【黑椒豬扒食譜】軟腍入味下飯家常菜　簡單1步噴發香濃黑椒味

豬扒食法多，今次分享常見的黑椒豬扒食譜，並示範如何調一個惹味的黑椒汁。但如果你是懶人的話，甚至可以買現成的黑椒汁，省去不少步驟。
過往曾分享過黑椒牛仔骨食譜，豬扒比牛仔骨更易做，因為有骨的肉較難熟，這次挑選啖啖肉的豬扒，是雪櫃常備食材之一，大塊、多肉、易處理，不想豬扒又乾又柴，可用刀背大力捶在豬扒底面，使肉鬆軟入味，吃起來不會硬綁綁。
黑椒汁詳細材料可見下圖，食譜上寫明黑椒汁分兩次去調，其實我試過將所有材料一次過混合起來就算，然而黑椒味並不突出，於是再煮的時候，我索性先煮香黑椒和水，目的是為了釋出味道，散發更濃郁的黑椒香氣，為這道菜加分。
健康小貼士：
黑椒對人體有不少好處，其胡椒鹼含豐富抗氧化劑，可減輕自由基對身體的危害，並大幅幫助身體對薑黃素和β-胡蘿蔔素的吸收，這些物質同樣是抗氧化和抗炎的營養素，β-胡蘿蔔素更是身體合成維他命A的來源。 此外，有指食用黑胡椒可刺激胰臟和腸道產生酵素，幫助消化食物。
攝影、攝錄、剪接：麥超億
黑椒豬扒（煎/Pan-fry）
3人分量 1級難度 20分鐘（未計醃肉時間）
材料：
豬扒3-4塊
洋葱半個
醃料：
糖3茶匙
黑椒碎2茶匙
生粉1.5茶匙
油1.5茶匙
生抽2茶匙
黑椒汁：
黑椒碎2茶匙
老抽半茶匙
蠔油半茶匙
糖1.5茶匙
水50毫升
鹽半茶匙
生粉少許
做法：
1.洗淨豬扒並印乾水分，以刀背揼鬆兩面，切成小塊，加入醃料醃30分鐘。
2.洋葱切絲，備用。
3.除了水和黑椒碎外，將黑椒汁材料拌勻，備用。
4.燒熱鑊下油，中火爆香洋葱至軟身，盛起備用。
5.再下點油，中火煎豬扒至兩面轉色及微焦，倒走多餘油分，盛起。
6.鑊洗淨，將水和黑椒碎煮30秒後，再倒入之前調好的醬汁，最後落洋葱及豬扒炒勻，轉大火收汁即成。
不失敗秘訣：
*用刀背揼鬆豬扒，能使肉質變鬆軟；另外亦可用叉子在兩面刺孔。
*新手難預計豬扒生熟程度，切成小塊會較易掌握。
*煮這道菜不需埋芡，因為調黑椒汁時已加入生粉，有助醬汁變稠。
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