麥當勞辣辣麥炸雞食完腹瀉發燒！網友反應兩極揭1關鍵＋急救3食物

麥當勞麥炸雞｜辣辣麥炸雞｜麥當勞近期推出全新的馬來西亞風味「辣辣麥炸雞」限時優惠，吸引大批食客。然而，許多網民在社交平台發文表示，進食後肚和胃便不舒服，又屙又嘔，甚至吃完第三日肚仍會痛，更有網民反映，自己平時食開譚仔大辣都頂不住。為什麼這份炸雞威力如此驚人？又有沒有緩解方法？



麥當勞辣辣麥炸雞｜網民稱食完麥炸雞 嘔吐腹瀉發燒

「辣辣麥炸雞」是馬來西亞麥當勞銷量第一的麥炸雞，加入了指天椒、黑椒和大蒜的秘製醬汁醃製，是原味麥炸雞的3倍辣度。成為了不少人的「腸胃惡夢」，大批「苦主」在Threads上分享自己的「中招」經歷：

「琴晚食咗幾舊，個胃成晚那住痛，凌晨4點嘔到6點」

「食完呢個麥炸雞，就開始喉嚨痛，發高燒，高燒持續咗大半日」

「本身食開譚仔大辣嘅我，諗住試吓，但係食完唔夠15分鐘開始想肚痾」

「腸胃差人士，唔好食麥當勞辣辣麥炸雞，琴晚食完，凌晨成晚辣住啲腸」

「平時譚仔食開3小辣，而家辣到個嘴腫埋」



也有部分網民表示，好好食不是很辣，而且吃完之後完全沒有出現腸胃不適的情況：

「我宣布，係m記出過最好食嘅麥炸雞！」

「我覺得唔係好辣咋窩，啱啱炸出黎幾好食呀，又脆又多汁」

「點解我覺得唔辣，同普通麥炸雞冇分別」

「幾好食，冇想像中咁辣」



食完麥當勞炸雞後出現嘔吐腹瀉可能是急性腸胃炎。（pexels）

麥當勞辣辣麥炸雞｜急性腸胃炎5症狀

網民反應各異，有人懷疑是運輸解凍失當，有人話是辣椒粉，但根據目前多數網友的意見反饋表示，問題很大可能出現在辣椒粉上。辣椒富含「辣椒素」會刺激胃壁或腸道，而身體為了排出辣椒素就會加速蠕動從而導致腹瀉。不過，這種情況會因人而異。

有些人吃完炸雞後出現發燒，嘔吐等情況，很可能是吃太辣了而導致「急性腸胃炎」，根據香港醫院管理局的資料表示，急性腸胃炎會有以下情況：

1. 腹部絞痛

2. 腹瀉（糞便呈水狀或稀爛）

3. 嘔吐

4. 胃有灼熱感

5. 發燒



麥當勞辣辣麥炸雞｜解辣3食物

若吃太辣想馬上緩解，可試試這些解辣食物，不要只飲冰水。解辣飲食｜不小心吃太辣如何緩解？解辣食物排行榜這種飲品最有效

1. 牛奶 解辣效果4顆星

牛奶中的酪蛋白，具有強烈的親脂性像溶解舌頭上的辣椒素。牛奶寒性易腹脹損心血管？解4迷思+3族群選奶貼士 乳糖不耐也可飲

2. 朱古力 解辣效果3.5顆星

由於辣椒素是脂溶性的，而朱古力中的油脂能有效吸附口腔內的辣椒素。根據美國農業部的說法，選擇牛奶朱古力比黑朱古力會更有效，因為它含有更高的脂肪和酪蛋白含量。

3. 糖類 解辣效果3顆星

如糖水、汽水、果汁等糖類，可以吸收辣椒素的油分，改變味道，所以有助減輕、中和辣所帶來的刺激感。黑朱古力功效｜日婦吃1個月瘦3kg改善糖尿脂肪肝 食用4招分5次吃