花青素等多種養分，可以減緩老化、活化腦力和增強記憶力外，還能去除體內的自由基，提升免疫力。

2. 全穀類

如糙米，保留了比白米更多的維他命B群，其中維他命B1、菸鹼酸、維他命B6、泛酸等與神經傳導有關，有助於穩定神經及情緒。

且全穀富含膳食纖維，進食時勢必得增加咀嚼次數，同時亦有研究指出，咀嚼次數愈多，腦細胞就會愈活躍、腦部血液循環也愈好；也有研究發現，若能充分咀嚼，也有助提升記憶力。

3. 三文魚

含有好的Omega-3不飽和脂肪酸，具有增強記憶的功能外，還能幫助控制膽固醇、血脂肪、血壓，進而保護心血管，對大腦的健康也有加分作用。

此外，其中的DHA能促進大腦細胞膜的傳遞、保持腦袋靈光，還可以加強年長者的認知功能。

4. 牛油果

牛油果中的不飽和脂肪酸和維他命E也具有特別強的抗氧化功能，能有效保護腦部細胞，避免被自由基攻擊，有助於提升認知能力、增強記憶力、預防腦部衰退等。

5. 番茄

含有豐富的茄紅素，可以保護大腦皮質神經元免於神經毒性傷害、抑制氧化壓力，想要讓腦袋保持靈光，好的記憶力，平時攝取足夠茄紅素也很重要。

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