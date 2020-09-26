【入廚貼士】簡易3步即成晶瑩剔透彈牙西米露　有個步驟唔好漏！

西米露，是港式經典糖水之一，時常配以不同的時令水果如芒果柚子、西瓜、芋頭等等。西米露最令人趨之若鶩的狀態定必是外貌晶瑩透亮，加上香甜的水果、椰奶或花奶，可謂糖水中的極品。若然想自煮一碗顆顆分明又好咬口的西米露，便要在烹煮前做多步！ 攝影：余曉彤

西米露中的西米又稱西谷米，因外型狀似米粒故得其名，是用樹薯粉乾製而成的澱粉類食物。由於西米是一種會吸水而膨脹食品，故不少新手在烹煮西米時都會因為過度加熱而使口感過軟、溶化而黏在一起、或整鍋西米顯得糊爛。曾經有一位網民分享女友的暗黑料理，當中的西米露變成像白粥、白膠漿一樣，外貌並不是我們認識的。

雖然烹煮西米露看似簡單，但當中亦有不少需要注意的地方。筆者在第一次西米時，發現部分米心中間留有一點白心，以為仍需要一直在沸騰的水中煮至透明，結果最後剩下的西米少之又少，大部分已溶掉。原來在烹煮前及後有2步驟是非常重要，更有助成為晶瑩剔透的西米！

不用花太多時間，簡單技巧便可令西米晶瑩剔透，加上椰奶香便成糖水中的極品 - 椰汁西米露。

按圖看烹煮晶瑩剔透西米3步驟：

+ 5 + 5 + 5

為什麼烹煮前需浸清水？

雖然不少人仍會把水燒滾後，直接放入滾水中煮至熟透，但一不留神便會煮溶。不過先浸凍水便可以大大減以上所提及的情況，當中的原因又是什麼呢？（請按圖看）

各式西米露食譜！

西米露是一連四季、不論是凍食或是熱食都非常合適的飯後甜品。除了最常見的奶露外，用作固體的糕點如西米盞、焗布甸亦是不錯的選擇。

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