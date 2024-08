蘆薈功效｜降血糖防便秘6功效點止醫痱滋　亂食隨時肚瀉+湯水食譜

蘆薈能清熱消腫,不少人家中也種植一盆,想吃想用隨時摘下一片,燙傷、護膚、洗臉,外敷內服都可以。不過,蘆薈不能長期或大量食用,因蘆薈外皮含大黃皂素,具催瀉作用,取果肉時一不小心,隨時肚屙!



除了外敷,蘆薈也可以內用!

蘆薈黏液作用

蘆薈,是一種厚實的短莖植物,它的葉子的長度可以生長到30-50厘米。它的每片葉子都有一些黏稠的物質,用來儲存水分,因此葉子看上去更厚。這些黏稠的成分含有大量生物活性化合物,例如維生素、礦物質、氨基酸和抗氧化劑等。

蘆薈功效

蘆薈是寶不少人都知道,蘆薈不但有鎮靜、改善曬傷皮膚的功效,用來美容更可以保濕。除此之外,蘆薈其實還有很多好處或許你不知道。

蘆薈功效1:抗菌

蘆薈含有各種強效抗氧化劑,有些可以幫助抑制有害細菌生長。

蘆薈功效2:降血糖

蘆薈可用作治療糖尿病,因有增強胰島素敏感性和改善血糖水平的效用。但是暫時還未確認長期攝取蘆薈補充劑的安全性。

蘆薈含有各種強效抗氧化劑助抑制有害細菌生長。(資料圖片)

蘆薈功效3:抗口腔細菌

純蘆薈汁與普通漱口水一樣有效減少牙菌斑積聚,因為它能夠消滅口腔中產生牙菌斑的變形鏈球菌(Streptococcus)和酵母白色念珠菌(the yeast Candida albicans),從而達到減少牙菌斑積聚的效果。

純蘆薈汁與普通漱口水一樣有效減少牙菌斑積聚。(getty images)

蘆薈功效4:改善口腔潰瘍(痱滋)

蘆薈除了能夠幫助口腔潰瘍(痱滋)的癒合,還能夠減輕疼痛的狀況。只需把蘆薈切開塗在口腔潰瘍處或蘆薈gel塗在上面皆可。

蘆薈功效5:預防便秘

蘆薈乳膠是葉子下的物質,含有一種名叫aloin或barbaloin的化合物, 有通便的作用。(VCG)

蘆薈乳膠有很強的通便作用,能夠治療便秘。蘆薈乳膠是葉子下的物質,含有一種名叫aloin或barbaloin的化合物, 有通便的作用。便秘飲食|益生菌高纖菜飲水無助改善便秘 1種油如瀉藥推郁便便

蘆薈功效6:紓緩燙傷

將蘆薈塗在曬傷或灼傷的傷口能夠有鎮靜的功效。

蘆薈在外服和內用都有獨特的效用,但建議在購買前先諮詢醫生的意見,以免引起不良反應。



蘆薈湯水|蘆薈紅棗瘦肉湯 護肝解毒

蘆薈除了直接食用配糖水冰品外,其實也可以煲湯,例如蘆薈紅棗瘦肉湯。蘆薈帶寒,但經過烹煮後,會減低涼性,可燉煮成湯品,暖胃護肝,有助清熱解毒。

蘆薈紅棗瘦肉湯食譜(按圖👇👇👇)

材料

蘆薈200克

豬里肌肉片300克

蛤蜊600克

紅棗10粒

白參適量

薑片適量

做法

1. 紅棗、白參加3杯水煮滾。

2. 加入豬肉片、薑、蘆薈煮熟。

3. 最後加入蛤蜊,煮到殼開後即可。(不需加鹽)

參考來源:What are the benefits of aloe vera? (Medical News Today)​