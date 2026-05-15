日吃逾1隻蛋增死亡風險？營養師揭錯誤4配搭最傷心血管+5類人高危

許多人因擔心膽固醇含量而避免食用雞蛋，但台灣營養師謝宜芳引述多項研究指出，適量攝取雞蛋對健康成人並無明顯風險，關鍵在於飲食搭配方式。



但一項10年研究指出，較高蛋攝取量與心血管疾病發生風險相關，關鍵在搭配的食物，而這些爆發心血管疾病的患者，大多蛋伴隨高糖、高脂及動物性食物較多的飲食型態。

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根據謝宜芳在Facebook專頁「謝宜芳老師的營養教室」分享的資訊，2024年一篇回顧研究顯示，每天適量攝取約1顆蛋，並無充分證據證明會增加心血管疾病、死亡或第二型糖尿病風險。同年一項針對中國成人進行的10年追蹤研究發現，較高蛋攝取量（超過50克／天）與心血管疾病發生風險相關，但這類高蛋攝取往往伴隨高糖、高脂及動物性食物較多的飲食型態。

針對中風後族群，謝宜芳提及2025年研究結果指出，每天超過1顆蛋的攝取與較高全因死亡風險有關。在肥胖、高血壓、糖尿病、高血脂及高齡者身上，這種關聯性更值得留意。相對地，適量攝取（每天不超過一顆）可能是較為安全的範圍。 然而，另一項2025年針對高齡者的研究則帶來不同觀點，發現每週食用蛋1至6次的族群，心血管及全因死亡風險反而較低，顯示規律且不過量的攝取可能對健康有益。

謝宜芳強調，雞蛋本身並非問題所在，真正影響健康的是整體飲食型態。若將雞蛋搭配蔬菜、全穀、豆類、堅果及魚類等食材，能成為健康餐盤的一部分。反之，若與培根、香腸、油炸食物及含糖飲料同時攝取，則可能增加心血管負擔。

對於高血脂、糖尿病、中風病史或屬於心血管高風險族群的人，謝宜芳建議不應只關注「蛋能否食用」的問題，而應全面檢視整體飲食內容、血液檢驗數值、飽和脂肪攝取量及生活習慣。一般健康成人通常可適量食用雞蛋，但高風險族群需要更謹慎的飲食管理與醫療諮詢。

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