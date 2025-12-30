香草好處｜羅勒防便秘 迷迭香減糖尿風險　5大香草功效點食最好？

香氣在料理中的運用至關重要，它能為料理增添層次，讓美味更上一層樓。傳統中式料理常見蔥、薑、蒜，而西式料理則偏好使用各種香草，如迷迭香、百里香、羅勒等，透過簡單的方式就能將其天然的香氣融入佳餚之中。



認識香草！日常料理應用與健康功效

在餐廳用餐時，撲鼻而來的香草氣息常讓人感到愉悅放鬆。香草的種類繁多，應用範圍廣泛，但你是否能分辨它們的名稱與用途呢？今天就來認識五種常見的香草，除了迷人的風味，它們還具備多種保健功效。

1. 迷迭香（Rosemary）

料理應用：適合搭配烤雞腿、佛卡夏麵包。



迷迭香源自地中海沿岸，帶有濃郁的松香氣息，特別適合用於味道厚重的肉類與海鮮料理，不僅能提味，還能去腥。經過萃取後，迷迭香含有迷迭香酸、鼠尾草酚等活性成分，具有抗發炎、抗氧化的作用，有助於降低細胞氧化傷害。

健康功效：

促進腦部健康，幫助思緒清晰。

改善腸胃發炎，維持消化系統健康。

預防細菌、病毒入侵呼吸道。

可能有助於降低肥胖及糖尿病風險。



2. 綠薄荷（Peppermint）

料理應用：常用於甜點、飲品。



薄荷氣味清新，可幫助提神醒腦，緩解疲勞。新鮮薄荷葉適合作為裝飾，增添料理層次感，或浸泡成茶飲促進健康。

健康功效：

舒緩頭痛與肌肉痠痛。

增強免疫力，具抗菌抗病毒作用。

刺激大腦，提高專注力。

幫助腸道蠕動，可能緩解大腸激躁症（IBS）。



3. 羅勒（Basil）

料理應用：適合搭配青醬意大利麵、披薩。



羅勒被譽為「香草之王」，富含維生素（維他命）A、C、K及多種礦物質，具有強大的抗氧化功能。常見品種包括甜羅勒、泰國羅勒、紫羅勒等，各具獨特風味。

健康功效：

有助於舒緩焦慮，鎮靜神經。

增強免疫系統，預防感冒與支氣管炎。

可能有助於穩定血糖，適合糖尿病患者。

幫助腸道健康，緩解胃痛與便秘。



4. 月桂葉（Bay）

料理應用：適合紅酒燉牛肉、羅宋湯、燉飯。



月桂葉質地較硬，不適合生食，通常用於燉煮料理，能釋放獨特香氣，提升風味。

健康功效：

促進傷口癒合與組織再生。

減少壓力與酒精引起的胃部不適。

延緩碳水化合物吸收，有助穩定血糖。



5. 百里香（Thyme）

料理應用：適合搭配海鮮、烤肉。



百里香是天然抗氧化劑，其抗氧化能力比薑高出3.3倍，適量添加可去除腥味，增添料理風味。

健康功效：

有助於舒緩咳嗽、支氣管炎。

可能降低肝臟受損風險。

抗菌能力強，能有效抑制細菌生長。



