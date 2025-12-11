元朗大寶冰室肉餅飯全亞洲最優秀？在家復刻煎肉餅4招毋須5am排隊

元朗肉餅飯｜煎肉餅食譜｜近日Threads上瘋狂流轉著「元朗大寶冰室肉餅飯」的食評潮文，吸引大量顧客光顧，甚至有網民清晨5時已在門外等候。一時間「肉餅飯」成為了流量密碼，店門口大排長龍，連老闆也「完全招架唔到」。其實，若想吃肉餅，不用去元朗排隊，只需要簡單幾個步驟就可在家復刻出一碟滑嫩爆汁的煎肉餅。



元朗大寶冰室即叫即煎肉餅飯爆紅 全亞洲最優秀？

為什麼元朗肉餅飯會突然之間爆火？原來這一切都源於一段「潮文」，早在今年5月就有人在Threads上留言吹捧「元朗大寶冰室，全亞洲最優秀嘅肉餅飯，大件夾抵食，鄰近西鐵站、巴士總站，交通方便」等字句，甚至還演變成不同的語言版本。肥媽食譜｜欖菜蓮藕煎肉餅不易散多做1步 蓮藕7好處點分爽或粉？

最終成功洗版整個Threads，愈來愈多人湧入元朗「朝聖」，之後大寶冰室也作出回應，在感謝各位食客支持之餘，他們也深感抱歉，因為每一塊肉餅都堅持「即叫即煎」，導致等候時間較久。對此網民紛紛表示：

「 鹹味同油脂都啱啱好 」

「味道：8.5，抵食：10」

「 肉餅飯的確係好食嘅！煎得微脆又有啲厚度」



但也有網民表示想吃但好遠不想排隊：

「我好鍾意食肉餅但元朗好遠救命」

「大長龍，唔想排隊」

「大寶排隊排到傻」

「在台灣的我和我的台灣朋友們都想食元朗大寶冰室肉餅飯啦！」



煎肉餅不鬆散4貼士

不想去元朗排長龍？不在本地吃不到？沒關係，只需4步就能在家做出外焦裡嫩、肉質不鬆散的香煎肉餅。（按圖了解）

1. 摔打起膠拒絕鬆散：調味混合後，抓起肉團在碗中用力「摔打」至起膠（呈現黏稠牽絲狀），增加黏性令搓肉餅時不易散開。



2. 冷藏15分鐘加強定型：將攪拌好的肉餡放入雪櫃冷藏15-20分鐘，能更入味。



3. 肉餅厚度要適中：搓肉餅時不要貪大貪厚，建議將厚度控制在1.5至2公分左右，避免烹飪時面熟心不熟。



4. 下鍋後切勿頻翻：肉餅下鍋後用小火慢煎，待肉餅定型後才翻面，避免散開。



煎肉餅3食譜

除此之外還有更多煎肉餅食譜與配搭

1. 鹹魚煎肉餅

廣東菜中「鹹香」的代表，只需簡單4步。（按圖了解）

做法：

1. 鹹魚洗淨，中火蒸6分鐘後起骨拆肉。

2. 免治豬肉加醃料拌勻，再與鹹魚茸、蛋及蔥花拌勻後冷藏20分鐘。

3. 將肉餅搓成肉球放入平底鍋。

4. 用鍋鏟把肉餅壓扁，銷貨煎直至豬肉轉色後開中火煎至熟透。



2. 鹹蛋煎肉餅

如果不喜歡鹹魚的腥，可嘗試鹹蛋煎肉餅，也是僅需4步。（按圖了解）

做法：

1. 鹹蛋黃大火隔水蒸8至10分鐘，再壓成蓉。

2. 免治豬肉加入醃料、蒜蓉及鹹蛋黃蓉拌勻，把肉用力撻至起膠，冷藏20分鐘。

3. 用手搓圓壓扁成肉餅。

4. 中火燒熱鍋，下少許油，小火煎至兩面至豬肉轉色再轉中火煎直到熟透。



3. 馬蹄粟米煎肉餅

這是最受小朋友歡迎的清爽版本，5步即可搞掂。（按圖了解）

做法：

1. 粟米取粒加少許水，中大火叮30秒，或燒熱水烚熟。

2. 馬蹄去皮拍碎或切粒。

3. 豬肉加入豉油、糖、鹽、生粉、水拌勻。

4. 加入粟米粒、馬蹄、攪拌至起膠。

5. 將豬肉捏成肉球再壓扁至小肉餅狀。

6. 熱鍋下油，放入肉餅，以中小火煎至兩面金黃。

