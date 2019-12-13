【甜品食譜】免油抹茶班戟層層疊　煎出健康圓美聖誕甜品！

抹茶班戟、士多啤梨、忌廉，紅紅綠綠組合起來，就成了一棵可以吃下肚的聖誕樹了！做法簡單，只需把煎好的班戟，由大至細層層疊，砌上士多啤梨、嘅上忌廉……這次煎班戟還沒有用油，不但健康啲，外觀更圓、美！

攝錄：偉軒、陳錦超

剪接：吳宇峰

場地提供：美亞廚具

抹茶班戟，最方便最懶最萬無一失的做法，便是用班戟粉混合抹茶粉製成，不過，加了綠茶粉後，煎起來顏色會變得瘀瘀啡啡，即使味美也沒用。因此，這次我沒用上油煎，而是用濕廚房紙輕抹，令鍋內保持濕潤，一直以細火慢煎，煎出來的班戟便能保持着原來的青綠色，半點瑕疵也沒有。

下圖是水煎與油煎的分別：

麵糊注入鍋時，也必須一勺過，尤其煎較多分量時，可以用湯殼，讓麵糊從中間慢慢瀉開，別分幾次放入，影響完美的圓形構圖！

抹茶班戟聖誕樹食譜

+ 2

健康小貼士：

抹茶／綠茶，富含兒茶素、氨基酸、類黃酮、多酚、維他命Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｅ、Ｋ等，加上其豐富的抗氧化劑，有助抗炎、抗紫外線對皮膚的傷害，延緩衰老，有助預防癌症及改善腸胃不適。

相關食譜：

【電飯煲抹茶芝士蛋糕食譜】免焗免雪甘甜軟糯 抹茶粉別放太多！

電飯煲抹茶芝士蛋糕食譜

【心太軟食譜】朱古力蛋糕香濃流心 千祈咪揀錯假朱古力！

心太軟朱古力蛋糕食譜