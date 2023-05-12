母親節食譜合集｜主菜湯水甜品15款食譜　滋潤養顏美味媲美酒家

撰文：鄒家鳳
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母親節，媽媽大晒！要孝敬一年365日全天候照顧你的母親大人，沒有比煮一頓健康美味的大餐更有誠意，不用跟人迫，又可避免被人「劏」。以下集合了各款女人必愛的滋潤養顏菜式、湯水及甜品的簡易食譜，有豪華，有經濟，按部就班即使新手的你，也一定成功，感動媽媽。

【主菜篇】

【蒸魚食譜】清蒸石斑5大秘訣　灒油要滾自製鮮甜蒸魚豉油！

清蒸石斑食譜

【陳皮蒸鮑魚食譜】鮮甜味美　幾個步驟令肉質更彈牙！

陳皮蒸鮑魚食譜

【花甲蒸水蛋食譜】花甲吐沙不用鐵匙鹽水　跟鼎爺學最有效方法！

花甲蒸水蛋食譜

【冬菇燜花膠食譜】滋潤養顏　浸煮燜簡易步驟煮出大廚風範

花膠燜冬菇食譜

【蒸雞食譜】電飯煲蒸雞　鮮味嫩滑免睇火（附斬雞教學短片）

電飯煲蒸雞食譜

【生炒排骨食譜】酸甜消滯比咕嚕肉嫩滑？　廚師考牌菜簡易版

生炒排骨食譜
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【冬菇雲耳蒸雞食譜】 簡易清蒸家常菜　紅棗養顏香甜嫩滑【西檸雞食譜】檸檬果酸無添加　清香開胃住家菜【番茄牛肋骨食譜】雪藏肉3招輕鬆變上菜　鮮甜嫩滑冰糖不可少

【黃金蝦食譜】蛋黃鹹香惹味　肉嫩爽甜的秘訣是......

黃金蝦食譜
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【蒸魚食譜】清蒸石斑5大秘訣　灒油要滾自製鮮甜蒸魚豉油！【瑤柱扒豆苗食譜】冬天做節必吃當造豆苗　想菜葉翠綠光澤有辦法【豆腐食譜】豉汁帶子蒸豆腐低卡惹味　低溫解凍帶子2大好處！【茄汁蝦食譜】過年做節意頭十足　酸甜醒胃喜氣洋洋！【蒜蓉粉絲蒸扇貝食譜】清蒸健康家常菜　粉絲索汁香辣惹味

【賽螃蟹食譜】雞蛋扮螃蟹媲美真蟹味　欺騙慈禧的宮廷菜散落民間

賽磅蟹食譜

【素食食譜】上湯浸萵筍清爽細嫩　15分鐘家常菜低卡高纖

上湯浸萵筍食譜

【甜品篇】

【蛋白杏仁茶食譜】香滑潤肺美白抗衰老　煮完雙手最滑溜！

蛋白杏仁茶食譜

【素食食譜】桃膠銀耳羹滋陰養顏　平民燕窩簡單做美麗得體

桃膠銀耳羹食譜

【糖水食譜】桑寄生蓮子蛋茶　枝葉如柴益肝腎滋潤安神

桑寄生蓮子蛋茶食譜
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【甜品食譜】椰皇鮮奶燉蛋白肌膚滑滑　加燕窩雙重滋陰潤肺【甜品食譜】桃膠燉鮮奶膠原蛋白豐富　平民燕窩最啱冬天潤一潤【甜品食譜】薑汁撞奶三大重點　撞出零失敗滋潤甜品【糖水食譜】木瓜雪耳糖水滋陰潤肺　保護嫩滑肌膚抗冷氣【紅豆沙食譜】中式糖水經典陳皮紅豆沙　鼎爺教你「起沙」秘訣！

【湯水篇】

【健康湯水】淮山蘿蔔排骨湯健脾補腎　老少咸宜除濕困

淮山蘿蔔排骨湯食譜

【湯水食譜】木瓜魚尾花生湯鮮甜滋潤　青木瓜或熟木瓜豐胸較佳？

木瓜魚尾花生湯食譜

【粟米魚肚羹食譜】罐頭湯加料昇華　護膚抗氧化女士最啱

粟米魚肚羹食譜
【美顏湯水食譜】花膠燉竹絲雞湯滋陰養顏　浸發花膠一啲都唔難！【健康湯水食譜】蘋果粟米湯生津清熱　減少心煩清心潤燥【健康湯水食譜】木耳雪耳山楂湯　消滯潤膚告別肚凸凸【健康湯水食譜】雪耳響螺湯滋潤養生美容　美肌保濕減少乾紋【健康湯水食譜】冬瓜赤小豆湯　改善水腫防虛胖【健康泡茶】黑眼圈揮之不去？　玫瑰亮眼茶養顏清肝明目
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【今晚食乜餸】逾30款家常菜、粥粉麵飯、糖水食譜　簡單住家飯

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【湯水食譜大全】逾50款春天湯水食譜　袪濕養生必備

母親節2023是哪一天？

母親節是在每年5月的第二個星期日，2023年是5月14日

母親節在家吃，有哪些食譜推介？

花膠燜冬菇、清蒸石斑、黃金蝦、花甲蒸蛋...母親節食譜其他推介

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