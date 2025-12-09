劉亦菲重回狀態巔峰現身F1賽場！減肥4秘訣15天瘦8KG日吃8隻蛋？

劉亦菲｜去有風的地方｜近日，劉亦菲以一身黑色連身短裙現身於F1阿布扎比大獎賽，現場生圖流出後，「劉亦菲瘦了」的話題沖上熱搜，粉碎忽胖忽瘦的現象。究竟「神仙姐姐」是用了什麼減肥方法重回狀態巔峰？



劉亦菲｜從被嘲身材到美出新高度

今年已經38歲的「神仙姐姐」劉亦菲出道已23年，過去的她身高170CM體重53KG，常被嘲胖，尤其在《去有風的地方》這部劇播出時，更是被群嘲「臉好看，但身材拖後腿」。直到日前（12月7日）她以一身束腰短裙現身賽車的比賽現場，視頻中的她體態輕盈身型纖瘦足足兩個碼，不少網友讚「又美出了新高度」。

劉亦菲減肥4秘訣

劉亦菲曾在接受採訪時表示，自己其實並不會太苛刻的去管理自己的身材，比起極端的焦慮，她更傾向於保持自然舒適的狀態。減肥｜飲水會肥？連7天現1情況恐代謝功能異常 認清減重最佳速率

1. 跑步消除多餘贅肉

劉亦菲曾表示，會為了維持好的狀態和體能而跑步，而且一跑就會跑1至2小時。長期規律的慢跑能消除多餘贅肉，讓腿部與腰線更加緊實流暢還能提高代謝讓肌膚紅潤透亮。

劉亦菲曾表示，會為了維持好的狀態和體能而跑步。（抖音影片截圖）

2. 充足睡眠提高新陳代謝

很多明星為了趕通告，一天只睡5至6小時，但劉亦菲指出，必須睡夠8小時。睡眠不足會導致體內皮質醇升高，容易造成水腫讓新陳代謝停滯更容易堆積脂肪。失眠｜晚餐與睡眠至少隔幾多小時？建立10大良好睡眠習慣改善失眠

劉亦菲指出，必須會睡夠8小時。（劉亦菲@微博）

3. 輕斷食分5階段

綜合媒體報道，這套在網路上掀起熱潮的「劉亦菲瘦身食譜」能在15天甩掉8KG。該計劃一共分為5個階段：減肥斷食｜燒脂促代謝營養師推1410輕斷食！3飲食重點4食物助充飢

1. 雞蛋日（第1天）：三餐除了雞蛋什麼都不吃，以8個雞蛋為上限，如早餐2個水煮蛋、中午3個炒蛋、晚上3個蒸蛋。

2. 液體日（第2天）：只能喝液體，如牛奶、豆漿、咖啡、蔬菜湯等液體，沒有時間限制，餓了就可以喝。

3. 肉類日（第3天）：以肉類為主，可以吃牛肉、魚肉、蝦肉等，避免肌肉流失。

4. 水果日（第4天）：以藍莓、草莓、番茄等的低糖水果為主，促進消化。

5. 蔬菜日（第5天）：只吃綠葉蔬菜（如捲心菜、花椰菜等），什麼種類都可以，富含膳食纖維促進腸胃健康。



4. 復食4階段

除了輕斷食外，還有4個復食階段：

1. 第1階段（2天）：三餐以流食為主如小米粥、芝麻糊等要控制3至5分飽。這一階段堅持2天讓腸胃適應正常的飲食。

2. 第2階段（3天）：半流食如雞蛋羹、各種湯等要6至7分飽，堅持3天避免腸胃受刺激

3. 第3階段（3天）：這一階段為清淡飲食，可吃番薯、雞胸肉、玉米等，控制在7分飽，堅持3天減少腸胃負擔。

4. 第4階段（2天）：少油少鹽的減脂餐如水煮、蒸等避免高熱量攝入，堅持2天。



雖然這個方法能讓人瘦下來，但孕婦、糖尿病患者、腸胃功能不佳者等「特殊人群」不宜使用。