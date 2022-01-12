【黑椒豬扒食譜】軟腍入味下飯家常菜　簡單1步噴發香濃黑椒味

豬扒食法多，今次分享常見的黑椒豬扒食譜，並示範如何調一個惹味的黑椒汁。但如果你是懶人的話，甚至可以買現成的黑椒汁，省去不少步驟。



過往曾分享過黑椒牛仔骨食譜，豬扒比牛仔骨更易做，因為有骨的肉較難熟，這次挑選啖啖肉的豬扒，是雪櫃常備食材之一，大塊、多肉、易處理，不想豬扒又乾又柴，可用刀背大力捶在豬扒底面，使肉鬆軟入味，吃起來不會硬綁綁。

黑椒豬扒比黑椒牛仔骨更易處理。

黑椒汁詳細材料可見下圖，食譜上寫明黑椒汁分兩次去調，其實我試過將所有材料一次過混合起來就算，然而黑椒味並不突出，於是再煮的時候，我索性先煮香黑椒和水，目的是為了釋出味道，散發更濃郁的黑椒香氣，為這道菜加分。

黑椒豬扒食譜

健康小貼士：

黑椒對人體有不少好處，其胡椒鹼含豐富抗氧化劑，可減輕自由基對身體的危害，並大幅幫助身體對薑黃素和β-胡蘿蔔素的吸收，這些物質同樣是抗氧化和抗炎的營養素，β-胡蘿蔔素更是身體合成維他命A的來源。 此外，有指食用黑胡椒可刺激胰臟和腸道產生酵素，幫助消化食物。

攝影、攝錄、剪接：麥超億

黑椒豬扒（煎/Pan-fry）

3人分量 1級難度 20分鐘（未計醃肉時間）



材料：

豬扒3-4塊

洋葱半個



醃料：

糖3茶匙

黑椒碎2茶匙

生粉1.5茶匙

油1.5茶匙

生抽2茶匙



黑椒汁：

黑椒碎2茶匙

老抽半茶匙

蠔油半茶匙

糖1.5茶匙

水50毫升

鹽半茶匙

生粉少許



做法：

1.洗淨豬扒並印乾水分，以刀背揼鬆兩面，切成小塊，加入醃料醃30分鐘。

2.洋葱切絲，備用。

3.除了水和黑椒碎外，將黑椒汁材料拌勻，備用。

4.燒熱鑊下油，中火爆香洋葱至軟身，盛起備用。

5.再下點油，中火煎豬扒至兩面轉色及微焦，倒走多餘油分，盛起。

6.鑊洗淨，將水和黑椒碎煮30秒後，再倒入之前調好的醬汁，最後落洋葱及豬扒炒勻，轉大火收汁即成。



不失敗秘訣：

*用刀背揼鬆豬扒，能使肉質變鬆軟；另外亦可用叉子在兩面刺孔。

*新手難預計豬扒生熟程度，切成小塊會較易掌握。

*煮這道菜不需埋芡，因為調黑椒汁時已加入生粉，有助醬汁變稠。



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