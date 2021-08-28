【健康湯水食譜】南瓜扁豆湯健脾益氣　消暑化濕適合大人小孩

南瓜扁豆湯，南瓜甘溫，可補脾益氣；扁豆助健脾止瀉，配補虛海底椰片和清甜的粟米，適合大人及小孩。

攝影︰尹嘉蔚



南瓜扁豆湯適合大人小孩，健脾益氣消暑化濕。

註冊中醫師潘仲恆指南瓜，有助脾胃消化吸收，益氣及潤肺健脾。南瓜湯清甜，湯味及湯質濃厚，配腰果、扁豆和甜粟，有助健脾胃，除濕利水。南瓜亦含有豐富的維他命A及胡蘿蔔素，有助於護眼。它的升糖指數較低，屬於低熱量食物，豐富的纖維可提供足夠的飽腹感，此湯連湯渣吃，可成正餐代替白飯。

南瓜扁豆湯材料，包括南瓜、扁豆、海底椰片、粟米及腰果。

此外，海底椰片來自椰子，海底椰有非洲和泰國兩款，正式名稱為海椰子，只有非洲海底椰有潤肺止咳的功效，而且只有乾貨，一邊為啡色皮，一邊為狗牙型裂紋，口感粗糙酷似木片，主要取其功效而不吃。

南瓜扁豆湯食譜

按圖了解此湯的食材療效：

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註冊中醫師潘仲恆對「南瓜扁豆湯」之食用建議︰

此湯可健脾益氣，消暑化濕。

一周可飲1至2次。適合一般人及一家大細飲用，惟痛風症人士慎服

如有疑問，請向中醫師諮詢。



腰果可代替豬腱或瘦肉，素湯水的油脂也源於腰果。

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南瓜扁豆湯（煲/Boil）

2-4人分量 1級難度 1.5小時

材料：

南瓜 1個

扁豆 60克

海底椰片 30克

粟米 1條

腰果 30克

水 3公升

鹽 適量

做法︰

1.將南瓜去籽，洗淨，切塊。

2.扁豆清洗後，浸半小時。將其他材料洗淨。

3.冷水放入扁豆，大火煲滾水後加入其餘材料。

4.水再煲滾後，轉慢火煲1.5小時，加少許鹽調味完成。

不失敗秘訣︰

熄火後可多焗半小時，待湯水味道更濃。

腰果可用豬腱或瘦肉代替。