冬至是本周五（12月22日），天文台天氣預測冬至後的天氣會更寒冷，除了做冬之外，養生飲食習慣都要有所調節。註冊中醫師邱穎琳便介紹了10款冬至期間適宜補陽養腎的食物，以及滋潤湯水食譜。



在陰陽五行理論中，日照多而白晝長是為「陽」，冬至是每年日光時間最短的一天，過了冬至後，日光時間會開始增多，陽氣慢慢回升，因此冬至是陰消陽長轉化的關鍵節氣，古人稱之為「冬至一陽生」。冬至飲食｜宜補陽養腎別吃芝麻黑豆？中醫推薦宜吃10食物飲羊肉湯

註冊中醫師邱穎琳對於立冬後有以下飲食建議：

冬天適宜補益陽氣、養腎，所以推薦大家在冬至前後進食補陽養腎的食物。

按圖看中醫推薦10種適宜冬至食用的食物：

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10種冬至適宜的食物：

1 雞肉

2 蝦

3 羊肉

4 蛇羹

5 栗子

6 杞子

7 核桃

8 人參

9 生薑

10 杜仲

冬至不宜吃芝麻黑豆？

邱醫師早前曾就立冬給予飲食建議，雖然立冬和冬至都是冬天，但冬至的天氣明顯寒冷得多，所以立冬時，需要補腎養陰兼補陽，到冬至時則應著重補腎、助陽和養陰。這亦解釋了為何立冬時可以多吃黑芝麻和黑豆，但冬至卻不宜，因為這兩種食材性質偏涼，不符冬至的飲食原則。除食品外，邱醫師也特別就住冬至提供湯水食譜。

請按下圖睇邱醫師推薦的冬至湯水：

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