豬肉未煮千萬別洗！專家教1招保存延長保鮮 4步輕鬆去腥冷水泡？
中國人超愛吃豬肉，但你知道嗎？豬肉買回家後，一個不經意的動作，就可能讓細菌瘋長，毀掉肉的口感。
台灣無毒教母譚敦慈提醒，豬肉買回家後，如果沒有要馬上吃，第一件要做的事就是「千萬不要洗」！
豬肉保存最大禁忌：肉品買回家別急著洗
許多人習慣買回肉品就先沖洗一番，但譚敦慈強調，若沒有馬上要吃，就先不要洗。此外，在購買及回家的過程中，務必注意保鮮，因為在攝氏7～60度的「危險溫度帶」，細菌繁殖速度非常快，容易造成肉質腐壞，口感也會變差。
聰明分裝法：料理紙＋保鮮盒，保鮮又方便
想讓豬肉保存得更久、更新鮮，分裝是關鍵。譚敦慈分享，可將豬肉片平鋪在料理紙上，再將料理紙包起來，放入保鮮盒中冷凍；這樣不僅能避免肉片黏在一起，每次要取用時，也只需要拿出需要的分量，非常方便。
有些人會擔心料理紙是否含有害的「全氟辛酸」？譚敦慈解釋，這種料理紙上面塗的是對人體無害的「矽油」。而若是整塊的豬肉，一樣是「還沒要吃就先別洗」，直接放進保鮮盒或保鮮袋中保存即可。
怕豬腥味？「泡水4步驟」輕鬆去味
如果很怕豬肉的腥騷味，譚敦慈也傳授一套簡單有效的去味祕訣。在要烹煮前，可以透過以下4個步驟處理：
1. 先用冷水浸泡豬肉。
2. 浸泡約5～10分鐘。
3. 將泡過的水倒掉。
4/ 再加入新的水，稍微燙一下。
透過這個簡單的流程，就能有效去除掉大部分腥味，讓料理更好吃。
不吃豬肉也OK！豆、魚、蛋都能補蛋白質
當然，如果完全不吃豬肉，也有很多健康的替代選擇。譚敦慈表示，可以改用雞肉、牛肉、鴨肉，甚至是豆類和魚類來補充優質蛋白質；這也符合台灣衛福部建議吃的蛋白質「豆、魚、蛋、肉」，適時替換不同的蛋白質來源，也是健康的做法。
