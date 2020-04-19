【去水腫湯水食譜】蓮藕綠豆薏仁湯　利水除濕清熱消暑

夏天近了，是時候要消消水腫。去水腫的湯水食材總有薏仁及赤小豆，其實荷葉也幫到手。平日包糯米雞的荷葉，煲水飲用有助去水腫。！ 攝影：尹嘉蔚

女生最怕的水腫問題，可能由「濕」所致，水腫令體液流動不暢順，又加重濕狀，濕重容易使人特別疲倦，祛濕湯水在春夏期間可助利水除濕，去水腫及清熱消暑。

蓮藕綠豆薏仁湯，用到6樣材料︰蓮藕、綠豆、赤小豆、生熟薏仁、蓮子及荷葉。

薏仁、赤小豆是利水除濕，去水腫的常用的食材，註冊中醫師潘仲恆表示荷葉去腫利濕的功效其實也不錯，它亦能清熱消暑；綠豆也有助消暑利尿。此外，祛濕亦要健脾，必須同步進行，脾虛致濕重，脾更虛、濕更重，適合加健脾、補脾的蓮藕及蓮子煲湯。

蓮藕綠豆薏仁湯雖有助利水除濕，去水腫，但性味偏涼，脾胃虛寒及女性生理期時最好避免飲用。

蓮藕綠豆薏仁湯，煮湯時有縷縷荷葉及薏仁香氣，湯色透澈，入喉舒適，不用加鹽也夠味了。

蓮藕綠豆薏仁湯食譜

按圖了解此湯的食材療效：

+ 4 + 3 + 2

註冊中醫師潘仲恆對「蓮藕綠豆薏仁湯」的食用建議︰

此湯可清熱消暑，利水除濕，消水腫，每周飲1湯碗（1次）。 但性味偏涼，脾胃虛寒，如容易腹瀉、胃口不佳的人，及女性生理期時，最好避免飲用。湯中較多豆類，多吃易有飽脹悶氣的感覺。 如有疑問，請向中醫師諮詢。

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