蘆薈功效｜降血糖防便秘6功效點止醫痱滋　亂食隨時肚瀉+湯水食譜

蘆薈能清熱消腫，不少人家中也種植一盆，想吃想用隨時摘下一片，燙傷、護膚、洗臉，外敷內服都可以。不過，蘆薈不能長期或大量食用，因蘆薈外皮含大黃皂素，具催瀉作用，取果肉時一不小心，隨時肚屙！



除了外敷，蘆薈也可以內用！

蘆薈黏液作用

蘆薈，是一種厚實的短莖植物，它的葉子的長度可以生長到30-50厘米。它的每片葉子都有一些黏稠的物質，用來儲存水分，因此葉子看上去更厚。這些黏稠的成分含有大量生物活性化合物，例如維生素、礦物質、氨基酸和抗氧化劑等。

蘆薈功效

蘆薈是寶不少人都知道，蘆薈不但有鎮靜、改善曬傷皮膚的功效，用來美容更可以保濕。除此之外，蘆薈其實還有很多好處或許你不知道。

蘆薈功效1：抗菌

蘆薈含有各種強效抗氧化劑，有些可以幫助抑制有害細菌生長。

蘆薈功效2：降血糖

蘆薈可用作治療糖尿病，因有增強胰島素敏感性和改善血糖水平的效用。但是暫時還未確認長期攝取蘆薈補充劑的安全性。

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蘆薈含有各種強效抗氧化劑助抑制有害細菌生長。（資料圖片）

蘆薈功效3：抗口腔細菌

純蘆薈汁與普通漱口水一樣有效減少牙菌斑積聚，因為它能夠消滅口腔中產生牙菌斑的變形鏈球菌（Streptococcus）和酵母白色念珠菌（the yeast Candida albicans），從而達到減少牙菌斑積聚的效果。

純蘆薈汁與普通漱口水一樣有效減少牙菌斑積聚。（getty images)

蘆薈功效4：改善口腔潰瘍（痱滋）

蘆薈除了能夠幫助口腔潰瘍（痱滋）的癒合，還能夠減輕疼痛的狀況。只需把蘆薈切開塗在口腔潰瘍處或蘆薈gel塗在上面皆可。

蘆薈功效5：預防便秘

蘆薈乳膠是葉子下的物質，含有一種名叫aloin或barbaloin的化合物, 有通便的作用。（VCG）

蘆薈乳膠有很強的通便作用，能夠治療便秘。蘆薈乳膠是葉子下的物質，含有一種名叫aloin或barbaloin的化合物, 有通便的作用。便秘飲食｜益生菌高纖菜飲水無助改善便秘 1種油如瀉藥推郁便便

蘆薈功效6：紓緩燙傷

將蘆薈塗在曬傷或灼傷的傷口能夠有鎮靜的功效。

蘆薈在外服和內用都有獨特的效用，但建議在購買前先諮詢醫生的意見，以免引起不良反應。



蘆薈湯水｜蘆薈紅棗瘦肉湯 護肝解毒

蘆薈除了直接食用配糖水冰品外，其實也可以煲湯，例如蘆薈紅棗瘦肉湯。蘆薈帶寒，但經過烹煮後，會減低涼性，可燉煮成湯品，暖胃護肝，有助清熱解毒。

蘆薈紅棗瘦肉湯食譜（按圖👇👇👇）

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材料

蘆薈200克

豬里肌肉片300克

蛤蜊600克

紅棗10粒

白參適量

薑片適量

做法

1. 紅棗、白參加3杯水煮滾。

2. 加入豬肉片、薑、蘆薈煮熟。

3. 最後加入蛤蜊，煮到殼開後即可。（不需加鹽）

護肝湯水｜蘆薈紅棗瘦肉湯暖胃護肝 蘆薈清熱解毒1類人小心肚屙

參考來源：What are the benefits of aloe vera? （Medical News Today）​