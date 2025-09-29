減肥｜高中生以大蒜瘦身1個月胖3kg？醫揭5食法才有效 切碎勿即吃

根據台灣減重醫師周建安在節目中分享的臨床案例，一名高中女學生在網路上看到大蒜具有增加代謝的效果後，開始大量攝取大蒜麵包。



然而，由於麵包本身含有大量澱粉，加上大蒜牛油醬料屬於高油高鹽調味料，這樣的飲食組合導致她在短短一個月內體重暴增3公斤。

按圖了解9個大蒜的健康好處👇👇👇

+ 11

相關文章：【防疫食物】蒜頭殺菌抗炎...醫香港腳！9個神奇功效你又知幾多？

台灣周建安醫師解釋，大蒜確實具有健康效益，其中的大蒜素可以透過活化「棕色脂肪」來改善身體代謝功能，進而降低體內脂肪的形成。「棕色脂肪是人體內重要的產熱和脂肪燃燒場所，」周建安表示，「大蒜素不僅能改善腸道菌叢生態，增加有益菌群並減少有害細菌，還能降低發炎反應，進而改善心血管疾病風險。」

人體研究結果也證實，適量攝取大蒜素確實能有效減少腰圍，並改善膽固醇和血糖指標。不過周建安特別強調，若是攝取方式不當，可能會產生反效果。他建議，每日適量攝取生大蒜的份量應在2至8瓣之間。

相關文章：蒜頭冷知識｜蒜頭冷藏後變綠還能吃？網友解答：變綠或變藍很正常👇👇👇

+ 7

為了幫助民眾正確攝取大蒜素，周建安提出五項實用建議：首先，食用大蒜前應先靜置10分鐘，讓大蒜素充分釋放；其次，將大蒜拍碎或切碎可以提高大蒜素含量及殺菌效果；第三，水煮方式雖然可以減少辛辣味，但也會降低大蒜素含量；第四，生食可以攝取較多大蒜素，不習慣生食者可以在料理完成前加入蒜蓉；最後，發芽的大蒜具有比新鮮大蒜更強的抗氧化能力，不建議丟棄。

延伸閱讀：

蚊子叮完塗大蒜？婦過敏細菌感染潰瘍 險釀蜂窩性組織炎

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

