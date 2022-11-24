易潔鑊安全｜塗層裂痕可釋230萬微塑膠粒恐致癌！正確使用7須知

易潔鑊塗層如出現刮痕或會釋出致癌物，此外煮食時可釋出230萬個微塑膠粒和納米塑膠，污染食物及影響健康。



易潔鑊塗層受損恐致癌 裂痕可釋出230萬微塑膠粒

據外媒報道，澳洲弗林德斯大學（Flinders University）和紐卡素大學（University of Newcastle）共同進行研究，在《整體環境科學》（Science of the Total Environment）學術期刊上發表報告，每次使用受損的易潔鑊時，有逾百萬顆直徑小於5毫米的微塑料或納米塑料釋出，是肉眼完全看不見。

研究員利用拉曼成像技術（Raman）測量易潔鑊的特氟龍塗層（Teflon），發現煮食時，一道小裂痕（約5CM）已有機會釋出約9,100顆微塑料或納米塑料；在塗層明顯受損的地方，更有機會釋出多達230萬顆微塑料或納米塑料。

據澳洲大學研究結果，發現煮食時，一道小裂痕（約5CM）已有機會釋出約9,100顆微塑料或納米塑料。（余曉彤攝）

PFAS化學物影響免疫系統 在環境中不會分解

特氟龍塗層（Teflon）的材料為「聚四氟乙烯」（PTFE）是「全氟或多氟烷基物質」（PFAS）的一種，性質穩定，在自然中不會分解，除了在易潔鑊中可找到此化學物，PFAS也普遍用於承裝食物的紙盒或紙袋內裡防油塗層。根據台灣行政院環境保護署毒物及化學物質局的資料顯示，PFAS與人類的一系列健康風險有關，包括癌症、免疫系統疾病、生殖異常和胎兒發育問題。若攝取了被PFAS化學物質污染的食物，人體需要4-5年內才可分解攝入量的一半。

研究員利用拉曼成像技術（Raman）測量易潔鑊的特氟龍塗層（Teflon），發現煮食時，一道小裂痕（約5CM）已有機會釋出約9,100顆微塑料或納米塑料。 (Dr. Cheng Fang)

正確使用保障健康 塗層受損必需棄

2018年消委會為市售25款易潔鑊分別進行全氟辛酸（PFOA）、全氟辛烷磺酸（PFOS）及金屬物質釋出量測試，結果全部樣本均通過測試，檢出的釋出量均低於德國聯邦風險評估所（BfR）為易潔廚具所訂的建議上限，而檢出的金屬物質釋出量亦低於歐洲理事會（Council of Europe）為金屬及合金廚具所訂的建議上限。消委會提醒消費者在選擇易潔鑊時亦可揀選塗層耐磨、耐刮度較高的款式。

易潔塗層一旦脫落，會逐漸失去抗黏功能，情況嚴重便應停用，若常用持續高溫加熱或會縮短易潔塗層的壽命及引致鑊身變形，（林若勤攝）

只要易潔鑊保養得宜，可免淪為易花易丟的消耗品，同時保障健康避免誤吃。以往消委會也就易潔鑊的正確使用方法提出建議，當中我們可能做錯過一至兩樣，使易潔鑊容易損傷。

使用易潔鑊時常犯的5宗罪︰

1. 高溫空燒易潔鑊。

2. 用尖銳或金屬鑊鏟。

3. 使用後立即用冷水清洗。

4. 用粗糙的刷或百潔布洗擦。

5. 廚具層層疊收納。



請按圖參考正確使用易潔鑊要注意的7大事項︰

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資料來源：Science of the Total Environment／FOX NEWS／dailymail／台灣行政院環境保護署／消委會