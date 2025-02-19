桔子增甜方法｜吃前1個簡單動作甜度升20％！3招減酸去澀極速去衣

柑橘類的水果，包括桔子和橙，與柑、橘同樣含有大量維他命和礦物質，包括維他命C、維他命B雜、鉀、磷、鎂和銅，還富含植物化合物，包括60多種黃酮類化合物、類胡蘿蔔素和精油，有助抗發炎和抗氧化作用。雖然營養豐富，但不少人怕吃到酸澀的桔子而對它卻步，但原來只要做多一個步驟，桔子的甜度便可大大提升！



平時吃桔子，不外乎剝皮、張口，然後一口接一口把桔子全部吃下。殊不知原來運用幾個簡單技巧，可以令桔子變得更加香甜呢！

剝柑皮時清香撲鼻，但不少人卻怕它的酸味。原來也有方法避免，可以令它酸都變甜。（網上圖片）

桔子變甜方法

1. 撕走橘絡

桔子去皮後那一絲一絲白色的是纖維，叫「橘絡」，是味道苦澀的來源，要去掉它其實不用逐條白衣的撕，只需預備一碗熱水及一碗凍水便可。

先把桔子放入熱水浸泡2分鐘，取出待涼，再放入凍水中冲洗或浸泡2分鐘，這樣便可令大部分橘絡黏在果皮上，剝皮後即可享受香甜桔子。不過，其實橘絡對人體經絡有益，可理氣、通暢經絡，一併食用也無不可。揀水果貼士｜蜜柑清甜多汁有樣睇 日本專家教路認住2大特徵包甜!

儘管橘絡味道苦澀，但營養價值高，對人體經絡有益，可理氣、通暢經絡，剝桔子時也可以保留少許橘絡一并食用。（Pixabay/Pexels）

2.桔子加熱

烤過或加熱後的桔子其檸檬酸會被分解，酸味降低，甜度更高，而維他命C只會少量流失，膳食纖維和礦物質仍能保能，而且更有助人體吸收。韓國富川大學食品營養學系教授李秀政（이수정，音譯）曾在韓國KBS新聞中解釋：「因為水分被去除，果肉內的糖分更加濃縮，因此也會更甜。」此外，烤過之後的桔子，因為果皮的β-隱黃素會滲透到果肉中，有助預防動脈硬化、抑制血糖與膽固醇。

烤過或加熱後的桔子酸味會降低，甜度更高。（設計圖片）

3.輕微按壓

若嫌以上兩個方法較花時間，但又想吃到糖分更高的桔子？其實還有一個更簡單的方法。李教授教大家可按壓桔子，「當桔子受到壓力時，會啓動受到攻擊時的防禦機制並分泌乙烯，讓糖度上升約20%。」搓揉按壓的過程中，桔子汁裏的糖或者酸也一同擠出來，讓舌尖在品嘗時更容易感受到甜味。

輕輕按壓桔子也可以變甜啲？（photo-AC）

同場加映：柑桔果醬製法

柑桔果醬食譜

+ 1

【柑桔果醬食譜】不苦澀存放7大貼士 教你自家製簡易年桔清潔劑

桔仔果肉鮮甜多汁，滿足口腹之餘，果皮也不要浪費，還有不少用途。

按下圖看妙用桔皮方法！ ↓↓↓↓↓

桔子皮用途

1. 殺菌除異味



桔子吃完後，留下的果皮也有大妙用。平常家裡烤箱在烹調食物後，容易殘留食物的味道，此時只要把桔子皮放入加熱1分鐘左右，其中的檸烯成分就會釋出，發揮殺菌效果，更有效去除異味。

2. 去油污



若把桔子加入熱水煮沸，撈出果皮後把桔皮水倒入噴霧瓶内製成除臭劑，噴在桌子、架子上擦拭，更能去除厨房油污，且令室內充滿出淡淡的桔子清香。

參考資料：早安健康、KBS News