士多啤梨功效｜降血壓膽固醇一天10粒滿足維C所需 清洗4步去農藥
撰文：中天新聞網
出版：更新：
現正值士多啤梨（草莓）產季，台灣營養師高敏敏表示，士多啤梨每100克含82.8μg葉酸居水果界TOP1，成年人一天吃10顆就能達到維他命C（維生素C）需求量，台灣農業部建議置入冰箱前先平舖容器並用保鮮膜封好留空隙通氣。
高敏敏在Facebook專頁發文指出，士多啤梨含有維他命C，可增強保護力並促進膠原蛋白合成，只要吃10顆士多啤梨就能達到成年人一天中對於維他命C的需求量。此外，士多啤梨還含有膳食纖維、鉀，能幫助腸蠕動、利尿，調節高血壓。
相關文章：士多啤梨營養｜美白抗壓6營養素10粒=1天所需維他命C 點洗去農藥👇👇👇
+3
高敏敏表示，士多啤梨被譽為水果界的葉酸王，每100克含有高達82.8μg的葉酸，葉酸是製造紅血球的重要營養素，也能保護胎兒神經發育。士多啤梨並含有花青素、鞣花酸、阿魏酸，有助於抗氧化、維持腦部運作，以及降低膽固醇。
台灣農業部曾分享，挑選士多啤梨時應以色澤鮮亮有光澤、顆粒飽滿且香味濃郁者佳。買回家若還沒有要吃，先不必清洗，將士多啤梨平舖在容器底部後，用保鮮膜封好並留部分空隙通氣，再放入冰箱冷藏，可延長保存期限。
高敏敏提醒，清洗士多啤梨時可依序採取4個步驟。
1. 先浸泡3至5分鐘，促使殘留農藥溶解
2. 以流動的水清洗，藉由水流帶走殘留的農藥
3. 要吃時再切除士多啤梨蒂頭或腐敗部分，避免農藥從蒂頭跑進果肉
4. 洗好的士多啤梨立即食用完畢，因為碰過水不易存放會很容易爛掉
相關文章：揀士多啤梨貼士｜愈紅愈甜？樣衰唔好食？超甜士多啤梨認住3特徵👇👇👇
+8
士多啤梨功效｜抗炎防腦退化10粒夠1日維他命C攝取量 2類人慎食揀士多啤梨｜表面果籽愈少愈好？鮮甜士多啤梨6特徵冷藏前勿漏1步士多啤梨營養｜10粒已滿足每日所需維他命C！6營養素抗氧化助防癌【士多啤梨麵包布丁食譜】外脆內軟香噴噴 新手入廚簡易甜品 【蛋糕食譜】士多啤梨卷蛋輕盈鬆軟 簡易分蛋法零失敗！
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」