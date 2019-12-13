【甜品食譜】免油抹茶班戟層層疊　煎出健康圓美聖誕甜品！

教煮
撰文：
最後更新日期：

抹茶班戟、士多啤梨、忌廉，紅紅綠綠組合起來，就成了一棵可以吃下肚的聖誕樹了！做法簡單，只需把煎好的班戟，由大至細層層疊，砌上士多啤梨、嘅上忌廉……這次煎班戟還沒有用油，不但健康啲，外觀更圓、美！

攝錄：偉軒、陳錦超
剪接：吳宇峰
場地提供：美亞廚具

抹茶班戟，最方便最懶最萬無一失的做法，便是用班戟粉混合抹茶粉製成，不過，加了綠茶粉後，煎起來顏色會變得瘀瘀啡啡，即使味美也沒用。因此，這次我沒用上油煎，而是用濕廚房紙輕抹，令鍋內保持濕潤，一直以細火慢煎，煎出來的班戟便能保持着原來的青綠色，半點瑕疵也沒有。

下圖是水煎與油煎的分別：

麵糊注入鍋時，也必須一勺過，尤其煎較多分量時，可以用湯殼，讓麵糊從中間慢慢瀉開，別分幾次放入，影響完美的圓形構圖！

抹茶班戟聖誕樹食譜

+2

健康小貼士：

抹茶／綠茶，富含兒茶素、氨基酸、類黃酮、多酚、維他命Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｅ、Ｋ等，加上其豐富的抗氧化劑，有助抗炎、抗紫外線對皮膚的傷害，延緩衰老，有助預防癌症及改善腸胃不適。

相關食譜：

【電飯煲抹茶芝士蛋糕食譜】免焗免雪甘甜軟糯　抹茶粉別放太多！

電飯煲抹茶芝士蛋糕食譜

【藍帶示範‧有片】紅豆綠茶千層蛋糕　最緊要輕薄
【蛋糕食譜】士多啤梨卷蛋輕盈鬆軟　簡易分蛋法零失敗！

【心太軟食譜】朱古力蛋糕香濃流心　千祈咪揀錯假朱古力！

心太軟朱古力蛋糕食譜

+2
【甜品食譜】綠茶紅豆糯米糍煙韌　綠茶粉貪多易變苦
【烤雞食譜】香草蜜糖烤雞皮下塗牛油倍嫩滑　3道菜浪漫聖誕餐
【酒店聖誕餐2019】平安夜自助晚餐唔使$300！生蠔海膽鵝肝花膠湯
【聖誕酒店自助餐2019】平安夜自助晚餐$408送龍蝦　$100都有交易
【英式鬆餅食譜】外香內軟　鮮奶檸檬自製天然鬆軟劑！
【薑餅人的秘密】女王密令從此變人形　是性愛象徵？（附食譜）
【聖誕小吃食譜‧有片】朱古力士多啤梨聖誕樹　15分鐘變出小樹林
【杏仁朱古力食譜】杏仁保持香脆有個步驟少不了　一粒一粒滿心意
【法式焦糖布甸食譜】Crème brûlée金黃香脆　用全蛋或蛋黃？
【水蜜桃食譜】肉桂烤水蜜桃伴雪糕　清甜芳香還可通秘去水腫？
【杏仁朱古力脆脆食譜】即食麵甜品「脆」味最終回
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。