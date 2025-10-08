洋蔥營養｜降血壓抗衰老黃　洋蔥紫洋蔥專家建議食法 多1步減辛辣

洋蔥是許多家庭餐桌上的常客，不僅能提升料理的風味層次，更蘊含豐富營養價值。



台灣台大營養專家洪泰雄表示，台灣常見的洋蔥品種以黃洋蔥和紅洋蔥（紫洋蔥）為主，產自屏東車城、台南七股等陽光充足、氣候溫暖的地區，品質優良，適合各式料理運用，更能攝取多種營養素，對健康大有助益。

洋蔥6大好處（按圖👇👇👇）

+ 4

相關文章：洋蔥營養｜防便秘護心血管洋蔥6大好處 每周吃2次助抗大腸癌？

黃洋蔥富含多種營養素

黃洋蔥是最常見的品種，含有維他命C、B雜、鉀、硒等多種營養素，尤其葉酸含量豐富。洪泰雄指出，黃洋蔥最重要的成分是植化素「槲皮素」，這是一種強效抗氧化物，有助抗發炎、降血壓、保護血管健康。另外，洋蔥富含可溶性膳食纖維，如「果寡糖」等，可促進腸道益菌生長，維持消化道健康。

紅洋蔥花青素高 味道溫和適合生食

相較之下，紅洋蔥的花青素含量更高，是天然抗氧化劑，能延緩老化、保護細胞。洪泰雄表示，紅洋蔥的辛辣味較溫和，色澤鮮豔，因此常用於生食或涼拌料理，搭配蔬菜沙律不僅能增添色彩，更能提升口感。若擔心生洋蔥的嗆辣感，可先用冷水泡10分鐘，或撒些鹽巴稍微醃漬，即可去除部分辛辣味。

相關文章：揀蔬菜貼士｜椰菜/洋蔥/蘿蔔6大冬天蔬菜 秒速挑鮮甜一看即知！👇👇👇

+ 7

黃洋蔥加熱去辛辣 慢火炒出甜味

談到洋蔥的料理方式，洪泰雄表示，切開黃洋蔥容易刺激眼睛流淚，但經過加熱後，辛辣味會明顯轉為甘甜。因此，黃洋蔥適合用於爆香、炒菜、煮湯或燉煮等烹調方式，如洋蔥炒牛肉、味噌洋蔥湯、紅酒燉洋蔥雞等，都是家常美味的絕佳選擇。此外，以慢火炒製洋蔥，更能釋放其天然甜味，甚至可以將洋蔥炒製成醬料，提升料理的口感與風味。

怎麼保存洋蔥才不容易發綠芽？洋蔥發芽可以吃嗎？（按圖👇👇👇）

+ 6

相關文章：洋蔥保存｜網袋裝會爛 放雪櫃長綠芽 網友1招洋蔥保存法久放不爛

台灣在地洋蔥營養價廉 多吃有益健康

洪泰雄強調，台灣的在地洋蔥不僅價格親民，品質與營養更是不容小覷。民眾可以透過多元的烹調方式，將洋蔥的風味發揮得淋漓盡致。他建議，平時可多攝取煮熟的黃洋蔥，以有效吸收槲皮素；偶爾生食紅洋蔥，則能補充花青素。用心料理在地洋蔥，不僅能為餐桌增色，更能為全家人的健康把關，可說是相當划算的食材選擇。

延伸閱讀：

10個臨床試驗發現洋蔥能降壞膽固醇、改善血脂！3種洋蔥料理最推薦

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

