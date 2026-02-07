士多啤梨功效｜降血壓膽固醇一天10粒滿足維C所需　清洗4步去農藥

現正值士多啤梨（草莓）產季，台灣營養師高敏敏表示，士多啤梨每100克含82.8μg葉酸居水果界TOP1，成年人一天吃10顆就能達到維他命C（維生素C）需求量，台灣農業部建議置入冰箱前先平舖容器並用保鮮膜封好留空隙通氣。



高敏敏在Facebook專頁發文指出，士多啤梨含有維他命C，可增強保護力並促進膠原蛋白合成，只要吃10顆士多啤梨就能達到成年人一天中對於維他命C的需求量。此外，士多啤梨還含有膳食纖維、鉀，能幫助腸蠕動、利尿，調節高血壓。

高敏敏表示，士多啤梨被譽為水果界的葉酸王，每100克含有高達82.8μg的葉酸，葉酸是製造紅血球的重要營養素，也能保護胎兒神經發育。士多啤梨並含有花青素、鞣花酸、阿魏酸，有助於抗氧化、維持腦部運作，以及降低膽固醇。

台灣農業部曾分享，挑選士多啤梨時應以色澤鮮亮有光澤、顆粒飽滿且香味濃郁者佳。買回家若還沒有要吃，先不必清洗，將士多啤梨平舖在容器底部後，用保鮮膜封好並留部分空隙通氣，再放入冰箱冷藏，可延長保存期限。

高敏敏提醒，清洗士多啤梨時可依序採取4個步驟。

1. 先浸泡3至5分鐘，促使殘留農藥溶解

2. 以流動的水清洗，藉由水流帶走殘留的農藥

3. 要吃時再切除士多啤梨蒂頭或腐敗部分，避免農藥從蒂頭跑進果肉

4. 洗好的士多啤梨立即食用完畢，因為碰過水不易存放會很容易爛掉



