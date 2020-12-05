【秋冬湯水食譜】五色鮮菌湯生津潤燥助消化　羊肚菌點洗先乾淨？

近日天氣明顯轉冷，自然想喝啖湯水暖胃又暖身。對比起以雞肉、豬肉為主的濃味湯水，個人更喜愛以菇菌類食材入饌，因本身的味道已經濃郁，而且更不用擔心膽固醇、脂肪含量的攝取。所以今次介紹的湯水則是以菇菌類為主的五色鮮菌湯。

五色鮮菌湯，筆者又稱它為「中式蘑菇湯」，因主要食材都是菇菌類，對於熱愛吃菇菌類的人來說是不可錯過的。對比平常的菇菌湯水做法，筆者今次轉了方法，就是不把菇菌先浸至軟身並縮短煲湯時間，出來的效果比平時的更濃味，不消1小時味道有如老火湯般。當然亦可以加入其他食材如紅蘿蔔、龍眼肉等增加甜味。雖然用菇菌類食材煲湯口感清潤濃郁，但註冊中醫師郭志華博士指菇菌類食材偏濕，不建議經常食用。

如想知道羊肚菌如何清洗，請按下圖參考「不失敗秘訣」：

五色鮮菌湯食譜

五色鮮菌湯有健脾補腎，生津潤燥，助消化，滋陰養顏的功效。 註冊中醫師郭志華博士

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

+ 6 + 6 + 6

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