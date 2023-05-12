母親節食譜合集｜主菜湯水甜品15款食譜 滋潤養顏美味媲美酒家
撰文：鄒家鳳
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母親節，媽媽大晒！要孝敬一年365日全天候照顧你的母親大人，沒有比煮一頓健康美味的大餐更有誠意，不用跟人迫，又可避免被人「劏」。以下集合了各款女人必愛的滋潤養顏菜式、湯水及甜品的簡易食譜，有豪華，有經濟，按部就班即使新手的你，也一定成功，感動媽媽。
【主菜篇】
【花甲蒸水蛋食譜】花甲吐沙不用鐵匙鹽水 跟鼎爺學最有效方法！
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【甜品篇】
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【湯水篇】
【湯水食譜】木瓜魚尾花生湯鮮甜滋潤 青木瓜或熟木瓜豐胸較佳？
【美顏湯水食譜】花膠燉竹絲雞湯滋陰養顏 浸發花膠一啲都唔難！【健康湯水食譜】蘋果粟米湯生津清熱 減少心煩清心潤燥【健康湯水食譜】木耳雪耳山楂湯 消滯潤膚告別肚凸凸【健康湯水食譜】雪耳響螺湯滋潤養生美容 美肌保濕減少乾紋【健康湯水食譜】冬瓜赤小豆湯 改善水腫防虛胖【健康泡茶】黑眼圈揮之不去？ 玫瑰亮眼茶養顏清肝明目
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母親節2023是哪一天？
母親節是在每年5月的第二個星期日，2023年是5月14日
母親節在家吃，有哪些食譜推介？
花膠燜冬菇、清蒸石斑、黃金蝦、花甲蒸蛋...母親節食譜其他推介