減肥｜吃肉減肥成功瘦身但引發痛風！減肥4重點體內濕氣90%吃出來

體內濕氣高達90%是因飲食不當所致！台灣中醫師余雅雯指出，近期流行的「只吃肉、不碰澱粉」極端減重法，不僅無助於長期瘦身，還可能引發痛風、過敏等多重健康問題。



近年來生酮飲食等高蛋白、低醣飲食方式盛行，不少人為追求快速瘦身效果，選擇「只吃肉、不碰澱粉」的極端飲食方式。然而，從中醫角度來看，這樣的飲食習慣可能引發更多健康隱憂。

余雅雯在Facebook平台上特別提到中醫典籍中「魚生火，肉生痰，青菜豆腐保平安」的養生之道，說明過度攝取魚類容易導致體內火氣上升，而過量食用肉類則會影響體內津液代謝，造成痰濁與濕氣累積。

余雅雯分享，一名40多歲的患者透過「只吃肉」的方式進行多次減重，雖然成功達到目標體重，卻因此罹患痛風，且腎功能下降至第二期，同時出現皮膚發癢出油等多重健康問題，印證了「減重不減濕，等於白努力」的觀點。

針對健康減重之道，余雅雯強調：「脾胃是代謝濕氣的關鍵！」她引用《萬病從根治》的比喻，指出脾胃功能不良就像運送新鮮蔬果的卡車遭遇阻塞，使水分無法正常代謝，轉變成體內的病理產物。

為此，她提出「五穀蔬菜不可少，脾胃穩了人自然瘦」的減重原則，建議民眾採用均衡飲食、遵守七分飽原則，並搭配針灸、中藥調理，改善代謝功能。

具體而言，余雅雯建議的健康減重方案包含四大重點：

- 首先是攝取充足的蔬菜和五穀雜糧，以補氣健脾；

- 其次是適量攝取蛋白質，避免全肉飲食對腎臟的傷害；

- 第三是實踐每餐七分飽的原則，穩定血糖；

- 最後則是配合中醫調理，改善整體代謝機能。



【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

