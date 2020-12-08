【麵包食譜】黑糖南瓜包免揉免發酵　聖誕蛋糕麵包30分鐘香飄飄

聖誕節做蛋糕、麵包，其實是非常應節的事情。在意大利聖誕節和新年期間，會食用的應景麵包「Panettone」，又名為聖誕節大麵包、意大利水果麵包，質地類似蛋糕。不過，做一款更簡單、快捷及方便的黑糖南瓜麵包，內藏小紅莓乾、南瓜籽，加上風味濃郁的香料，不論用氣炸鍋或焗爐烘焙，整個製作過程只需用到30分鐘便可以。

黑糖南瓜麵包，質感介乎麵包及蛋糕。

Panettone，意大利聖誕節水果大麵包，此種麵包需要漫長的製作過程，僅發酵麵糰已需要幾天的時間，使麵包產生獨有的蓬鬆。麵包裡藏了多類的蜜餞，像是乾燥的橘子乾、檸檬皮及葡萄乾，在歐美各國，據說從11月開始，也有吃這款麵包的習慣。

免揉及免發酵麵糰也可做麵包。

可是，Panettone的製作過程實在太「隆重」了。簡單地製作一款黑糖南瓜麵包，吃來介乎麵包及蛋糕的質感。香甜南瓜、黑糖、肉桂粉、肉豆蔻及薑黃粉的獨有香氣，令平凡的南瓜麵包生色不少。麵包內包含喜慶感十足的小紅莓乾，並以南瓜籽及雪白的椰絲飾面。

黑糖南瓜麵包的香氣獨特，黑糖、肉桂及肉豆蔻，充滿異國風味。

做黑糖南瓜麵包並不需要特別技巧，非常適合入廚新手及懶人製作，只將乾、濕材料撈拌成較稠身的麵糊（麵糰），然後放在蛋糕模內至八分滿，靜置麵糊10分鐘 ，待水和粉充分結合，並消減麵糊的筋性，最後用170°C氣炸20分鐘，或170°C焗約25分鐘，取出脫模完成，等麵包涼透後切件完成。

黑糖南瓜麵包食譜

攝影、攝錄：詹郭敏、陳嘉杰

剪接：莊堅毅

健康小貼士︰

南瓜含有豐富的澱粉質、維他命A及胡蘿蔔素，有護眼功效，有豐富的纖維及可提供足夠的飽腹感，因此有助減肥及預防便秘，補中益氣、消炎止痛、化痰排膿、生肝氣及益肝血的功效。 中醫認為黑糖性溫味甘，補血調經，行血散寒，改善血液循環，補中益氣，健脾暖胃，調理胃寒等功效。

黑糖南瓜麵包，南瓜含有維他命A及胡蘿蔔素，有護眼功效。

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