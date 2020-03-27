【祛濕】濕熱、寒濕飲食宜忌各不同　哪種人袪濕忌食薏米冬瓜？

每逢春天，有沒有發現自己易感疲倦、眼瞓及腹脹？有可能你正受「春困」的問題困擾！想解決春困的最佳方法一定是為身體袪濕，不過你又知道不同體質人士的祛濕食療是有分別的嗎？為了幫助大家於春天裏保持狀態，註冊中醫師郭志華博士會跟大家分享春困相應的祛濕食療及日常生活提示。

什麼是春困？

「春困」是春天濕困，成因主要是濕。春天天氣開始回暖，變得潮濕，外在的天氣容易令身體累積濕氣，出現濕重。同時，若人體的陽氣不通，便會容易受這種天氣轉變的影響，加重身體濕氣。在中醫角度上，脾胃負責祛濕，若脾胃虛弱，濕邪無法祛掉，人便會感到重墜和疲倦。

在春天常常感到疲倦、提不起勁？不是你變得懶惰，而是你正受春困的困擾！（GettyImage）

除了疲倦這個症狀外，當脾胃虛弱便會導致身體水液代謝緩慢而成了積水。而積水停留在不同位置便會引致身體出現不同問題，如積水停留在皮膚便引致濕疹；停留在筋骨便感到周身酸軟；停留在腸位便有泄瀉問題。

在中醫角度，積水停留在不同位置便會引致身體出現不同的問題。（資料圖片）

事實上不同體質的人士均容易受春困的困擾，如平日已有濕重的人，徵狀會更嚴重。除了大眾以知的徵狀外，濕重還有什麼常見徵狀呢？註冊中醫師郭志華博士便將濕重的常見症狀分為四大類。

按圖看濕重常見四大徵狀：

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記者一直以為濕重的症狀一向都大同小異，不同體質的症狀也相似。但訪問了郭醫師後才發現寒底或熱底人士在濕重時的表現各異，郭醫師指濕可兼夾其他邪氣，常見有寒濕、濕熱兩大類。對自己體質不清楚的你該如何確定自己屬寒底或熱底體質？

按圖看寒底及熱底體質分別：

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濕重當然要祛濕，最為認識的祛濕食物會是紅豆、薏米等。但原來並不是每一種祛濕食物都適合任何體質人士，如寒濕人士或腸胃發炎者是不適合飲用薏米水。郭醫師建議應分清體質採取合適的祛濕食物。

按圖看寒濕熱濕的祛濕飲食宜忌：

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想有效祛濕，若不想踢走因春困而引伸的問題？除了採取合適的祛濕食療外，郭醫師亦建議大家改善生活習慣，擊退春困。

按圖看祛濕三大方法：

另外，濕重者可透過日常保健，改善濕重帶來的問題，例如穴位治療、飲用袪濕湯水如粉葛鯪魚湯等 -【濕重】水腫肚脹胃口差濕氣重 補脾袪濕3方法飲湯按穴位仲有...

請按圖看補脾祛濕穴位治療：

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另外， 鯪魚亦有健筋骨、活血行氣、逐水利濕的作用，故可以配以其他祛濕食材如扁豆、赤小豆煲一款祛濕魚湯。

【祛濕湯水食譜】粉葛鯪魚湯健脾袪濕 鮮甜清熱去骨火