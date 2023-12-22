紅菜頭好處｜補腦降血壓防貧血7大益處　冬天吃保暖更勝羊腩煲？

很多人喜歡在夏季進食紅菜頭，在中醫角度紅菜頭有疏風散熱及涼血明目的功效，用來作沙律更可解炎夏暑氣。原來，在冬季進食紅菜頭更有益處，紅菜頭含豐富的鐵質，有保暖及預防貧血的作用。



紅菜頭喜歡冷涼的氣候，所以在冬天生成的紅菜頭糖分最高。（網上圖片）

冬季紅菜頭最當造糖分高 澱粉質轉化能量有效保暖

近日天氣轉涼，大家會進食羊腩煲或火鍋來暖身，可是這些高熱量及高脂肪的食物，含大量飽和脂肪，而湯底及醬料更是高糖及高鈉食物，100克的羊腩煲，大約有1000毫克鈉質，過多的鈉質會增加長者患上心血管病風險。

紅菜頭是耐寒性植物，喜歡冷涼的氣候，所以在冬天生成的紅菜頭糖分最高，而且肉色更鮮紅。屬根莖類食物的紅菜頭熱量低，而且含有多種抗氧化劑、維他命和礦物質，營養價值極高。當中含有澱粉質（碳水化合物），身體可以將其分解為能量，在冬天有效保暖。

每100克紅菜頭含有0.8毫克鐵質，進食一個紅菜頭有約有4毫克鐵質。（網上圖片）

紅菜頭含豐富鐵質 吃一個已佔人體所需4成

每100克紅菜頭含有0.8毫克鐵質，鐵質每日的建議攝取量為10毫克，進食一個紅菜頭有約有4毫克鐵質，足夠人體4成的鐵質需要。紅菜頭如何達至保暖作用，首先要了解鐵質的功效，鐵質是製造血紅素的必要元素，血紅素存於紅血球內，負責將氧氣運送到身體各個部位。當身體缺乏鐵質，會減慢身體能量釋放和減少製造紅血球，引致血液供氧量不足和血液循環變差，可導致貧血、頭暈、疲倦乏力及免疫力下降等。

按下圖看紅菜頭7大健康好處︰

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紅菜頭7大健康好處

1）幫助減肥

紅菜頭熱量低，含豐富水分及纖維，有效幫助減肥或體重控制。纖維可以提供飽腹感，有助控制食慾，減少卡路里的攝取。

2）降低血壓

紅菜頭含硝酸鹽，可轉化為一氧化氮，有助血管的擴張，從而降低血壓的水平。

紅菜頭中的甜菜鹼、硝酸鹽及維他命B雜，有助增強心臟的健康。（網上圖片）

3）保護心臟健康

紅菜頭中的甜菜鹼、硝酸鹽及維他命B雜，有助增強心臟的健康。纖維也可增加體內的好膽固醇，並降低總固醇水平及血脂。

4）改善大腦健康

硝酸鹽有助血管擴張，促進血液流向大腦，從而改善大腦的功能及降低老人癡呆及認知障礙的風險。

5）加強運動表現

硝酸鹽有助提升身體機能，特別在高強度的運動中，如跑步及單車運動，有助增強耐力及提高氧含量。

6）對抗炎症

紅菜頭含有甜菜素，有一定的抗炎作用，有助減輕炎症相關的疼痛及不適。

7）預防貧血

紅菜頭含有鐵質及維他命C，鐵質有助增加血液中的紅蛋白水平，有效預防貧血，維他命C有助鐵質更好地被身體吸收。

雖然顏色上有所不同，黃金紅菜頭功能上同樣有抗氧化及抗炎功能。（網上圖片）

紅菜頭家族都有黃色 黃金紅菜頭有護眼作用

黃金紅菜頭的基本營養成分和一般紅菜頭相近，含碳水化合物、脂肪、蛋白質等，至於可降血壓的鉀質含量同樣相當豐富。紅菜頭色澤豐富，原因在於一種抗氧化物，名為甜菜色素 betalains。甜菜色素分為兩大類，分別是紅色的甜菜紅素betacyanins及黃色的甜菜黃素betaxanthins。 雖然顏色上有所不同，但功能上同樣有抗氧化及抗炎功能。

其他成分方面，紅菜頭中的硝酸鹽對人體非常有益，雖顏色不同，黃金紅菜頭亦含有相近分量的硝酸鹽，而維他命C、維他命A、類黃酮等，黃金紅菜頭都同樣擁有。因此，黃金紅菜頭在功能及好處方面都很接近。

參考資料：Pulse / Healthline