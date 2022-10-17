防燥三餸一湯｜淮山蓮子百合湯+冰糖燉梨+百合啡菇炒蘆筍+筑前煮

秋天早晚溫差大，又熱又凍容易着涼，當寒邪入侵體內可能會致病。要「治未病」先強健體魄，秋季養生飲食注意養陰、潤肺、防燥，多吃些滋陰潤肺的「白色食物」，調和呼吸，使肺火不燥。



秋季天氣乾燥，常引起口、鼻腔與皮膚的不適，此時需要多補充水分做好保濕，並且不要忽視保暖。白天多散步吸收溫暖日光以減少抑鬱感。中醫師建議，白色食物對應於肺，有助滋陰、潤肺，例如雪耳、水梨、淮山、百合、蓮子、蓮藕等食物，又因為具飽足感，調養的同時，還有助控制多餘的食慾，有助減重。

茯神淮山蓮子湯

茯神功效在健脾滲濕，寧心安神，而淮山有益氣養陰、補脾肺腎、鞏固腸胃的效用。此湯有助養血安神，一星期可飲1-2湯碗（1-2次），全湯平和，一家大細可飲。女士行經前後可飲，行經期間不宜飲服。如有疑問，請向中醫師諮詢。

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茯神淮山蓮子湯食譜

筑前煮

「筑前煮」是日本家庭的家常菜，通常會放入雞肉一同烹煮，其他食材有牛蒡、紅蘿蔔、蓮藕、碗豆及蒟蒻等。吃「筑前煮」可以嘗到豐富的蔬菜種類，素食者可以不加雞肉，也可將真雞件換成素雞同樣美味。

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筑前煮食譜

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百合啡菇炒蘆筍

白色的食物也包括百合，除了做糖水，清炒也適合，常配蘆筍同炒。加三色甜椒及菇菌炒令菜式顏色更悅目，「百合啡菇炒蘆筍」有齊五色，對應五臟助保健養生。

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百合啡菇炒蘆筍食譜

冰糖燉梨

梨可潤肺止乾咳，加養胃的冰糖清燉成「冰糖燉梨」，做法非常簡單及快捷。梨的品種很多，常見有雪梨、水梨和啤梨等，味道清甜怡人。梨屬性寒涼，可生津潤燥，清熱止乾咳。但體質偏寒、怕冷、脾胃虛弱、有寒咳、濕咳的人士不宜食用梨。冰糖燉梨可略減低梨的寒性，製作時宜挑選水梨，因為它的體積較大，挖空果肉後填入冰糖及已切粒的果肉，以文火蒸燉20-30分鐘，便是最簡易的作法。

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