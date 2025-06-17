10種即將消失的懷舊小食｜菲林卷砵仔糕哪樣是你童年回憶？附食譜

近期香港出現結業潮，很多富有香港特色的店舖接連倒閉，包括一些傳統茶樓和糕餅店。昔日可以從街邊小販檔或舊式糕餅店中買到的特色街頭小食，例如砵仔糕，紙包蛋糕等，已經越來越難買到，甚至即將絕跡。香港的特色小食，除了魚蛋燒賣和雞蛋仔以外，受歡迎的其實還有很多 !



以下10種小食，你認識多少？哪一種是你回憶中的味道？跟著下面的食譜，你可以試著重現那些消失的味道，尋回舊時代的情懷和回憶！

10種懷舊小食及食譜

1. 砵仔糕

砵仔糕在製作的時候會被倒入一隻稱爲砵仔的瓦製小碗中蒸熟，因而得名。主要分爲黃糖和白糖兩種口味，會加入煮軟的紅豆，表面光滑，質地軟糯。後來也有椰汁、桂花馬蹄砵仔糕等創新做法。

在舊式的街邊檔，檔主會用兩條竹籤一插一推，把砵仔糕從小碗裏推出來。拿著兩支竹籤，品嘗砵仔糕當中紅豆和黃糖混合的甜香味，是很多人的童年回憶。

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2. 芝麻卷／卷菲林

芝麻卷因外形像是一卷菲林，又被稱爲菲林卷，60-80年代在茶樓盛行。它口感柔滑，芝麻香濃郁，像是芝麻糊的凝固版，由黑芝麻、冰糖及馬蹄粉做成的粉漿在蒸熟後被捲成圓柱形，切段後可見層層螺旋紋。

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3. 麥芽糖夾餅

麥芽糖夾餅是兩塊餅乾中間夾著香甜的麥芽糖、花生碎和砂糖，口感外脆內軟。麥芽糖甜而不膩，咬出來的時候還會拉絲。攤販會使用一支竹籤將麥芽糖挑起，將其捲成小球狀，然後將麥芽糖放在一塊餅乾上，再另一塊餅乾夾住，輕輕壓緊，使麥芽糖均勻分佈。

現在市面上能買到瓶裝的麥芽糖糖漿，風味雖然未必及得上傳統的街邊檔，但為了尋回那種情懷，大家也不妨嘗試在家中用梳打餅乾和麥芽糖糖漿，製作麥芽糖夾餅。

麥芽糖夾餅是香港的傳統街頭小食。（資料圖片）

4. 龍鬚糖

龍鬚糖是源遠流長的民間小食，糖絲細如龍鬚，因而得名。龍鬚糖的製作是一門精湛的技藝，在澳門被列為非物質文化遺產。製作過程需要先煮軟麥芽糖，再反覆揉搓麥芽糖成糖膠，將糖膠糰中央的洞拉大，扭成8字狀，再將糖膠糰對折拉長，不斷重複，直至糖膠糰呈拉絲狀，最後把餡料加入糖絲卷起，整形切成小份。

龍鬚糖外層糖絲輕盈蓬鬆，入口即化，包裹著炒香的花生、芝麻等餡料，帶有堅果和糖的甜香，口感香脆。近期也有草莓、抹茶、朱古力龍鬚糖等創新做法。

龍鬚糖是源遠流長的民間小食。（資料圖片）

5. 冷糕

冷糕是潮州的傳統美食，在50至70年代流行於香港街頭。軟綿綿的蛋糕經過烘煎以後有了香脆的外皮，夾著炒香的芝麻、花生碎及砂糖，對摺變成三角形的冷糕，與夾餅有點相似。放涼以後食用，口感會更加香脆。

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6. 茶粿

茶粿不含茶的成分，因爲傳統上茶粿要配茶食用，因而得名。茶粿由糯米粉或艾草粉製成外皮，鹹甜俱備，鹹有眉豆餡及蘿蔔絲餡；甜有花生椰絲及豆沙餡，軟糯煙韌。茶粿黏在竹葉或糭葉上，整件茶粿會沾上糭葉的香氣。

現在茶粿只在香港的鄉郊地區例如西貢、元朗、大澳等地方有攤販擺賣。

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7. 糖葱餅

糖葱餅來自潮汕地區，稱作糖葱餅是因爲拉長的糖條看起來很像蔥白。白色麵皮捲成長條狀，內餡可見蜂窩狀的糖葱和花生碎，入口即化，甜而不膩。糖蔥餅的做法和龍鬚糖相似，需用白砂糖或黃糖熬煮後拉製成蜂窩狀空心糖條，也是一門技藝。

糖葱餅在50至60年代最流行。販賣糖蔥餅的小販，會揹著一個大鐵箱，鐵箱有一塊玻璃，讓人看到放在入面的糖蔥。當有人買的時候，就會從箱中拿出糖蔥，撒上椰絲和芝麻花生粉，再用一塊白麵皮包好。

昔日小販會揹著鐵箱售賣糖葱餅。（叮叮老香港辦館FB圖片）

8. 紙包蛋糕

舊式麵包店及茶餐廳經常可以找到紙包蛋糕，它是用烘焙紙包裹著的海綿蛋糕，細滑而充滿空氣感，充滿蛋香，因爲成本低而成爲大衆化的小食。對不少香港人來說，紙包蛋糕是充滿童年回憶的糕點。

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9. 椰撻

蛋撻是熱門的港式小食，相比之下，椰撻比較少見。椰撻表面酥脆，烘烤至微焦，裏面包裹濃郁的椰絲和椰蓉醬，比蛋撻更厚實。傳統的椰撻，撻面有一小顆糖浸車厘子，用作裝飾點綴。椰撻的製作工序比蛋撻更多，受歡迎程度卻一直不如蛋撻。

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10. 糖不甩

糖不甩由糯米製成，質地黏糯，沒有内餡，沾上芝麻粉或花生粉食用。昔日攤販會將一坨糯米糰丟入有糖的花生粉內，將大糯米糰剪成小塊，拌勻花生粉，用竹籤逐粒㓤起，放進透明膠盒內，再灑上花生粉，蓋上膠盒蓋後用橡皮筋紮緊。

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以上10種小食都代表著香港人的集體回憶，能找到這些小食的地方越來越少，大家要珍惜這些即將消失的味道！

