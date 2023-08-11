喝茶宜忌｜日喝16杯即溶茶1個月要換腎！醫生：長期攝1物永久傷腎

天天喝茶小心造成腎臟損傷！對此，就有醫師透露，外國就有一名年輕人每天飲用大量茶類，造成他必須換腎，才能延續生命。



現代人上班壓力大，不少人都會「靠咖啡續命」，也有眾多研究證實，咖啡能夠保護腎臟，不過，對於許多亞洲人來說，喝茶才是養身之道，因此也有許多人疑惑「茶能代替咖啡嗎？」，對此，台灣腎臟科醫師江守山在YouTube頻道《健康主播鄭凱云》影片中指出，「茶不能代替咖啡！」，因為茶類含有草酸，而草酸會造成腎結石，甚至腎臟損傷。

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台灣江守山醫師表示，先前外國就曾有一名年輕男子，每天喝下16杯240毫升的即溶茶，連續喝了1個月後，竟罹患永久性草酸腎病變，他的醫生考量他還是年輕人，因此以換腎代替洗腎來保命。

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另外，台灣江守山醫師也指出，有研究發現，即溶茶所泡成的茶飲，草酸含量遠多於茶葉沖泡的茶，若長期飲用大量的即溶茶，就會使草酸容易形成結晶，並沉積在腎臟，久了就會造成無法痊癒的「草酸性腎炎」。

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