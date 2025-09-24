颱風樺加沙｜無花果打風百佳勁加45%！護骨防脫髮7好處+最佳3配搭

颱風樺加沙｜無花果功效｜打風菜貴是常態，蔬菜加價至三四十元一斤毫無怨言，但原來超市生果一樣有打風價！無花果（Fig）一夜間身價勁升45%！其實無花果一向不是平價水果，具抗氧化、抗衰老、防骨質疏鬆等功效，對女士來說更是美顏恩物。但如何進食才最吸收？怎樣配搭可事半功倍？

打風前夕（22/9）人人放工趕掃貨儲糧，蔬菜、肉類、杯麵、急凍包點等，看到百佳的無花果仍有很多，依舊每盒$40，搶購的從來都不是這類水果。早前我們介紹過無花果大跌價，低見百佳fusion賣$38！只是一打風，無花果身價急升，（23/9）由$40躍升$58，升幅逾45%。無花果大跌價｜惠康fusion4折起/最平竟$1.7個！挑選5招深色就好?

每年夏秋季之間是無花果（Fig）豐收的季節，也是品嚐無花果的黃金時間，無花果跌價情況：

無花果功效｜去水腫、降血壓、延緩衰老7大功效

食用適量新鮮無花果或無花果乾對身體均有好處，每100克新鮮無花果約有43千卡，提供1.3克蛋白質、2克纖維等。而100克無花果乾大約有209千卡及9.2克纖維。無花果膳食纖維豐富，高纖的食物有助飽腹感，減低對額外進食的渴望。想保持皮膚、頭髮、骨骼及身體機能青春有活力，可將無花果加入日常餐單中，對身體內外的健康也有幫助。

成熟的無花果清甜怡人，不要吃未熟的無花果，因可能會導致嘴麻、嘴腫的現象。（尹嘉蔚攝）

1.有助排毒

無花果含豐富的膳食纖維豐富及含益生菌，有助排便，改善腸道健康，是滋養和調理腸道的優質食物。

2.促進心血管健康

高纖的食物有助降低壞膽固醇和控制血糖水平。

3.去水腫降血壓

無花果高鉀，助減淡食品及體內過多的鈉。攝入過量鈉可能提升患高血壓的風險，並令體內水分滯留。世界高血壓日｜降血壓香蕉加1物功效倍增 抗老化血管變年輕+食譜

4.預防骨質疏鬆

無花果是鈣的豐富來源，鈣與骨密度有關，有助減少骨質疏鬆的風險。鈣與維他命C食物同食，可促進腸道對鈣質的吸收，但要多喝水。

5.助延緩衰老

據2005年美國國立衛生研究院報告，無花果乾的抗氧成分也豐富，富含多酚有助抗氧化。乾或新鮮無花果比抗氧化力強，有助延緩老化。

6.改善脫髮

據2016年美國國立衛生研究院報告，易脫髮可能是因為缺乏鋅，鋅助加速毛囊恢復，食用無花果能獲取鋅，而無花果是洗髮水及護髮素的常用成分，被認為有助強化和滋潤頭髮，促進頭髮生長。防脫髮食物｜芝麻糊勝黑豆漿芝麻粉！中醫7招烏髮防脫日吃1粒合桃

7.增強免疫力

據2015年美國國立衛生研究院資料顯示，無花果屬植物中的多醣，有助促進免疫系統的反應，抵抗病菌入侵。

夏秋交接之間，無花果當造，對女士來說多吃無花果有益。（尹嘉蔚攝）

無花果3大最佳配搭 怎樣吃最吸收？

無花果營養豐富，但如何進食才能最吸收，獲得最大好處？關鍵在於無花果中的「酵素」，但它怕高溫。因此最佳吃法是直接新鮮生吃，最能完整地保留它的維生素、礦物質和消化酵素。除了這樣，透過巧妙的搭配，也可令功效加倍。

1 無花果＋乳酪或希臘乳酪

無花果配乳酪或希臘乳酪是最佳搭配。（photoAC）

無花果的酵素和纖維，與乳酪中的益生菌相輔相成。益生菌需要膳食纖維作為食物（益生元），這樣的組合能更有效地維護腸道菌群平衡，提升整體消化能力和免疫力。

吃法：將新鮮無花果切塊，拌入原味或希臘乳酪中，可加少許堅果碎。



2 無花果＋蛋白質食物（雞肉、火腿、乳酪）

無花果配蛋白質食物，可讓更好吸收蛋白質。（photoAC）

進食無花果時，消化初期可幫助分解蛋白質，減輕腸胃負擔，讓蛋白質吸收更順暢。

吃法：無花果切片，與雞肉、火箭菜做沙律。或與火腿、乳酪一起作為開胃菜。



3 無花果＋堅果或種子

無花果加入堅果或種子，營養更全面。（pixabay）

堅果富含健康脂肪和維他命E，與無花果的抗氧化成分結合，營養更全面。

吃法：無花果對切，中間插入1粒合桃或杏仁；或與燕麥、奇亞籽等做成隔夜燕麥杯。



無花果功效｜2個無花果=1份水果 日上限是4個

無花果味甘，性凉。可清熱生津，健脾開胃，解毒消腫。《本草綱目》中記載︰「無花果治五痔、利咽喉、消腫痛、解瘡毒」，長期吃沒有問題，但是每天不能過量，以每天吃2份水果計，2個無花果當1份水果，每天建議吃無花果的上限是4個。

無花果雖有益，但有4類人士要慎食。（資料圖片）

無花果禁忌｜4類人不宜吃無花果

1. 腸胃不佳人士：無花果有高含量的草酸鹽，吃過量無花果可能引起腹瀉及導致稀便。

2. 易過敏人士：如果對桑屬類水果過敏，如大樹菠蘿、桑葚及釋迦等，也可能對無花果過敏。吃未熟的無花果有一定的刺激性,或有嘴麻、嘴腫的現象。

3. 服薄血丸人士：無花果乾含有豐富的維他命K，服用薄血藥的人士，宜先諮詢醫生意見。

4. 糖尿病患者：無花果可能影響血液中的葡萄糖水平，糖尿病患者宜先諮詢醫生意見才食用。

