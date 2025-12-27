胃潰瘍成因｜冬天發病率高40%！長者1習慣高危護胃4食物修補黏膜

胃潰瘍｜冬天天氣轉冷，氣溫驟降引發交感神經亢奮來保持體溫，血管也會跟著收縮，令胃部的血液循環變差，容易出現胃潰瘍。另外，冬天多吃火鍋、辛辣及重口味食物，也是傷胃的主因。



胃潰瘍特別容易發生在冬季，高夏季1.4倍。（網上圖片）

胃潰瘍冬季發病高夏季40%

美國的一份研究報告指出，胃潰瘍特別容易發生在冬季。台灣肝病防治中心主任錢政弘醫生引用一份10年前的研究報告，由14636位消化性潰瘍患者、以及3575位消化性潰瘍出血者納入研究，分析結果發現消化性潰瘍在冬天發生的比例最高的30%，其次分別為春、夏、最低則是秋天的21.3%，高低相差近40%。潰瘍出血比例最高也發生於冬天，最低則在秋天。

天氣轉冷及氣溫驟降，導致胃黏膜的血液循環變差，容易出現潰瘍。（網上圖片）

冬天胃潰瘍的5大原因

1）血管收縮

天氣轉冷及氣溫驟降，會引發交感神經亢奮來保持體溫，血管也會跟著收縮。並導致胃黏膜的血液循環變差，容易出現潰瘍。



2）食煙飲酒

冬天較多人會食煙飲酒取暖，都會增加胃部出問題的機會。



3）重口味飲食

冬季多吃火鍋、辛辣及重口味食物，也是傷害胃部的主因。



4）幽門螺旋桿菌活躍

研究指出，冬季感染幽門螺旋桿菌的比例較高、夏天的比例則較低，主要原因跟人體在寒冷天氣下，抵抗力會減弱，令幽門螺旋桿菌有機可乘。



5）長期服藥

冬天濕冷容易引發關節炎，導致消炎止痛藥的使用率增加。另外，用於慢性肺病和氣喘發病的類固醇藥物，也是傷胃的藥物之一。冬季是心血管疾病的高峰期，不少長者須透過阿司匹靈和抗凝血藥，這些藥物容易造成胃部潰瘍出血。



按下圖看哪些食物可以護胃修補胃黏膜：

護胃食物｜修補胃黏膜4種食物

1）山藥 黏液蛋白緩衝胃酸

山藥含有高分子黏液蛋白，對消化系統有保護作用，能修補胃黏膜，緩衝胃酸的產生，避免胃潰瘍與十二指腸潰瘍。

保健食用建議：每星期食用1至2次，每次100克，但胃酸倒流急性期不建議食用。



山藥含有高分子黏液蛋白，能修補胃黏膜，緩衝胃酸的產生重

2）紅蘿蔔 減胃酸分泌助防胃癌

紅蘿蔔含豐富的維他命A，對胃部有很大的助益，可預防胃癌的發生。另外，維他命A能減少過多的胃酸分泌，也能紓緩胃潰瘍及胃炎等問題，當中的粗纖維也有助腸胃蠕動。

保健食用建議：每星期食用2至3次，每次50克。建議食用煮熟的紅蘿蔔，會較易消化。



3）秋葵 果膠護胃壁助消化

秋葵含豐富的β胡蘿蔔素，能保護腸胃、口腔及食道黏膜。另外，所含的水溶性纖維果膠、半乳聚糖及阿拉伯樹膠等，可以附著在胃黏膜上來保護胃壁，同時能幫助腸胃道消化及預防大腸癌。

保健食用建議：每星期食用1至2次，每次4條。建議食用煮熟的秋葵，但胃酸倒流急性期不建議食用。



4）椰菜 富含維他命U促胃血液流通

椰菜含有維他命U，可以改善消化性胃潰瘍，保護胃黏膜、促進胃部血液流通。市面上不少胃藥都含有維他命U，有胃部問題人士不妨攝取椰菜，但是，維他命U是水溶性，故此，洗淨後切絲生才能保留最多維他命U。

保健食用建議：每星期食用2次，每次半碗生椰菜絲。而胃部消化功能較弱，或胃酸倒流急性期不建議食用。



椰菜含有維他命U，可以改善消化性胃潰瘍，保護胃黏膜、促進胃部血液流通。

參考資金：元氣網／康健