【素食食譜】海苔照燒玉子豆腐慳家白飯殺手！汁香嫩滑4貼士戒急?

慳錢住家菜，海苔照燒玉子豆腐，兩樣食材加照燒汁已經美味滿分。煎玉子豆腐不易散，紫菜又不太爛，有4個入廚貼士可參考。



玉子豆腐本身並非豆腐，它是雞蛋及清湯混合後倒在容器中蒸成，形狀和口感像豆腐，當中沒有大豆成分，由於質感嫩滑才叫豆腐而已。玉子豆腐最宜半煎炸，香嫩可口。

海苔照燒玉子豆腐，兩樣食材加照燒汁已十分美味。

壽司紫菜（海苔）不捲白飯，用來配玉子豆腐，是慳錢又想好味的小智慧，兩款日式食材搭日式燒汁，加點素香鬆（香菇鬆）、芝麻與蔥花，醬濃汁香，送飯至佳。想層次更豐富，煮燒汁時可加味醂、料理酒，扣去老抽作燒汁料，更具日本風味。

海苔照燒玉子豆腐，醬濃汁香，送飯至佳。

避免紫菜受潮易腍小貼士：

（1）當包完玉子豆腐，盡快切件，免紫菜過腍難切。

（2）要用鋒利的廚師刀，切口會更完整。

（3）半煎炸海苔玉子豆腐時不妨加多一些油，可免癡底，亦切勿心急翻轉，待一面煎至挺身後才翻。若想味道入透，不妨煮好燒汁後，將海苔玉子豆腐回鑊。

（4）冚蓋燜最多2分鐘已夠，免紫菜過度軟爛，又或將燒汁直接淋上件亦可。

海苔照燒玉子豆腐食譜

攝影、攝錄︰蕭文學、呂志豪

剪接：詹郭敏

健康小貼士︰

玉子豆腐並非豆腐，它是雞蛋及清湯混合後倒在容器中蒸成，形狀和口感像豆腐，當中沒有大豆成分。由於主材料是雞蛋，有蛋白質、DHA和卵磷脂等營養。



紫菜（海苔）齊集維他命B6、B12及葉酸，可提升血液中的維他命B含量，促進血管健康，改善疲勞，促進新陳代謝及增強能量等。從中醫上看紫菜，性寒，因此脾胃虛寒，易腹痛、腹瀉、腸胃消化功能不好的人不宜多吃。



玉子豆腐有蛋白質、DHA和卵磷脂等營養；紫菜（海苔）有維他命B6、B12及葉酸，可提升血液中的維他命B含量。

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【海苔照燒玉子豆腐】（煎/Pan-fry）

4-6人分量 1級難度 30分鐘

材料︰

玉子豆腐2條

壽司紫菜2塊

芝麻少許

蔥花少許

調味︰

日本豉油1茶匙

老抽1.5茶匙

鹽少許

糖1茶匙

水100克

做法︰

1.剪裁壽司紫菜，闊度等於玉子豆腐長度。

2.將壽司紫菜捲在玉子豆腐上，均等切件。

3.加熱油鑊，放入豆腐，半煎炸至兩面微焦，盛起。

4.倒走鑊中多餘油分，放入調味料用大火煮滾至開始收汁。

5.將玉子豆腐回鑊，冚蓋燜2分鐘至醬汁略為稠身。

6.打開蓋，撒上芝麻、蔥花完成。

不失敗秘訣︰

用少許清水黏住開口位。

紫菜包完玉子豆腐，盡快切件，免紫菜過腍難切。

要用鋒利的廚師刀，切口更完整。

用多一些油半煎炸玉子豆腐，勿心急翻轉，待一面煎至挺身後才翻。

冚蓋燜最多2分鐘已夠，免紫菜過度軟爛。

可加味醂、料理酒，扣去老抽作燒汁料，更具日本風味。