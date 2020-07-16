【氣炸鍋食譜】蒜蓉焗蜆媲美炭燒海鮮　如何避免蜆肉抽乾水分？

氣炸鍋的料理多不勝數，如紅肉、白肉、甜品等等，可是氣炸蜆你有想過嗎？氣炸鍋有如一個大形風筒般把食物的水分抽走，從而仿效油炸食物的香脆口感。但是甲殼類食材如蜆，氣炸過後效果會是怎樣？原來感覺跟BBQ相似，配以蒜蓉跟香辣豉油來調味，仿如在家中進行燒烤聚會中！

氣炸蒜蓉蜆，聽起來好像不太可能，或者生怕蜆肉會過乾而感覺不好吃，事實上只要做齊2步驟，蜆肉便不會過乾而且製作過程及味道跟BBQ相似，看到都已經垂涎欲滴！在講解步驟前，想先說說醬汁，個人認為蒜蓉、生抽及辣椒是缺一不可，3樣調味料加起來根本就是港人最愛烹調海鮮的調味醬汁。若果你家中亦有秘密醬汁配方，亦可用於此菜式上！

氣炸蒜蓉蜆有如在燒烤時吃到的炭燒海鮮一樣！

至於想在氣炸後防止蜆肉過乾，需要（1）用上吸水的食材如粉絲：粉絲浸軟後謹記不用瀝乾，浸至軟身後直接放於錫紙上，當中的水有助預防抽乾水。（2）錫紙的4邊必須封好：以防過多的水分從罅隙中蒸發。

氣炸蒜蓉蜆食譜

健康小貼士：

蜆含豐富鐵質，具補血的效用，有助維持新陳代謝。 在中醫角度，蜆主治開胃、明目、利小便等，在《本草綱目》中亦有記載。

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攝錄：呂榮棟、陳錦超

剪接：郭晉傑

場地提供、廚具（光速氣炸鍋CKF-110）提供︰德國寶