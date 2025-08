最早起床國家｜日本7:09am只第6！幾點床增心臟病風險？助眠9食物

最早起床國家|早上你會幾點起床?不用上班上學時會賴床到午餐,甚至下午茶時間?全球睡眠追蹤應用程式《Sleep Cycle》收集了超過100萬名用戶、逾1億500萬個夜晚睡眠數據,公布了全球最早起的國家,日本以7點09分只排第6,而在亞洲地區也輸給這國家!中國、香港又排第幾?雖然幾點起床未必反映到你的辛勞程度,卻可能影響你患憂鬱症的風險指數。究竟什麼是最佳起床時間?哪些食物令你一夜好眠?



全球最早起床國家平均是6點24分,你又幾點起床?(Unsplash)

最早起床國家|南非6點24分居榜首 日本只排第6

有些人酷愛清晨陽光,拉拉筋歎個靚早餐才開展一天的工作,亦有些人睡到最後一刻才匆忙趕車趕船返工返學。8點起床,已是你的極限?全球平均起床時間最早的國家是南非,平均起床時間為早上6點24分。 日本7點09分只排第6,中國竟榜上無名。

全球平均起床時間最早10個國家

1. 南非(South Africa)06:24 am

2. 哥倫比亞(Colombia)06:31 am

3. 哥斯大黎加(Costa Rica)06:38 am

4. 印尼(Indonesia)06:55 am

5. 墨西哥(Mexico)07:09 am

6. 日本(Japan)07:09 am

7. 紐西蘭(New Zealand)07:11 am

8. 澳洲(Australia)07:13 am

9. 瑞士(Switzerland)07:13 am

10. 捷克(Czech Republic)07:15 am



在亞洲地區之中,最早起床的是印尼人,平均6點55分,日本以14秒之差屈居亞軍,中國7點42分排第10,香港以1秒之微落後台灣排第13。

亞洲平均起床時間最早的15個地區:

亞洲東南亞研究聯盟(SEASIA)

1. 印尼(Indonesia)6:55am

2. 日本(Japan)7:09am

3. 泰國(Thailand)7:24am

4. 菲律賓(Philippines)7:28am

5. 卡塔爾(Qatar)7:32am

6. 印度(India)7:36am

7. 南韓(South Korea)7:38am

8. 新加坡(Singapore)7:38am

9. 馬來西亞(Malaysia)7:41am

10. 中國(China)7:42am

11. 阿拉伯聯合大公國(UAE)7:43am

12. 台灣(Taiwan)7:56am

13. 香港(Hong Kong)7:57am

14. 科威特(Kuwait)8:01am

15. 沙地阿拉伯(Saudi Arabia)8:27am



早起對健康的好處

根據哈佛大學官方媒體《Harvard Gazette》其中的一項研究報道指,我們的生理時鐘受基因和生活方式,包括飲食、光照、活動等影響,同時亦會影響人體的荷爾蒙水平和核心體溫。

香蕉營養|食蕉6大時機功效不同 早餐吃防便秘 幾時食改善失眠?

1 調節情緒 改善心情

早晨的陽光有助身體分泌血清素(Serotonin),能減壓、調節情緒、改善心情。哈佛大學和麻省理工學院的研究發現,早睡早起者罹患憂鬱症或患思覺失調症(schizophrenia)的風險較低,每提早1小時入睡及起床,憂鬱症風險降23%。

有研究指每提早1小時入睡及起床,憂鬱症風險降23%。(Getty Images)

老年抑鬱症徵狀|悲觀失眠難集中10徵狀 多攝4營養1種生果助放鬆

2 認知與專注力提高

研究顯示,早起的人在解決複雜問題和專注力方面表現更好。早起的人相對可能也是早睡的一群,充足的睡眠能助大腦清理代謝廢物,有助提升記憶力和學習效率。

3 致胖機會較低

早睡早起的人對管理體重方面較嚴謹,出現超重的機率較低,每日的活動量也較多。

究竟幾點起床才最健康?

根據《ETtoday》引述英國西敏大學(University of Westminster)研究指,早上7點21分後起床對健康可能最好。而在5點22分至7點21分之間起床,血液中可能引起心臟病的物質含量反而會增加。此外,也提到起床時間應隨着太陽運行的規律而有不同變化:

春:晚睡早起

夏:晚睡早起

秋:早睡早起

冬:早睡晚起



中醫學上,對於作息時間,也四季不同:

春夏:宜早起,助陽氣升發

秋冬:宜晚起,避寒養陰



早睡早起改善失眠 9種食物

想改善睡眠質素,早睡早起,可以在睡前進食以下9種食物。

失眠食物|睡前2奇異果快入睡42%!改善睡眠質素9種食物白飯杏仁

1 杏仁

作為褪黑激素的來源,使杏仁成為有助入眠的食物之一。只要1安士的杏仁(約23粒)便可以帶來每日19%的鎂所需,睡前吃有助改善睡眠質素。

1安士的杏仁(約23粒)便可帶來每日19%的鎂所需,只要睡前吃便可以改善你的睡眠質素。(資料圖片)

2 火雞

在歐美國家聖誕節有吃火雞習慣的人或會發現吃火雞之後會特別易累,原來這是因為火雞內的色氨酸(tryptophan)所致。色氨酸可以增加褪黑激素的增長。而火雞的蛋白質亦可以令你感到更累,減低淺睡的機會。

火雞內含有色氨酸(tryptophan),可以增加褪黑激素的增長。(資料圖片)

3 洋甘菊茶

洋甘菊茶含有芹菜素,有一項研究發現,和沒有進食洋甘菊的飲食習慣相較之下,在連續28天內每天攝取270毫克的洋甘菊兩次的測試者,可以快15分鐘成功入睡,同時還可減輕抑鬱的徵狀。

有研究指連續28天內每天攝取270毫克的洋甘菊兩次的測試者比沒有飲用的,可快15分鐘入睡。(資料圖片)

4 奇異果

睡前一小時吃兩個奇異果有助增快42%的入睡速度,這是因為奇異果中的血清素可以有助調節睡眠循環,而當中的類胡蘿蔔素亦有效減少炎症,提升睡眠質素。

睡前一小時吃兩個奇異果有助增快42%的入睡速度。(資料圖片)

5 酸櫻桃汁

對酸櫻桃(Tart Cherry、Sour Cherry)大家可能有點陌生,酸櫻桃和甜櫻桃的成份相近,但有更強的抗炎和抗氧化功能。而且酸櫻桃含褪黑激素,有助紓緩失眠症狀。如有失眠情況,可嘗試每天喝兩杯237毫升的酸櫻桃汁,可以比平時睡多1.5小時。

酸櫻桃含褪黑激素,有助紓緩失眠,每天喝兩杯可比平時睡多1.5小時。 (資料圖片)

6 高脂肪魚

高脂肪魚類例如三文魚、吞拿魚、鱒魚及鯖魚都可以改善睡眠質素。這些魚類都提供到奧米加3和維他命D的組合,提高血清素的生產,從而有更深層的睡眠。

三文魚、吞拿魚、鱒魚及鯖魚都可以改善睡眠質素。(Pixabay)

7 合桃

合桃提供超過19種維他命和礦物質,而中的褪黑激素亦有助改善睡眠質素,只要睡前吃幾粒便可見效。

合桃中的褪黑激素亦有助改善睡眠質素。(unsplash)

8 熱情果茶

自古以來,熱情果都普遍用來紓緩輕微病徵,但原來它對治療失眠也有幫助。熱情果可以提升腦內的y-氨基丁酸(GABA)水平,抑制其他誘發壓力的化學物如谷氨酸。睡前喝一杯有助提升睡眠質素。百香果功效|紫/黃百香果有分別?催甜3招吃前先攪拌 1動作知幾酸

熱情果可用來紓緩輕微病徵,對治療失眠也有幫助。(pexels)

9 白米

作為主要的食糧,相較糙米,白米的升糖指數較高,從而改善睡眠質素。在進食白米後的一小時內睡覺,效果會最為有效。