【健康湯水食譜】南瓜扁豆湯健脾益氣　消暑化濕適合大人小孩

南瓜扁豆湯，南瓜甘溫，可補脾益氣；扁豆助健脾止瀉，配補虛海底椰片和清甜的粟米，適合大人及小孩。
攝影︰尹嘉蔚
註冊中醫師潘仲恆指南瓜，有助脾胃消化吸收，益氣及潤肺健脾。南瓜湯清甜，湯味及湯質濃厚，配腰果、扁豆和甜粟，有助健脾胃，除濕利水。南瓜亦含有豐富的維他命A及胡蘿蔔素，有助於護眼。它的升糖指數較低，屬於低熱量食物，豐富的纖維可提供足夠的飽腹感，此湯連湯渣吃，可成正餐代替白飯。
此外，海底椰片來自椰子，海底椰有非洲和泰國兩款，正式名稱為海椰子，只有非洲海底椰有潤肺止咳的功效，而且只有乾貨，一邊為啡色皮，一邊為狗牙型裂紋，口感粗糙酷似木片，主要取其功效而不吃。
按圖了解此湯的食材療效：
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註冊中醫師潘仲恆對「南瓜扁豆湯」之食用建議︰
此湯可健脾益氣，消暑化濕。
一周可飲1至2次。適合一般人及一家大細飲用，惟痛風症人士慎服
如有疑問，請向中醫師諮詢。
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南瓜扁豆湯（煲/Boil）
2-4人分量 1級難度 1.5小時
材料：
南瓜 1個
扁豆 60克
海底椰片 30克
粟米 1條
腰果 30克
水 3公升
鹽 適量
做法︰
1.將南瓜去籽，洗淨，切塊。
2.扁豆清洗後，浸半小時。將其他材料洗淨。
3.冷水放入扁豆，大火煲滾水後加入其餘材料。
4.水再煲滾後，轉慢火煲1.5小時，加少許鹽調味完成。
不失敗秘訣︰
熄火後可多焗半小時，待湯水味道更濃。
腰果可用豬腱或瘦肉代替。