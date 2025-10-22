薑炒飯食譜｜名廚Ricky薑炒飯6秘訣　飯加1物香軟晶瑩炒薑咩火候?

薑炒飯食譜｜當平凡的炒飯遇上薑的辛香與獨特魅力，會擦出怎樣的火花？名廚Ricky（張錦祥）在YouTube《Ricky講煮講食》頻道中就教大家炒一個色香味俱全，飯粒焦香有彈性的秘製炒飯——薑酒芥蘭炒飯。只要跟住他以下6步就能輕輕鬆鬆在家炒出層次豐富、風味獨特的薑炒飯。



名廚Ricky秘製炒飯——薑酒芥蘭炒飯（Ricky講煮講食@youtube）

名廚Ricky應粉絲要求，分享他個人最喜歡的薑炒飯版本。這款炒飯的味道就像薑汁炒芥蘭，但爆炒後的醬油香氣更是一絕。Ricky形容，炒飯粒粒分明，外層帶點焦香，內裡卻依舊軟糯彈牙，口感棒極了。

炒飯食譜｜網民分享1隻鑊鏟煮出創意炒飯！美味不浪費被讚天才

薑炒飯食譜｜煲飯貼士 粒粒分明

一份成功的炒飯，其精髓不在於配料有多豐富，而在於米飯本身。要煮出一鑊適合炒飯的完美米飯，精確的量度和烹煮程序都至關重要。名廚Ricky分享了一個煲飯最穩妥的方法，讓飯粒粒分明。

煮飯｜免橄欖油冰塊 網民分享加1物Q彈晶瑩！網友試過返唔到轉頭

使用磅秤稱取200克米，並加入等重的200克水，使總重量達到400克。不論採用何種洗米方式，只要最終米和水的重量比例為1:1，就能確保米飯的濕度和硬度恰到好處，粒粒分明。無論是選擇蒸飯或是用電鑊煮飯，兩者效果差異不大，只需掌握好火候（如大火蒸20分鐘），就能蒸出完美有彈性的飯。

使用磅秤稱取200克米，並加入等重的200克水，使總重量達到400克。（Ricky講煮講食@youtube）

薑炒飯食譜｜Ricky獨門薑酒芥蘭炒飯秘方

1. 食材切丁：增添層次感

首先，將薑、蔥和芥蘭切成細小的顆粒，這樣可以讓它們的香氣在翻炒時完全釋放出來，均勻地融入每一粒米飯中，為炒飯增添豐富的層次感。

2. 秘製醬汁：4種醬料不可少

Ricky的獨門秘方正是將紹興酒、魚露、生抽和老抽混合。（Ricky講煮講食@youtube）

調製炒飯醬汁是炒出美味炒飯的關鍵一步，而Ricky的獨門秘方正是將紹興酒、魚露、生抽和老抽混合。Ricky特別鍾愛紹興酒的醇香，為整道菜增添獨特的風味，魚露則帶來獨特的鮮味；生抽提供鹹度與鮮甜，老抽則用於上色，這四種醬汁的巧妙結合，能讓炒飯看起來更加誘人。

飲食熱話｜蛋炒飯先炒蛋還是飯？大廚教授1招秘技炒出粒粒分明

3. 米飯加1物：防飯粒黏成一團

Ricky建議，米飯煮好後，要給予適當的油分，可以在剛煮好的米飯上放一小塊豬油，利用米飯的熱度讓豬油自然融化，再將其均勻拌入，這樣能有效防止米飯黏成一團。如果沒有豬油，也可以用橄欖油等其他油脂代替。

4. 雞蛋包覆米粒：蛋加鹽更易打散

雞蛋中加入少許鹽，充分攪拌二三十秒，直到蛋液變得像水一樣稀，這個步驟能讓雞蛋更容易打散，讓炒飯的口感更為豐富。再把雞蛋與米飯一起拌勻，直到雞蛋液能更均勻地包裹每一粒米。

5. 熱鑊爆薑粒：關鍵在火候

熱鑊後倒入適量的油，待油溫不高的時候，即可放入薑粒。（Ricky講煮講食@youtube）

熱鑊後倒入適量的油，待油溫不高的時候，即可放入薑粒。這個步驟的關鍵在於要用中火，慢慢煸炒，讓薑的味道慢慢地滲入油中，而非直接炒焦。直至到聞到油香和薑的香氣完美融合時，就代表薑粒已炒好，Ricky建議通常只需要炒兩分鐘左右即可。

如果想讓薑的風味更上好，可以在水分未完全蒸發前加入少許鹽，這樣能讓鹹味更深層地融入薑粒中，口感更佳。

炒飯貼士｜炒飯打蛋次序要分清！選對米乾爽軟綿煮前多做1步更好?

在薑粒的香氣充分釋放後，將先前調配好的醬汁倒入鑊中。（Ricky講煮講食@youtube）

只要跟住以上6步驟，就可炒出鑊氣十足，米飯粒粒分明、外焦內軟的薑酒芥蘭炒飯。

Ricky秘製薑酒芥蘭炒飯食譜

材料：

米200克

雞蛋1隻

芥蘭100克

豬油30克

香料與調味：

薑50克

蔥50克

紹興酒30克

魚露10克

生抽10克

老抽5克

水200克

只要跟住以上6步驟，就可炒出鑊氣十足，米飯粒粒分明、外焦內軟的薑酒芥蘭炒飯。（Ricky講煮講食@youtube）

做法：

1. 將薑、蔥和芥蘭切丁備用

2. 將紹興酒、魚露、生抽和老抽混合一起用作調味醬汁

3. 在米飯中拌入少許豬油（或橄欖油）防止其黏成一團，再將蛋液打勻後與米飯混合，確保每粒米飯都能均勻裹上蛋液。

4. 熱鑊後用中火煸炒薑粒約兩分鐘，當聞到薑的香氣與油香融合時即可。

5. 倒入調好的醬汁，用中火熬煮至收斂一半，直至聞到濃郁的薑酒香。

6. 將芥蘭粒倒入炒香，接著倒入拌好蛋液的米飯，用中火炒熟炒鬆，待米飯出現焦香後轉大火，撒上蔥花快速翻炒均勻就可出鑊。