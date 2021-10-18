【芝士食譜】4種芝士用法芝味爆燈　主菜薄餅焗薯甜品蛋糕奶蓋

食芝士有助減肥，是日本教授齋藤忠夫提出的觀點，他靠吃芝士，減少調味和限制糖分攝取，成功半年間由184磅狂減至154磅，總共減了30磅。然而，芝士屬於脂肪及熱量較高的食物，想借助吃芝士減重，其他食物的進食分量必要減少，盡量保持飲食均衡。至於，不看重於減肥修身，同時喜歡品嚐芝士菜式的「芝士迷」，以下的芝士食譜由主菜、甜品至飲品皆充滿芝味，不論吃素食或葷食的，也可細味芝士的樂趣。



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【純素芝士辣雞薄餅】

純素芝士辣雞薄餅。（尹嘉蔚攝）

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芝士有很多吃法，配餅乾和葡萄酒，成希臘沙律的配菜，做芝士蛋糕或芝士火鍋，煮意大利菜和烤薄餅也離不開芝士。水牛芝士、煙燻車打芝士和巴馬臣芝士等深受食客喜愛，就連素食市場亦推出純素芝士，仿造芝士的特質，可用焗爐烤出芝士「拉絲」，又可直接灑於凍食品之上，應用於各式日常料理。

純素芝士辣雞薄餅食譜

【氣炸西蘭花芝士焗薯】

氣炸西蘭花芝士焗薯。（呂榮棟攝）

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將炒好的西蘭花放入已烤熟的薯仔切口內，鋪上跟焗薯味道最夾的車打芝士片。想加重芝士味，可以在焗薯上放上兩片芝士，建議用氣炸鍋溶化芝士時，務要調低溫度至150-160°C， 烘3-5分鐘已可。至於純素者可用純素車打芝士片，在素食商店中有售。

氣炸西蘭花芝士焗薯食譜

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【抹茶巴斯克焦香芝士蛋糕】

抹茶巴斯克焦香芝士蛋糕。（陳嘉杰攝）

巴斯克焦香芝士蛋糕Basque Burnt Cheesecake美味易做，使一眾甜品迷與芝士蛋糕控趨之若騖，由原味衍生至抹茶、伯爵茶及紫薯等。Basque勝在夠簡單，不用太講究，不需要秘技，基本將5樣材料拌勻，用高溫200°C烘30分鐘出爐。芝士蛋糕素來予人甜膩的感覺，摻入抹茶粉將茶的甘香帶進芝士蛋糕，味道融洽，亦平衝了滯膩感。

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抹茶巴斯克焦香芝士蛋糕食譜

【芝士奶蓋】

芝士奶蓋。（李啟康攝）

芝士奶蓋的創意源於意大利泡沫咖啡，將淡忌廉加糖打發，混入忌廉芝士及牛奶打勻，將「奶蓋」放在茶飲上，如白雲懸浮，煞是好看。要奶蓋夠挺身，打忌廉時便不能馬虎，必須充分地將空氣打入淡忌廉內，拂打至挺拔。拌入忌廉芝士後，仍需要夠輕及夠滑，才算得上是合格的奶蓋。

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