【小暑湯水食譜】冬瓜螺頭銀杏湯清熱消暑　白果有毒每次上限係…

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-07-11 21:00

小暑剛過，天氣縱然炎熱，但仍未到最高溫度的時候，這種悶熱的時節，食欲不振，宜喝開胃湯水，但更應飲一些消暑和清熱的湯水，幫身體排毒，亦避免陽氣過盛使身體燥熱。冬瓜螺頭銀杏湯集清熱、消暑等功效，味道還十分清甜。 攝影：鄧穎琪

夏天愛飲瓜湯，這個冬瓜湯還加入了螺頭，夠晒甜。另外，此湯一大重點是有「銀杏」之稱的白果，筆者不想逐粒逐粒白果扑，於是買了已去殼的白果，回家後只需去衣洗淨便可。白果有止咳平喘、止帶縮尿（即治療白帶和夜尿過多之功效），大家可能都聽過白果「有毒」的講法，註冊中醫師邱穎琳就指，食得過量白果會出現暈眩、噁心、頭痛、抽搐等症狀，最嚴重者甚至可以致命，她說白果煮熟後毒性會減低，但仍建議每人每次不要食超過十粒。

街市有去殼白果賣，但就未有去衣，還是要自己處理。

今次煲湯亦用了螺頭，若你買的螺頭夠大，用兩個便可，不夠大的話，可能兩個會較適合。處理螺頭需花點小工夫，由於螺頭的表面有些黑色污物藏於紋理之間，一般沖洗不能完全去走，建議加生粉和鹽，用手擦拭直至螺頭變乾淨為止，並去走螺頭內的髒物。接著，煲滾水、放入螺頭再氽水，你會見到有大量浮沫，證明它本來實在很不乾淨，盛起螺頭後沖水洗淨，這樣煲出來的湯會清澈許多。

冬瓜螺頭銀杏湯食譜

這個湯有清熱、消暑、利濕以及斂肺止咳等功效，性質平和，適合一般人飲用。夏天出汗多，加白果和螺頭養陰收斂，有助避免汗多。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

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